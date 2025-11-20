Toyota vừa làm 1 điều, người mua xe sắp thoát cảnh 'xe mới mua đã lỗi thời'

Đây là thông tin được Nikkei Asia tiết lộ. Theo tờ báo này, hiện nay hãng xe Toyota đang phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng lớn, dẫn đến việc kéo dài thời gian giao hàng và tạm dừng đơn hàng.

Mẫu xe "chủ tịch" Land Cruiser thường mất thời gian khá lâu từ lúc đặt cọc đến khi về tay khách hàng.

Điển hình, mẫu SUV Land Cruiser thường mất 1 khoảng thời gian khá dài khi khách hàng đặt xe đến khi nhận được xe. Nhiều lúc, xe vừa được giao xong thì phiên bản tiếp theo có thể đã ra mắt.

Do vậy, chu kỳ bán hàng dài hơn sẽ tăng cơ hội tiếp cận khách hàng của các mẫu xe phổ biến và cũng làm giá trị của xe ổn định, người dùng dễ thanh khoản với mức giá hợp lý vì xe ít có khả năng mất giá do phiên bản mới ra mắt.

Toyota RAV4 mới ra mắt tại Mỹ.

Để dễ hình dung, có thể lấy mẫu xe thể thao đa dụng Toyota RAV4 làm ví dụ. Mẫu xe này vừa được ra mắt chính thức tại Mỹ hồi tháng 5. Như vậy, nếu chu kỳ 9 năm được Toyota áp dụng, thì RAV4 sẽ được nâng cấp vào khoảng năm 2034. Tuy nhiên, độ dài chính xác của chu kỳ sản phẩm dự kiến sẽ còn thay đổi tùy theo từng mẫu xe.

Với chu kỳ bán hàng dài hơn, Toyota cũng sẽ xem xét lại giá bán buôn mà hãng đặt ra cho các đại lý. Mức giá này thường được giảm dần theo thời gian sau khi mẫu xe ra mắt. Về sau, giá bán buôn sẽ được thiết lập linh hoạt hơn, tùy thuộc vào mẫu xe và tình hình bán hàng.

Nguồn thu chính của đại lý là chênh lệch giữa giá bán buôn và giá bán thực tế, nếu giá bán buôn được điều chỉnh giảm xuống, các đại lý trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam cũng có thể giảm giá cho khách hàng. Toyota cũng cam kết mức giá sỉ trung bình trong suốt 9 năm sẽ không thay đổi để các đại lý không bị thiệt.

Bên cạnh việc kéo dài chu kỳ nâng cấp xe, Toyota còn hướng tới việc duy trì giá trị xe thông qua các phiên bản bản cập nhật phần mềm từ xa. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến hãng xe Nhật tự tin kéo dài vòng đời đối với các dòng xe của mình.

Nội thất hiện đại của Toyota RAV4 vừa được ra mắt tại Mỹ.

Thay vì phải chờ thế hệ mới để có tính năng an toàn tiên tiến hơn, giao diện hiện đại hơn hay thậm chí tăng công suất động cơ, khách hàng chỉ cần kết nối xe và nhận bản cập nhật qua OTA (over-the-air) giống như cập nhật điện thoại.

Dòng xe Toyota Camry thế hệ mới nhất vừa ra mắt tại Mỹ là ví dụ điển hình. Thay vì thay đổi toàn bộ nền tảng, Toyota chọn nâng cấp sâu và bổ sung hàng loạt tính năng bằng phần mềm.

Trong số các nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, Honda thường nâng cấp mẫu xe của mình trong khoảng từ 4 - 6 năm, trong khi Mazda 10 năm nay chưa đổi thiết kế.











