Sắp chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái 'kênh' tới 70 triệu đồng tại đại lý

19-11-2025 - 19:10 PM | Thị trường

Nhiều đại lý báo khách hàng chọn Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan phải mua thêm gói phụ kiện 30-70 triệu đồng, tuy nhiên số lượng còn rất ít.

Honda CR-V e:HEV RS 'kèm lạc' tới 70 triệu đồng

Nhiều đại lý trên toàn quốc thời gian vừa qua bất ngờ đưa ra thông tin khách hàng chọn Honda CR-V e:HEV RS phải mua thêm gói phụ kiện trị giá hàng chục triệu đồng. Tham khảo tại khu vực miền Trung, mức giá của gói phụ kiện vào khoảng 30-35 triệu đồng. Trong khi đó, con số tại Hà Nội lên đến 50-70 triệu đồng.

Lý giải điều này, giới kinh doanh cho rằng hiện nay CR-V e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan đang rất khan hàng, số lượng còn lại rất ít chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, thông tin mẫu xe này sắp chuyển qua lắp ráp trong nước khiến nhiều người tiêu dùng có xu hướng tìm mua những chiếc xe nhập khẩu còn sót lại.

Sắp chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái 'kênh' tới 70 triệu đồng tại đại lý- Ảnh 1.

Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan đang rơi vào tình trạng khan hàng. Ảnh: Đại lý

Thậm chí, khi có khách hỏi, một đại lý tại miền Trung còn rao bán ngay chính chiếc xe lái thử. Theo đó, chiếc xe này mang màu đỏ, mới chạy được khoảng 3.000km, giá bán 1,257 tỷ đồng; trong khi xe mới có 1,267 tỷ đồng. Như vậy, giá xe cũ chỉ thấp hơn xe mới 10 triệu đồng, tuy nhiên khách hàng có thể tiết kiệm được khoảng 8% lệ phí trước bạ tương đương khoảng 100 triệu đồng.

Honda CR-V e:HEV sẽ sản xuất ở Việt Nam

Trước đó, Honda Việt Nam đã xác nhận mẫu CR-V e:HEV sắp chuyển qua lắp ráp tại nhà máy đặt tại tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Thông tin cho biết, CR-V e:HEV 2026 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản gồm RS và bản L thấp hơn. Xe được cho sẽ sớm ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 2/2026.

Sắp chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V e:HEV RS nhập Thái 'kênh' tới 70 triệu đồng tại đại lý- Ảnh 2.

Honda Việt Nam xác nhận phiên bản này sắp chuyển qua lắp ráp trong nước. Ảnh: Đại lý

Bên cạnh đó, một thông tin cũng được nhiều người quan tâm là việc xe sẽ sử dụng cụm sang số dạng phím bấm thay vì cần gạt truyền thống như hiện nay. Trang bị này sẽ giúp tối ưu không gian, cũng như biến nội thất của xe trở nên hiện đại hơn.

Về vận hành, xe trang bị động cơ xăng 2.0L mạnh 146 mã lực 183Nm và 2 môtơ điện mạnh 181 mã lực. Sự kết hợp này mang đến tổng sức mạnh 204 mã lực và 335Nm. Hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Gói an toàn Honda Sensing nhiều khả năng cũng sẽ được duy trì với đầy đủ tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, giữ làn, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng và đèn chiếu sáng thích ứng. Đặc biệt, xe được bổ sung hai công nghệ mới gồm cảnh báo điểm mù (Blind Spot Monitoring) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi (Cross Traffic Monitor).

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam chuẩn bị ra mắt SUV ăn xăng 3,75L/100 km, giá khởi điểm hơn 300 triệu đồng

Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

