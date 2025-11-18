'Sóng lớn' có thể xuất hiện trên thị trường xe máy điện

Theo dữ liệu từ chuyên trang Motorcycles Data, tổng doanh số xe máy toàn thị trường tính đến tháng 9/2025 đạt 2,4 triệu xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Đà tăng trưởng này tập trung mạnh mẽ vào phân khúc xe máy điện với đại diện tiêu biểu là VinFast.

VinFast đạt đà tăng trưởng 447% trong 6 tháng đầu năm 2025.

VinFast tiếp tục chơi lớn, Honda thận trọng

Dữ liệu công bố từ VinFast cho thấy, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, hãng này đã bàn giao tổng cộng 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, với mức tăng trưởng ấn tượng 447% so với cùng kỳ năm 2024.

Đón đầu mùa mua sắm cuối năm, hãng này tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 27,5 tỷ đồng. Một số ưu đãi hấp dẫn như, giảm giá trực tiếp 10%, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, miễn phí sạc pin đến hết tháng 5/2027.

Ngoài ra VinFast còn có chương trình quay số trúng thưởng với giải thưởng lớn, bao gồm cơ hội nhận ô tô điện VF 7, VF 5, VF 3 và 1.000 xe máy điện Feliz Lite. Nhiều đại lý cũng có ưu đãi riêng như giảm giá 12% hoặc hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe.

Đây được xem là động thái nhằm kích cầu mạnh mẽ, thúc đẩy doanh số Q4/2025 và giúp hãng xe đạt được mục tiêu tăng gấp đôi số lượng xe bàn giao so với năm 2024.

Bên cạnh VinFast, Yadea cũng đang củng cố vị thế của mình như một người chơi lớn trên thị trường. Thương hiệu này cho biết thị phần tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong hai năm, từ 10% lên 20%.

Chiến lược của Yadea tập trung vào nội địa hóa và mở rộng công suất với việc khởi công nhà máy tại Bắc Giang, dự kiến đạt 2 triệu xe/năm. Mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện hai bánh lớn nhất Đông Nam Á của Yadea cho thấy sự cam kết lâu dài và khả năng cạnh tranh về giá cũng như số lượng trong tương lai.

Trong khi đó, Dat Bike định vị mình ở phân khúc cao cấp, tập trung vào hiệu năng thay thế xe xăng một cách triệt để. Các mẫu Quantum S1, S2, và S3 liên tục được hãng ra mắt với mức giá từ 34,9 đến 50,9 triệu đồng.

Việc Dat Bike huy động thành công 22 triệu USD trong vòng Series B, nâng tổng số vốn huy động lên 47 triệu USD, cho thấy sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư quốc tế đối với mô hình sản phẩm hướng tới hiệu suất và công nghệ.

Ngược lại, Honda, với 80% thị phần xe máy truyền thống, vẫn tỏ ra thận trọng trong lộ trình điện khí hóa. Việc chỉ ra mắt ICON e: và CUV e: (chỉ cho thuê), cùng với kế hoạch phát triển thêm một dòng xe nữa và sản xuất tại Thái Lan trước khi nội địa hóa, cho thấy sự dịch chuyển chậm rãi và tập trung chủ yếu vào phân khúc 50cc để thăm dò thị trường.

Dự báo doanh số "vượt đỉnh"

Doanh số xe máy điện cuối năm 2025 vẫn chưa được các hãng công bố chi tiết. Tuy nhiên, dựa trên các yếu tố thị trường, có thể đưa ra một số dự đoán. Quý IV thường là thời điểm nhu cầu mua sắm lên cao nhất trong năm chưa các chương trình ưu đãi lớn của VinFast, cùng với tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ nửa đầu năm. Do đó, ước tính tổng doanh số xe máy điện trong Q4/2025 sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao, thậm chí có khả năng vượt mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm.

Mức tăng này chủ yếu là do sự chấp nhận của thị trường đối với các mẫu xe L3 có hiệu năng cao và sự phổ biến của các mẫu xe L1 giá cả phải chăng, đáp ứng kịp thời sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.

Yếu tố dự báo sẽ trở thành cú hích mạnh mẽ nhất cho thị trường xe máy điện là chính sách.

Khuyến khích người dân chuyển từ xe xăng sang xe điện là một trong những giải pháp giúp giảm ô nhiễm ở thành thị.

Từ giữa năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ cấp bách giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có yêu cầu Hà Nội lên phương án cấm/hạn chế xe máy chạy xăng kể từ tháng 7/2026.

Theo dự thảo lộ trình mà thành phố đưa ra, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ hạn chế xe máy sử dụng xăng trong khu vực Vành đai 1, mở rộng phạm vi ra Vành đai 2 vào năm 2028 và tiến tới Vành đai 3 vào năm 2030.

Hiện Hà Nội có hơn 8 triệu phương tiện cơ giới, trong đó hơn 7,7 triệu xe máy. Riêng tuyến Vành đai 1 có chiều dài 7,2 km, đi qua các khu vực trung tâm của 6 quận, nơi tập trung khoảng 600.000 dân và gần 450.000 xe máy chạy xăng.

Việc hạn chế máy xăng sẽ chuyển đổi nhu cầu của gần nửa triệu phương tiện từ lựa chọn sang bắt buộc phải thay thế bằng xe điện. Điều này tạo ra một thị trường tiềm năng khổng lồ và ngay lập tức tại khu vực lõi của Thủ đô.

Nhờ vào sự kết hợp giữa các chính sách hỗ trợ chuyển đổi của Hà Nội và sự mở rộng danh mục sản phẩm của các thương hiệu dẫn đầu, dự báo tổng thị trường xe máy điện Việt Nam vào năm 2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt bậc so với 2025.

Tóm lại, thị trường xe máy điện Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa bùng nổ, không chỉ được thúc đẩy bởi chiến lược đầu tư và ưu đãi của các doanh nghiệp, mà quan trọng hơn, còn bởi quyết tâm chuyển đổi phương tiện giao thông xanh từ cấp độ quản lý nhà nước. Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm mà ngành công nghiệp xe máy điện trong nước đón nhận nhiều bước tiến mới.



