Ô tô bán thanh lý giá 14,8 triệu đồng, rẻ hơn xe máy Honda Wave

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo chính thức về việc tổ chức bán thanh lý 5 xe ô tô khách đã hết niên hạn sử dụng và không còn đủ điều kiện tham gia giao thông, nhằm mục đích sử dụng hiệu quả tài sản công và tăng nguồn thu ngân sách.

Các tài sản được thanh lý đều là xe Toyota Hiace , sản xuất trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2003. Mức giá bán được niêm yết khá thấp, chỉ dao động từ 14,8 triệu đến 15,2 triệu đồng/xe , chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là những xe ô tô công đã được thu hồi theo quyết định ban hành vào tháng 9 vừa qua của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trước đây thuộc sự quản lý của nhiều đơn vị như Bệnh viện Da liễu, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (cũ), Nhà khách UBND thành phố, và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Việc thanh lý tài sản công lần này được thực hiện theo phương thức niêm yết giá.

Đà Nẵng thông báo thanh lý 5 ô tô đã hết niên hạn sử dụng và không còn đủ điều kiện tham gia giao thông. Ảnh minh hoạ.



Theo kế hoạch, các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể xem tài sản và hồ sơ liên quan trong giờ hành chính, kéo dài từ ngày 10 đến 17 giờ ngày 14/11 tại trụ sở Sở Tài chính, Trung tâm hành chính thành phố.

Cuộc bán niêm yết giá chính thức sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 19/11 tại Sở Tài chính. Ngay sau khi kết thúc cuộc bán, quy trình lựa chọn người được quyền mua tài sản sẽ được thực hiện với sự xác nhận từ các bên liên quan.

Động thái này nối tiếp nỗ lực của TP Đà Nẵng trong việc xử lý xe công dôi dư và hết niên hạn. Trước đó, hồi tháng 4, thành phố cũng đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 10 xe ô tô công dôi dư khác với mức giá đa dạng, cao nhất lên tới hơn 470 triệu đồng.

Trong đó, chiếc Mercedes-Benz E300 (W212), sản xuất năm 2009, có mức giá khởi điểm cao nhất, gần 471 triệu đồng.

Ngoài ra, một số xe khác như Ford Everest UV9F và Hyundai Sonata có mức giá khởi điểm dao động từ 15 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng.

Theo đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, sau khi sáp nhập, tổng số xe ô tô công của hai địa phương là 760 chiếc, trong đó TP Đà Nẵng có 470 xe và tỉnh Quảng Nam có 290 xe.

Việc đẩy mạnh thanh lý tài sản công giúp tối ưu hóa quản lý tài sản nhà nước và đóng góp thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương.



