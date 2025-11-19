Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027

19-11-2025 - 09:30 AM | Thị trường

Sau những bước đi chưa thật sự thành công với mẫu MX-30, Mazda đang quyết tâm làm lại từ đầu trong phân khúc xe điện. Hãng xe Nhật Bản này đã được phát hiện đang thử nghiệm một mẫu xe điện hoàn toàn mới, được xây dựng trên nền tảng chuyên dụng và phát triển nội bộ.

Mazda đã có một khởi đầu đầy khó khăn trong hành trình chinh phục thị trường xe điện toàn cầu. MX-30 chỉ tồn tại vỏn vẹn hai năm tại thị trường Mỹ. Mẫu xe này được phân phối độc quyền tại bang California, và công ty chỉ bán được 324 chiếc trong năm 2022.

MX-30 được xem là một sản phẩm khá kỳ lạ, khi phiên bản năm 2023 có giá khởi điểm từ 34.110 USD. Xe được trang bị bộ pin nhỏ chỉ 35,5 kWh, mang lại phạm vi hoạt động khiêm tốn chỉ khoảng 161km. Ngoài việc đắt hơn các đối thủ mà lại có phạm vi di chuyển kém hơn, MX-30 còn sở hữu cửa sau dạng "tự sát" và động cơ điện sản sinh 143 mã lực.

Sau thất bại của MX-30, Mazda đã phải dựa vào các đối tác Trung Quốc để phát triển những mẫu xe như EZ-6 và EZ-60. Mặc dù các mẫu xe này phù hợp với một số thị trường nhất định, công ty vẫn nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải tạo ra một mẫu xe điện "thực thụ" của riêng mình. Điều này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng.

Một số nguồn tin còn cho rằng mãi tới năm 2027, chiếc SUV điện bí ẩn này mới chính thức trình làng, thậm chí có thể được bán ra tại thị trường Mỹ dưới dạng mẫu xe đời 2028.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 1.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 2.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 3.

Dù được ngụy trang kín đáo, chiếc xe thử nghiệm đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị về chiến lược mở rộng dải sản phẩm xanh của thương hiệu Nhật Bản. Ảnh: Carscoops

Hiện tại đã có cái nhìn đầu tiên về mẫu xe điện mới này thông qua những hình ảnh chạy thử. Một nguyên mẫu xe đã được phát hiện đang thử nghiệm gần trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty ở Irvine, California (Mỹ). Có thể thấy, mẫu xe này sử dụng thân vỏ được chỉnh sửa nhiều từ dòng CX-70 hoặc CX-90.

Phần đầu xe được ngụy trang khá kỹ lưỡng, tuy nhiên vẫn lộ rõ lưới tản nhiệt được bịt kín hoàn toàn cùng các hốc gió bên hông bị che chắn. Cũng có thể nhận thấy một khe hút gió trung tâm tương đối nhỏ. Những chi tiết này cho thấy sự chú trọng vào tính khí động học của xe.

Những thay đổi lớn hơn xuất hiện từ cột A trở về sau. Nguyên mẫu xe này có chiều dài cơ sở ngắn hơn so với CX-90, cùng với phần đuôi xe ngắn hơn đáng kể. Mẫu xe còn được trang bị cửa sổ ở phần tư phía sau, gợi nhớ đến thiết kế của CX-80. Mặc dù khó đánh giá kích thước của chiếc crossover chỉ qua ảnh, các phóng viên ảnh gián điệp cho biết xe có kích thước tương đương với CX-5/CX-50.

Nói về kích thước, mẫu xe điện sắp ra mắt này thực tế hẹp hơn so với vẻ ngoài mà thân vỏ gợi ý. Một quan sát kỹ hơn cho thấy các bánh xe được đặt sâu vào bên trong. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu xe sản xuất sắp tới sẽ có khoảng cách giữa hai bánh xe ngắn hơn so với CX-90. Xe cũng được trang bị vành xe khí động học và một cổng sạc có thể được giấu dưới một nắp ở cản sau.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 4.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 5.

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 6.

Hiện tại chưa có nhiều thông tin về mẫu xe mới, nhưng dường như đây là một chiếc SUV ngang cỡ Mazda CX-5/CX-50. Ảnh: Carscoops

Hiện tại, rất ít thông tin chi tiết khác về mẫu xe này được tiết lộ. Tuy nhiên, Mazda đã công bố kế hoạch về kiến trúc Skyactiv EV Scalable Architecture từ năm 2021. Vào thời điểm đó, công ty đã đề cập đây là một nền tảng xe điện chuyên dụng, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2025 và là cơ sở cho "nhiều kích cỡ và kiểu dáng xe khác nhau".

Mazda làm xe điện hoàn toàn mới: Nhỉnh hơn CX-5, mượn thiết kế từ CX-50 đến CX-90, dự kiến ra mắt 2027- Ảnh 7.

Chưa rõ mẫu xe mới sẽ được phân phối ở nhưng thị trường như thế nào. Ảnh: Carscoops

Mazda ban đầu đã lên kế hoạch giới thiệu một số mẫu xe trên nền tảng này trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030. Tuy nhiên, năm 2025 đã gần kết thúc, và mọi thứ dường như đã bị trì hoãn. Giờ đây, nhiều người tin rằng mẫu xe này có thể ra mắt vào năm 2027 và cập bến thị trường Mỹ vào năm sau đó. Điều này cho thấy sự thận trọng và đầu tư nghiêm túc của Mazda vào phân khúc xe điện đầy cạnh tranh này.

