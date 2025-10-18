Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu

Khá lâu rồi Suzuki mới mở rộng dải sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam, từ sau mẫu Jimny. Lần này, model được chọn là chiếc Fronx, mẫu SUV đô thị nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia nhiều điểm khác biệt.

Suzuki Fronx được phân phối với ba phiên bản gồm GL số sàn, GLX số tự động và GLX Hybrid, giá bán lần lượt là 520, 579 và 649 triệu đồng.

Xét về kích cỡ Suzuki Fronx tương đương với một số mẫu SUV đô thị cỡ A+ tại thị trường Việt Nam như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện Suzuki, hãng đã dần từ bỏ cách định vị sản phẩm theo phân khúc A, B, C truyền thống và muốn Fronx đứng ở một vị trí riêng.

Thiết kế của sản phẩm này nói lên điều đó khi mặt trước được làm vuông vức giống các mẫu SUV truyền thống nhưng lại vuốt cong ở phần mái dạng coupe - thiết kế khá mới mẻ so với các đối thủ. Kết quả là Fronx trông nhỏ gọn nhưng bên trong lại rộng rãi - thực dụng đúng chất Nhật Bản.

Mẫu xe này cũng được ưu ái trang bị hàng loạt tính năng đứng đầu phân khúc (nếu so với xe hạng A) đáng chú ý như ADAS trên bản cao nhất, 6 túi khí cho tất cả phiên bản, sạc không dây và kính HUD cho bản cao nhất.

Fronx là mẫu xe tiêu biểu cho triết ký "Sho Sho Kei Tan Bi" của Suzuki.

Về chi tiết, Fronx được trang bị cụm đèn chiếu sáng tách tầng, dải LED định vị hình móc câu đặc trưng, trong khi phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài liền mạch và cánh gió thể thao. Xe có kích thước dài 3.995 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và khoảng sáng gầm 190 mm, giúp việc di chuyển trong đô thị hoặc đường xấu trở nên linh hoạt hơn - cơ bản tương đương các đối thủ.

Khoang nội thất của Fronx mang hơi hướng hiện đại, sử dụng chất liệu giả da kết hợp nhựa mềm, bố cục gọn gàng và hướng đến người lái. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, khởi động nút bấm và hệ thống âm thanh 6 loa.

Phiên bản cao cấp GLX Hybrid có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây và cụm đồng hồ kỹ thuật số nâng cấp, mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn.

Về vận hành, Fronx phiên bản GL và GLX trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Riêng bản GLX Hybrid được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) tích hợp mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời trang bị hộp số tự động 6 cấp giúp sang số mượt mà hơn trong đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của bản hybrid là khoảng 5 lít/100 km theo chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc.

Một số hình ảnh của mẫu Suzuki Fronx.

Phiên bản GLX Hybrid cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với cảnh báo lệch làn, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm phía trước – những tính năng hiếm thấy ở xe cùng tầm giá.

Giá bán của các phiên bản Suzuki Fronx: