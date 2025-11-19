VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á?

Theo số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), tính đến hết tháng 10/2025 tổng lượng xe bán lẻ của Indonesia đạt 660.659 xe. Trong đó Toyota, là hãng xe dẫn đầu với 209.387 xe, theo sau là Daihatsu với doanh số 112.530 xe. Honda đứng thứ 3 với 58.720 xe.

Trong phân khúc xe điện (BEV), BYD là cái tên dẫn đầu thị trường xứ “vạn đảo”.

Infographic mô tả doanh số bán hàng

Đặc biệt, có một cái tên quen thuộc với người dân Việt Nam xuất hiện trong báo cáo đó là VinFast. Hãng xe đến từ Việt Nam đạt doanh số 2.789 xe bán ra, xếp thứ 15 tại thị trường này, vượt qua một số cái tên lớn như: Mazda (2.642 xe), BMW (1.967 xe), Geely (1.801 xe)...

VinFast chính thức ra nhập thị trường “vạn đảo” từ tháng 2/2024 và đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại đây. Hãng cung cấp đa dạng các mẫu xe điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7, nhắm vào các phân khúc phổ thông tại quốc gia này.

Bên cạnh đó, thương hiệu Việt cũng xây dựng được một hệ sinh thái khá đa dạng như: Mạng lưới dịch vụ ủy quyền với 181 xưởng trên khắp Indonesia. Công ty Xanh SM (dịch vụ taxi điện) đã khai trương và mở rộng hoạt động tại đây và V-Green (trạm sạc) với hàng nghìn trạm đang được đẩy mạnh xây dựng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu.

Trong tương lai VinFast sẽ hoàn thiện việc xây dựng nhà máy để bắt đầu lắp ráp xe điện ngay tại Indonesia. Mục tiêu là chiếm một phần đáng kể thị phần xe điện đầy tiềm năng của quốc gia này.

Do vậy, việc góp mặt trong top những hãng xe bán chạy là một tín hiệu đáng mừng cho một thương hiệu mới như VinFast, đồng thời cũng là lời khẳng định, thương hiệu Việt đang bắt đầu thâm nhập thành công vào một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Thành công bước đầu này đặt nền tảng cho sự tăng trưởng bùng nổ hơn nữa khi VinFast mở rộng dải sản phẩm và mạng lưới phân phối toàn cầu trong tương lai.



