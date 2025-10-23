Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kia mang dàn xe hot tới Hà Nội: Có Carnival mới và cả loạt SUV khắp các phân khúc

23-10-2025 - 19:38 PM | Thị trường

Hàng loạt mẫu xe "hot" của Kia, từ xe cỡ nhỏ đi phố đến xe gia đình cỡ lớn, sẽ cùng nhau tụ hội tại sự kiện KIA Day ở Hà Nội. Đây là dịp để người dùng đánh giá sâu về dải sản phẩm chiến lược của hãng xe Hàn Quốc.

Sau khi diễn ra tại TP.HCM, sự kiện "KIA Day" sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 25 và 26/10/2025, tại showroom Kia Phạm Văn Đồng.

Kia mang dàn xe hot tới Hà Nội: Có Carnival mới và cả loạt SUV khắp các phân khúc- Ảnh 1.

Từ 25 đến 26/10/2025, người tiêu dùng Hà Nội sẽ có cơ hội để trải nghiệm các mẫu xe Kia mới nhất. Ảnh: Kia

Đây là chương trình trưng bày và lái thử các mẫu xe SUV thế hệ mới của Kia, đồng thời kết hợp với một số hoạt động văn hóa Hàn Quốc, mở cửa tự do cho khách tham quan. 

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, sự kiện nhằm tạo cơ hội để người dùng trực tiếp trải nghiệm các dòng xe mới cũng như tìm hiểu thêm về thương hiệu.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể xem và lái thử nhiều mẫu xe của Kia như Sonet, Seltos, Sportage, Carnival, Sorento, Morning và Carens. Đây đều là những mẫu xe nổi bật trong danh mục sản phẩm của hãng ở Việt Nam, đáp ứng đa dạng nhu cầu như những người cần một chiếc xe nhỏ gọn đi phố đến những chiếc cỡ lớn cho gia đình đông người hoặc nhu cầu đi công tác với hàng ghế dạng thương gia.

Kia mang dàn xe hot tới Hà Nội: Có Carnival mới và cả loạt SUV khắp các phân khúc- Ảnh 2.

Kia Sorento là một trong những mẫu xe đáng chú ý xuất hiện tại sự kiện. Phiên bản hiện tại ra mắt hồi tháng 9/2025 với cabin hiện đại hơn, đặc biệt là cụm màn hình đôi gồm đồng hồ kỹ thuật số và giải trí trung tâm, đều có kích thước lớn 12,3 inch. Nhiều tính năng đã trở thành tiêu chuẩn trên bản mới như sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, sưởi và làm mát hàng ghế trước, sạc không dây, cổng sạc type C ở cả 3 hàng ghế… Ảnh: Kia

Bên cạnh khu vực trưng bày xe, sự kiện còn có các hoạt động tương tác như tặng quà, khu trải nghiệm thực tế ảo mô phỏng cảm giác lái, khu văn hóa Hàn Quốc, khu vui chơi dành cho trẻ em và các buổi biểu diễn âm nhạc.

Theo Thanh Linh

Đời sống và Pháp luật

Kia

