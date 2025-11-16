Lộ thông tin Honda CR-V e:HEV 2026 sắp bán tại Việt Nam: Cụm cần số phím bấm, thêm bản giá rẻ cho người thích xe hybrid, bán ra ngay tháng 2

Hôm nay (16/11), mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là thông tin về mẫu Honda CR-V e:HEV 2026 tại một sự kiện nội bộ.

Những hình ảnh cho thấy Honda CR-V e:HEV 2026 tại Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi lớn. Đầu tiên, xe sẽ có thêm phiên bản L, bên cạnh phiên bản RS đã xuất hiện từ năm 2023. Thông tin cũng có thấy giá bán của phiên bản RS tương đương hiện nay, và bản L sẽ thấp hơn bản RS tối thiểu 50 triệu đồng. Hiện nay, CR-V e:HEV RS có giá 1,259 tỷ đồng.

Lộ thông tin về Honda CR-V e:HEV 2026. Ảnh: MXH

Giới chuyên môn nhận định, phiên bản L có thể lược bỏ một số tính năng đang có trên phiên bản RS, ví dụ như cửa sổ trời, đèn viền nội thất, màn hình trung tâm loại 7 inch bé hơn, 8 loa cơ bản thay vì 12 loa Bose.

Bên cạnh đó, một thông tin cũng được nhiều người quan tâm là việc xe sẽ sử dụng cụm sang số dạng phím bấm thay vì cần gạt truyền thống như hiện nay. Trang bị này sẽ giúp tối ưu không gian, cũng như biến nội thất của xe trở nên hiện đại hơn.

Honda CR-V e:HEV RS tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Ngoài ra, thông tin còn cho thấy xe sẽ sớm ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 2/2026. Điều này trùng khớp với những gì mà các tư vấn bán hàng từng tiết lộ. Trước đó, Honda Việt Nam đã xác nhận sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV sử dụng động cơ hybrid tại nhà máy trong nước.

Về vận hành, xe trang bị động cơ xăng 2.0L mạnh 146 mã lực 183Nm và 2 môtơ điện mạnh 181 mã lực. Sự kết hợp này mang đến tổng sức mạnh 204 mã lực và 335Nm. Hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Gói an toàn Honda Sensing nhiều khả năng cũng sẽ được duy trì với đầy đủ tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng và đèn chiếu sáng thích ứng. Đặc biệt, xe được bổ sung hai công nghệ mới gồm cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi (Cross Traffic Monitor).