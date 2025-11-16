Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam vừa ra mắt ‘bom tấn’ xe hybrid đi 2.500 km, giá khởi điểm hơn 600 triệu đồng

Ngày 16/11, Chery chính thức giới thiệu mẫu sedan cỡ trung – cỡ lớn Fulwin A9L Glory (AWD) tại thị trường Trung Quốc. Xe có giá bán từ 181.900 đến 236.900 nhân dân tệ (tương đương 25.500 – 33.200 USD, quy đổi 672 - 874 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một lựa chọn sedan cao cấp vận hành tiết kiệm và trang bị công nghệ dày đặc. Đây cũng là mẫu xe toàn cầu mới của Chery Fulwin và sẽ được xuất khẩu dưới tên gọi Exeed ES7.

Fulwin A9L được trang bị hệ thống Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0, gồm động cơ xăng 1.5T kết hợp mô-tơ điện. Khối động cơ đốt trong cho công suất tối đa 115 kW, trong khi biến thể sử dụng một mô-tơ điện đạt công suất tổng 275 kW (374 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Sức mạnh truyền qua hộp số hybrid điện DHT Pro.

Xe sử dụng bộ pin Kunpeng hình vuông dung lượng 33,67 kWh, cho phép vận hành thuần điện tối đa 260 km. Kết hợp hai nguồn động lực, tổng phạm vi hoạt động có thể vượt 2.500 km, trở thành một trong những mẫu sedan hybrid plug-in có tầm vận hành dài nhất trong phân khúc hiện nay.

Để tăng cường khả năng kiểm soát vận hành, phiên bản AWD được trang bị phanh kẹp 6 piston. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao tùy chọn gồm Falcon 500 và Falcon 700, cùng cảm biến LiDAR phục vụ các tính năng an toàn chủ động.

Về thiết kế, bản bốn chỗ của Fulwin A9L vẫn giữ phong cách tương đồng với các biến thể khác. Xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt kín, dải đèn LED chạy xuyên suốt và đèn pha tứ giác. Cản trước tích hợp khe gió dọc hai bên và khe tản nhiệt hình thang viền crôm. Toàn bộ tạo hình mang hướng tối giản và hiện đại.

Thân xe được tinh chỉnh khí động học với tay nắm cửa ẩn, giúp đạt hệ số cản gió 0,23 Cd. Fulwin A9L có kích thước dài 5.018 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.500 mm và trục cơ sở 3.000 mm. Thiết kế phía sau đồng bộ với phần đầu, sử dụng đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang và chi tiết crôm trên cản sau.

Khoang nội thất mang phong cách sang trọng với bảng đồng hồ LCD toàn màn hình, vô-lăng hai chấu hai tông màu và màn hình giải trí trung tâm đặt nổi. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí gọn gàng, đi kèm cửa gió điều hòa, các nút chức năng vật lý, sạc không dây và hai khay để cốc riêng biệt.

Hàng ghế sau được chú trọng với bảng điều khiển riêng, hỗ trợ thông gió, sưởi ấm và massage – những tính năng thường xuất hiện trên các mẫu xe hạng sang.

Với phạm vi hoạt động hơn 2.500 km, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến và thiết kế hiện đại, Chery Fulwin A9L được kỳ vọng trở thành một trong những sản phẩm chiến lược của hãng trên thị trường nội địa cũng như các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Theo CNC﻿