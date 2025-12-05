Ông Trump thích mê một dòng xe chỉ có ở Nhật Bản, giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Giao thông tìm cách đưa về Mỹ ngay lập tức

Những chiếc xe kei microcar nhỏ xinh, giá rẻ và quyến rũ đang rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Giờ đây, trong một động thái gây sốc, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn đưa chúng trở nên phổ biến ở bên kia Thái Bình Dương.

Sau chuyến thăm Nhật Bản gần đây, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông rất yêu thích những chiếc xe nhỏ bé này và ngay lập tức muốn biết tại sao người Mỹ lại không được phép mua chúng mới.

"Chúng rất nhỏ, thực sự dễ thương, và tôi đã tự hỏi 'chúng sẽ hoạt động như thế nào ở đất nước này?'", ông Trump nói với các phóng viên tuần này khi ông công bố kế hoạch cắt giảm các mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu khắt khe do người tiền nhiệm Joe Biden đưa ra.

Khi được thông báo rằng xe kei không vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm va chạm của Mỹ và thường gập lại như một chiếc ghế xếp khi va chạm với một chiếc F-150, ông Trump dường như đã quyết định rằng vấn đề thực sự nằm ở các quy định, chứ không phải bản thân chiếc xe. Vì vậy, ông đã giao cho Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy một nhiệm vụ mới. Hãy tạo điều kiện cho Toyota, Honda và bất kỳ ai khác chế tạo những chiếc xe siêu nhỏ này tại đây.

Honda N-One, một trong những mẫu kei-car mới nhất ra mắt thị trường Nhật Bản.

Sự nhiệt tình của ông Trump có thể hơi lạc quan. Xe kei đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về kích thước và dung tích động cơ tại Nhật Bản, với dung tích tối đa 660 cc và chỉ cao hơn một chút so với lốp xe tải cỡ lớn.

Chúng rất tuyệt vời trong giao thông Tokyo nhưng lại trông lạc lõng một cách buồn cười khi đứng cạnh những chiếc xe bán tải Mỹ nặng gần bằng một chiếc xe buýt. Chúng cũng chậm chạp, không đủ rộng rãi cho những người Mỹ có thân hình to lớn.

Tiếp theo là vấn đề kinh doanh. Các nhà phân tích chỉ ra rằng các thương hiệu Nhật Bản không có lý do gì để sản xuất xe Kei tại Mỹ, nơi xe nhỏ hầu như không bán được, và biên lợi nhuận khiến các kế toán phải than thở. Ngay cả khi các quy định thay đổi, các công ty vẫn cần máy móc mới, nhà máy mới và một lượng khách hàng có thể tồn tại hoặc không.

Tuy nhiên, sự nhiệt tình của ông Trump đã mở ra một cánh cửa mới. Nếu xe kei có thể vượt qua được, người Mỹ có thể sớm thấy một điều gì đó phi thường tại các đại lý địa phương.