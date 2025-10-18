Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu

18-10-2025 - 09:18 AM | Thị trường

Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu

So với các đối thủ SUV đô thị đang có mặt trên thị trường, Suzuki Fronx có khá nhiều điểm khác biệt từ thiết kế đến trang bị cũng như tính thực dụng.

Khá lâu rồi Suzuki mới mở rộng dải sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam, từ sau mẫu Jimny. Lần này, model được chọn là chiếc Fronx, mẫu SUV đô thị nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia nhiều điểm khác biệt.

Suzuki Fronx được phân phối với ba phiên bản gồm GL số sàn, GLX số tự động và GLX Hybrid, giá bán lần lượt là 520, 579 và 649 triệu đồng.

Xét về kích cỡ Suzuki Fronx tương đương với một số mẫu SUV đô thị cỡ A+ tại thị trường Việt Nam như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện Suzuki, hãng đã dần từ bỏ cách định vị sản phẩm theo phân khúc A, B, C truyền thống và muốn Fronx đứng ở một vị trí riêng.

Thiết kế của sản phẩm này nói lên điều đó khi mặt trước được làm vuông vức giống các mẫu SUV truyền thống nhưng lại vuốt cong ở phần mái dạng coupe - thiết kế khá mới mẻ so với các đối thủ. Kết quả là Fronx trông nhỏ gọn nhưng bên trong lại rộng rãi - thực dụng đúng chất Nhật Bản.

Mẫu xe này cũng được ưu ái trang bị hàng loạt tính năng đứng đầu phân khúc (nếu so với xe hạng A) đáng chú ý như ADAS trên bản cao nhất, 6 túi khí cho tất cả phiên bản, sạc không dây và kính HUD cho bản cao nhất. 

Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 1.

Fronx là mẫu xe tiêu biểu cho triết ký "Sho Sho Kei Tan Bi" của Suzuki.

Về chi tiết, Fronx được trang bị cụm đèn chiếu sáng tách tầng, dải LED định vị hình móc câu đặc trưng, trong khi phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài liền mạch và cánh gió thể thao. Xe có kích thước dài 3.995 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.550 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và khoảng sáng gầm 190 mm, giúp việc di chuyển trong đô thị hoặc đường xấu trở nên linh hoạt hơn - cơ bản tương đương các đối thủ.

Khoang nội thất của Fronx mang hơi hướng hiện đại, sử dụng chất liệu giả da kết hợp nhựa mềm, bố cục gọn gàng và hướng đến người lái. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, khởi động nút bấm và hệ thống âm thanh 6 loa. 

Phiên bản cao cấp GLX Hybrid có thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), sạc không dây và cụm đồng hồ kỹ thuật số nâng cấp, mang lại trải nghiệm tiện nghi hơn.

Về vận hành, Fronx phiên bản GL và GLX trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Riêng bản GLX Hybrid được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) tích hợp mô-tơ điện hỗ trợ tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu hơn, đồng thời trang bị hộp số tự động 6 cấp giúp sang số mượt mà hơn trong đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của bản hybrid là khoảng 5 lít/100 km theo chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc.

Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 2.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 3.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 4.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 5.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 6.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 7.
Suzuki ra mắt tại Việt Nam SUV đô thị Fronx giá từ 520 triệu- Ảnh 8.

Một số hình ảnh của mẫu Suzuki Fronx.

Phiên bản GLX Hybrid cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với cảnh báo lệch làn, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm phía trước – những tính năng hiếm thấy ở xe cùng tầm giá.

Giá bán của các phiên bản Suzuki Fronx:

Phiên bảnGiá bán (triệu đồng)
GL520
GLX579
GLX Plus 649

Đức Nam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm

Trung Quốc đóng băng đơn hàng, Mỹ tăng mạnh đưa một loại ‘báu vật’ vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Thuế nhập khẩu 0%, nước ta mua hàng triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này

Một đối thủ sầu riêng của Thái Lan, Việt Nam rục rịch gia nhập thị trường Trung Quốc, chuyên gia khẳng định: Cần ít nhất 2 năm nữa để làm điều này Nổi bật

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

08:12 , 18/10/2025
Không phải Galaxy Z Fold7, đây mới là chiếc điện thoại gập xịn nhất của Samsung, có tiền cũng khó mua

Không phải Galaxy Z Fold7, đây mới là chiếc điện thoại gập xịn nhất của Samsung, có tiền cũng khó mua

20:56 , 17/10/2025
Suzuki chính thức ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới, mang phong cách giống hệt 'Charly cúc cu'

Suzuki chính thức ra mắt mẫu xe máy điện hoàn toàn mới, mang phong cách giống hệt 'Charly cúc cu'

19:55 , 17/10/2025
BYD Seal 5 ra mắt Việt Nam: Giá 696 triệu đồng, cùng cỡ Civic, máy hybrid cắm sạc tiêu thụ 3,8 lít/100km

BYD Seal 5 ra mắt Việt Nam: Giá 696 triệu đồng, cùng cỡ Civic, máy hybrid cắm sạc tiêu thụ 3,8 lít/100km

19:19 , 17/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên