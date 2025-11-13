Subaru Forester mới chào giá từ 1,3 tỷ - lấy gì cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CR-V?

Ngoại thất của Subaru Forester.

Giá bán cụ thể của Subaru Forester là 1,299 tỷ đồng cho phiên bản 2.5i-L EyeSight và 1,399 tỷ cho bản 2.5i-S EyeSight - mức giá cao hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Forester thế hệ thứ 6 vẫn giữ những giá trị truyền thống như khung gầm chắc, hệ dẫn động đối xứng toàn thời gian Symmetrical AWD và cấu trúc Boxer giúp xe vận hành chắc chắn, ổn định.

Những trang bị an toàn EyeSight thế hệ mới cùng các tính năng hỗ trợ lái là điểm cộng. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, Forester bộc lộ một số điểm hạn chế có thể khiến khách hàng cân nhắc kỹ trước khi chi trên 1 tỷ đồng cho một chiếc SUV cỡ C.

Màn hình sau vô lăng trên Forester

Đầu tiên là về khoang lái, phiên bản tiêu chuẩn của chiếc xe vẫn dùng cụm đồng hồ kết hợp analog và một màn hiển thị nhỏ ở giữa, trong khi bản hybrid cao cấp mới của Subaru được trang bị đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 12,3 inch.

Vì thế, nếu như khách hàng thực sự mong chờ vào một khoang nội thất hiện đại, đầy đủ công nghệ ở mọi phiên bản, Forester chưa thực sự đáp ứng nhu cầu đó ở cấu hình phổ thông.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của mẫu xe này đã chuyển sang sử dụng màn hình sau vô lăng dạng kỹ thuật số hiện đại, kết hợp với màn hình trung tâm giải trí kích thước lớn. Do đó, Forester sẽ dễ bị đánh giá là “lỗi thời” ở khía cạnh hiển thị và trải nghiệm công nghệ.

Một hạn chế khác ở phần nội thất nằm ở chất liệu ghế. Phiên bản cao cấp 2.5i-S được bọc da, bổ sung nhiều tính năng, nhưng phiên bản 2.5i-L tiêu chuẩn vẫn sử dụng ghế bọc nỉ.

Chất liệu ghế trên Forester có phần thua kém nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trong khi cùng tầm giá, nhiều mẫu xe đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã sở hữu ghế da cao cấp trong khi giá lại thấp hơn Forester đến cả trăm triệu đồng.

Về không gian và chiều dài cơ sở, Forester thế hệ mới có trục cơ sở khoảng 2.671 mm, con số này cũng thua kém nhiều đối thủ như CR-V (khoảng 2.701 mm), CX-5 (khoảng 2.700 mm) hay Tucson (khoảng 2.755 mm).

Một chiếc xe như vậy với giá khởi điểm 1,299 tỷ liệu có xứng đáng? Câu trả lời tuỳ thuộc vào tiêu chí mua xe của từng khách hàng.

Động cơ boxer 2.5L của Forester bền bỉ, mạnh mẽ.

Nếu khách hàng là người yêu thích cảm giác lái và hiệu năng, vậy thì Forester hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu này.

Bởi, khối động cơ boxer 2.5L của Forester cung cấp công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu đô thị và đường trường, đi kèm hộp số CVT và lợi thế dẫn động 4 bánh AWD “trứ danh”, giúp xe bền bỉ, ổn định khi vượt địa hình nhẹ và lái an toàn trong điều kiện trơn trượt. Ngoài ra, theo triết lý của Subaru, độ bền, trang bị an toàn toàn diện là ưu tiên hàng đầu trên các mẫu xe.

Tóm lại, Subaru Forester thế hệ mới đã mang đến hình ảnh một chiếc SUV thực dụng, an toàn và bền bỉ, phù hợp cho người mua đề cao giá trị sử dụng lâu dài và khả năng vận hành đa địa hình.

Tuy nhiên, ở mức giá từ 1,299 tỷ đồng, những chi tiết như cụm đồng hồ cơ, ghế nỉ ở bản chuẩn và chiều dài cơ sở không vượt trội khiến Forester phải tranh thủ lòng tin của khách bằng chất lượng tổng thể, chứ không thể lấy công nghệ hay tiện nghi “xa xỉ” để dẫn đầu trong phân khúc.