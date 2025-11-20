Volvo S90, XC60 mới về Việt Nam - rẻ hơn phiên bản cũ hàng trăm triệu đồng

Volvo vừa chính thức ra mắt 2 mẫu xe S90 facelift cùng với XC60 facelift 2026 tại thị trường Việt Nam với giá bán được điều chỉnh nhẹ. Cụ thể với mẫu XC 60, thương hiệu Thụy Điển sẽ phân phối 2 phiên bản là XC60 Ultra Mild Hybrid (2,299 tỷ đồng) và XC60 Plug-in Hybrid Ultra (2,750 tỷ đồng).

Trong khi đó, Volvo S90 mới chỉ có duy nhất 1 phiên bản plug-in hybrid (T8) với mức giá 2,75 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, bản 2026 rẻ hơn khoảng 140 triệu đồng.

Về nội, ngoại thất của cả 2 mẫu xe cũng được nhà sản xuất điều chỉnh. Sang đến phiên bản này, phần đầu xe, lưới tản nhiệt được thiết kế mới nổi bật với họa tiết lưới đan chéo cùng logo mới tinh xảo, mang đến một dáng vẻ hiện đại và tương lai hơn. Cụm đèn định vị LED mô phỏng hình ảnh búa Thor dạng LED viền liền mạch.

Volvo XC 60 thế hệ mới.

Cụm đèn hậu được tinh chỉnh với diện mạo tối màu hơn, thông qua việc thay thế các chi tiết mạ crôm bên trong bằng sắc đen. Công nghệ Full LED có khả năng chiếu sáng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, giúp tăng cường khả năng quan sát trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết.

Mâm xe hợp kim mới có kích thước 19-inch năm chấu kép, với những đường cắt kim cương kết hợp cùng sự tương phản giữa màu nhôm kim loại nguyên bản và lớp sơn đen bóng cao cấp.

Hệ thống động cơ Hybrid cho phép mẫu xe này đạt hiệu suất vượt trội.

Phiên bản XC60 Plug-in Hybrid Ultra vẫn được trang bị động cơ xăng 2,0 lít kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 462 mã lực, tăng tốc từ 0 lên đến 100 km/giờ trong 4,8 giây. Người lái có thể dễ dàng tùy chọn các chế độ lái như Pure (thuần điện), Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD, phù hợp vận hành với nhiều điều kiện lái khác nhau. Sau mỗi lần sạc đầy, xe có khả năng di chuyển thuần điện lên đến 89 km.

Trong khi đó, phiên bản XC60 Ultra sở hữu động cơ B5 2,0 lít trang bị bộ tăng áp Turbocharger kết hợp công nghệ Mild Hybrid với pin lithium-ion 48V, sản sinh công suất tối đa 249 mã lực.

Nội thất XC 60.

Về nội thất của xe, khác biệt lớn nhất đến từ màn hình hiển thị trung tâm 11,2-inch, sử dụng giao diện Volvo Car UX hoàn toàn mới. Màn hình này tích hợp công nghệ chống phản quang và chống chói LCF, đảm bảo hiển thị sắc nét dưới mọi điều kiện ánh sáng.

Ngoài ra còn có định dạng dọc giúp tối ưu hóa việc xem bản đồ và tương tác. Hệ điều hành Google Automotive Service (GAS), chip Snapdragon Cockpit thế hệ mới từ Qualcomm mang lại hiệu năng xử lý thông tin và xử lý đồ họa nhanh, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây giúp trải nghiệm của người dùng trở nên liền mạch.

Một số thay đổi khác có thể kể đến như: nắp trượt bằng gỗ tự nhiên thanh lịch, bộ sạc không dây được bố trí lại ở phía trước. Hệ thống loa Bowers & Wilkins High Fidelity được nâng cấp với lưới loa bằng thép không gỉ...

Còn với sedan S90, xe có một số tinh chỉnh nhẹ về mặt thiết kế và trang bị. Cụm lưới tản nhiệt mới với các nan chéo mạ chrome. Cản trước được thiết kế lại tối giản, hiện đại và sắc nét hơn. Cụm đèn định vị LED mô phỏng hình ảnh búa Thor dạng LED viền tương giống như trên đàn anh XC60. Bộ mâm đa chấu hoàn toàn mới. Đèn hậu chữ chữ T tương tự phía trước đầu xe.

S90 facelift cũng được kéo dài trục cơ sở. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.090 x 1.890 1.450 mm. Chiều dài cơ sở 3.061 mm mang đến không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất phân khúc.

Bước vào bên trong, khoang nội thất của Volvo S90 về cơ bản không có quá nhiều khác biệt so với XC60. Xe vẫn sử dụng màn hình giải trí mới với kích thước tăng lên 11,2 inch và dùng nền tảng Google built-in cho phép điều khiển giọng nói, truy cập bản đồ Google Maps, ứng dụng giải trí như YouTube, Spotify, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Khoang nội thất của S90.

Các trang bị nổi bật khác trong xe gồm điều hòa 4 vùng độc lập, dàn âm thanh Bowers&Wilkins, cửa sổ trời toàn cảnh,...

Một số thay đổi khác gồm bổ sung sưởi ấm/làm mát tích hợp cho cả 4 ghế, cải thiện về khả năng cách âm, cùng với hệ thống treo thích ứng tiêu chuẩn.

Về động cơ, Volvo S90 facelift tại Việt Nam được trang bị động cơ plug-in hybrid đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Công suất cực đại 462 mã lực, 709Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng chạy điện hoàn toàn khoảng 100km theo chuẩn WLTP.

Gói Pilot Assist gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động, giữ khoảng cách và cảnh báo chướng ngại vật đa hướng... vẫn là tiêu chuẩn được trang bị trên 2 mẫu xe vừa ra mắt của Volvo.









