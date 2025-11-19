Khách hàng không mặn mà với sedan hạng D

Các mẫu xe sedan hạng D nhập khẩu và lắp ráp đang trải qua những tháng ngày khó khăn trên thị trường ô tô Việt Nam. Sự suy giảm liên tiếp về doanh số của bộ đôi Nhật - Hàn Honda Accord và Kia K5 đã hé lộ một bức tranh ảm đạm về tương lai của phân khúc sedan hạng D truyền thống.

Honda Accord chỉ bán được 3 chiếc xe. Doanh số này duy trì ở mức thấp, thậm chí còn giảm 2 chiếc với tháng 9 và không cho thấy dấu hiệu khởi sắc nào.

Tính chung từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, tổng số xe Accord giao đến tay khách hàng cũng chỉ dừng lại ở 32 chiếc xe. Đặc biệt trong tháng 5/2025, mẫu xe này không bán được một chiếc xe nào ra thị trường.

10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 10/2025, Honda Accord đứng cuối bảng.

Mức doanh số "đội sổ" này đã không còn gây bất ngờ cho giới quan sát thị trường, bởi Accord đã liên tục góp mặt trong top những mẫu xe bán chậm nhất nhiều tháng qua.

Cũng cần nói thêm, Honda Accord trên thị trường toàn cầu đã có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (Facelift), tuy nhiên hiện hãng xe vẫn chưa có kế hoạch ra mắt thị trường Việt Nam. Một phần có lẽ cũng đến từ sự quan tâm của khách hàng Việt dành cho mẫu xe này không còn như trước.

Honda Accord phiên bản nâng cấp.

Ngay cả Kia K5, mẫu xe trẻ trung, sở hữu thiết kế đột phá và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cũng không thoát khỏi vòng xoáy suy giảm.

Mẫu xe đến từ Hàn Quốc chỉ đạt doanh số 23 chiếc trong tháng 10. Mặc dù con số này có tăng 4 xe so với tháng 9 trước đó, nhưng nếu đặt cạnh những đối thủ cùng tầm giá ở phân khúc gầm cao, K5 vẫn ở vị thế yếu.

Nhìn chung, toàn bộ phân khúc sedan hạng D đang phải đối mặt với nguy cơ bị thu hẹp đáng kể, khi ba đại diện tiêu biểu này không thể tìm lại được sức hút của mình.

Xe điện bùng nổ, xe Trung Quốc ồ ạt đổ về khiến xe sedan Nhật - Hàn lao dao?

Sự lao dốc không phanh Honda Accord và Kia K5 không chỉ đến từ yếu tố nội tại của từng mẫu xe, mà còn là kết quả tổng hợp của nhiều biến động lớn trên thị trường ô tô Việt Nam.

Dù sở hữu phần nội, ngoại thất bắt mắt nhưng Kia K5 nhiều tháng liên tiếp vẫn nằm trong nhóm bán "Ế" tại thị trường Việt Nam.

Có ba nguyên nhân chính đang làm thay đổi căn bản thói quen mua sắm của người tiêu dùng, đẩy các mẫu sedan truyền thống vào thế khó.

Thứ nhất là sự bùng nổ của các mẫu xe gầm cao, đặc biệt là SUV/CUV ở phân khúc C và D.

Khách hàng Việt Nam đang dần ưa chuộng những chiếc xe có khoảng sáng gầm lớn, mang lại sự tiện lợi vượt trội khi di chuyển trong điều kiện đô thị thường xuyên ngập nước hoặc các cung đường kém bằng phẳng.

Các mẫu xe như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay Kia Sportage không chỉ có tính thực dụng cao hơn với không gian rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, mà còn được định giá rất cạnh tranh. Với chi phí đầu tư tương đương hoặc thấp hơn, người tiêu dùng có thể sở hữu một chiếc xe có trang bị không hề thua kém.

Thứ hai, sự xuất hiện của xe điện, với đại diện tiêu biểu là VinFast, đang dần thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng xe ô tô của người tiêu dùng.

VinFast đã tạo ra một làn sóng xe điện mới, không chỉ dừng lại ở các mẫu xe nhỏ như: VF3, VF5, VF6, e34, mà còn lấn sân sang các phân khúc cao hơn như: VF7, VF8, VF9. Những sản phẩm này được tích hợp nhiều công nghệ thông minh, chi phí vận hành thấp.

Sự hấp dẫn của công nghệ mới và những chính sách bán hàng linh hoạt đã thu hút một lượng lớn khách hàng từ các phân khúc xe xăng truyền thống, bao gồm cả những người đang tìm kiếm một chiếc xe "đẳng cấp" mới thay vì những chiếc sedan động cơ đốt trong.

Sự phát triển mạnh của các mẫu xe điện đến từ thương hiệu nội địa VinFast phần nào khiến "miếng bánh" của các mẫu sedan bị thu hẹp.

Cuối cùng, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu xe Trung Quốc như: BYD, MG, Omoda & Jaecoo vv...

Dù chủ yếu tập trung vào phân khúc xe gầm cao và xe điện, nhưng sự xuất hiện của các hãng xe này đã làm phong phú thêm sự lựa chọn của người tiêu dùng và gây áp lực lên toàn thị trường. Bởi, khi các thương hiệu Trung Quốc cung cấp những mẫu xe có kích thước lớn, trang bị "full option" với mức giá dễ tiếp cận, nó buộc các hãng xe truyền thống phải xem xét lại chiến lược giá của mình.

Tóm lại, phân khúc sedan hạng D đang bị kẹp giữa sự thực dụng của CUV/SUV, sự đột phá của xe điện, và sự cạnh tranh về giá từ các thương hiệu mới, khiến thời huy hoàng của chúng chỉ còn là một ký ức đẹp.



