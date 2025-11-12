Hyundai Palisade tiếp tục ưu đãi ‘khủng’: Giảm 200 triệu tiền mặt, xuống cạnh tranh với Everest, Fortuner

Hyundai Palisade nhận ưu đãi sâu

Sang đến tháng 11/2025, Hyundai Palisade tiếp tục trở thành mẫu xe có mức ưu đãi sâu nhất của hãng. Cụ thể, Hyundai Thành Công áp dụng chính sách giảm tiền mặt lên tới 200 triệu đồng cho mẫu SUV 7 chỗ của mình.

Hyundai Palisade tiếp tục nhận ưu đãi sâu. Ảnh: Đại lý

Cũng như những lần trước, mức ưu đãi cụ thể cho các phiên bản không được tiết lộ. Nếu áp dụng tối đa ưu đãi, mức giá thực tế của Hyundai Palisade giảm xuống từ 1,269 tỷ đồng.

Không chỉ nhận ưu đãi từ hãng xe, các đại lý cũng đưa ra chính sách riêng dành cho Hyundai Palisade. Cụ thể, một đại lý ở Hà Nội đang chào bán mẫu xe này từ 1,260 tỷ đồng, tức giảm 209 triệu so với giá niêm yết. Trong khi đó, một số đại lý ở TP.HCM áp dụng chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 146–176 triệu đồng.

Giá thực tế chỉ ngang những mẫu xe phân khúc dưới. Ảnh: Đại lý

Với mức giá thực tế hơn 1,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade có thể cạnh tranh với những mẫu SUV hạng D phổ thông như Ford Everest (1,099–1,545 tỷ đồng) hay Toyota Fortuner (1,055–1,395 tỷ đồng).

Hyundai Palisade có gì?

Hyundai Palisade sở hữu kích thước 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, trục cơ sở đạt mức 2.900 mm, là mẫu xe lớn nhất của Hyundai Việt Nam hiện nay. Xe phân thành 2 phiên bản: Exclusive tiêu chuẩn và Prestige cao cấp, mỗi phiên bản có tùy chọn 6 chỗ và 7 chỗ.

Ngoại hình xe hầm hố. Ảnh: Đại lý

Nhìn bên ngoài, Hyundai Palisade Exclusive sử dụng bộ mâm 18 inch so với 20 inch của Prestige. Các trang bị ngoại thất khác như đèn chiếu sáng LED, đèn định vị LED, đèn hậu LED cho đến lưới tản nhiệt sơn đen bóng đều giống nhau.

Nội thất hai bản có nhiều điểm tương đồng như vô lăng bọc da, cần số điện tử dạng nút bấm, màn hình 12,3 inch trung tâm, âm thanh 12 loa Infinity, ghế da Nappa... Chỉ có một vài điểm khác biệt là bản tiêu chuẩn không có cửa sổ trời, sưởi và làm mát hàng ghế sau, sưởi vô lăng, rèm che nắng hàng ghế 2 như bản cao cấp.

Nội thất xe đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Đại lý

Các phiên bản Palisade dùng chung động cơ diesel 2.2L, công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ diesel là điểm khác biệt lớn giữa Palisade với các đối thủ, trong khi Explorer và Teramont đều dùng máy xăng tăng áp.

Các tính năng an toàn ở hai bản gần như y hệt với gói SmartSense, có hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù hay đèn pha thông minh. Điểm khác biệt duy nhất là bản Exclusive chỉ có 6 túi khí, trong khi bản Prestige được trang bị 7 túi khí.

Hyundai Palisade thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam?

Mẫu Hyundai Palisade thế hệ mới có thể về Việt Nam trong thời gian tới, khi bản hiện hành đã ra mắt gần 2 năm và đang được lắp ráp trong nước. Trước đó, mẫu xe này đã xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia 2025 (GIIAS 2025).

Hyundai Palisade thế hệ mới. Ảnh: AP Team

Tại thị trường Indonesia, Hyundai Palisade 2025 được phân phối thành 3 phiên bản, gồm Signature 2WD, Calligraphy 2WD và Calligraphy AWD. Thế hệ Palisade mới có thiết kế góc cạnh hơn nhiều so với trước đây. Các cụm đèn LED trước/sau mang thiết kế đa tầng hiện đại.

Ngoại thất xe thay đổi toàn diện. Ảnh: AP Team

Ở bên trong, khoang cabin của Palisade mới thay đổi hoàn toàn. Nổi bật nhất là cặp màn hình kép 12,3 inch đặt cùng trên mặt kính dạng cong. Vô-lăng giống Santa Fe đang bán tại Việt Nam.

Nội thất thay đổi gần như toàn bộ. Ảnh: AP Team

Cả 3 bản Palisade tại Indonesia dùng chung động cơ, chỉ khác dẫn động. Động cơ 2.5L hybrid cho tổng công suất 330 mã lực (334 PS) và mô-men xoắn 460 Nm, kết hợp số 6 cấp. Thông tin từ nhà sản xuất cho thấy Palisade với động cơ hybrid mới chỉ tiêu thụ từ 6,45 lít xăng/100 km trong đô thị, ít hơn Grand i10 với khoảng 6,8 lít/100 km trong đô thị.