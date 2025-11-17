Đổi 2 xe VinFast VF 8 trong 2 năm liên tiếp, chủ xe chia sẻ: “Từng lái đủ loại xe xăng, giờ quay lại chắc không nổi”

Anh Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1971, hiện là nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, từng có gần 30 năm kinh nghiệm sử dụng đủ loại xe xăng – từ Lada, UAZ đến Hyundai i30. Nhưng hơn một năm trước, anh quyết định “chuyển hướng” sang xe điện với VinFast VF 8.

Chủ xe VinFast VF 8. Ảnh: Tú Anh

Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, anh Tuấn kể lại hành trình từ hoài nghi đến hài lòng – và lý do khiến anh tin rằng xe điện không còn là xu hướng, mà là lựa chọn hợp lý nhất cho người Việt.

Anh đã sử dụng ô tô từ lâu, vì sao lại chuyển sang xe điện?

Tôi lái xe từ năm 1995, từ thời ô tô còn là “tài sản lớn” lắm. Xe đầu tiên là chiếc Lada cũ, sau đó là UAZ, Toyota Crown rồi Hyundai i30. Toàn xe xăng, quen cả tiếng máy gầm và mùi khói.

Năm 2022, tôi tình cờ ghé showroom VinFast ở Hà Đông, lúc đó chỉ tò mò muốn xem xe điện “thật” trông thế nào. Thấy nhân viên mời lái thử, tôi đồng ý. Cảm giác đầu tiên là xe rất êm, tăng tốc tốt, nhẹ nhàng và không còn tiếng ồn khó chịu.

Chiếc VinFast VF 8 thuộc model 2024. Ảnh: Tú Anh

Tôi đặt cọc 10 triệu, nghĩ là thử xem sao. Nhưng càng tìm hiểu, càng thấy hợp lý: chi phí thấp, công nghệ hiện đại, lại được hỗ trợ chính sách rõ ràng. Sau vài tháng, tôi quyết định đặt mua luôn VF 8. Đến nay, vẫn chưa một ngày thấy hối hận.

Ấn tượng đầu tiên của anh khi sử dụng VF 8 là gì?

Là sự êm ái và yên tĩnh. Với xe xăng, khi tăng tốc hay leo dốc, máy gào lên nghe rõ lắm. VF 8 thì hoàn toàn ngược lại – tăng tốc mượt, xe bốc mà vẫn nhẹ nhàng.

Tôi thường đi công tác Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên… VF 8 chạy cao tốc rất ổn định, xe đầm và chắc. Không còn cảm giác “mệt người” như trước khi phải nghe tiếng máy liên tục. Với những chuyến đi tầm 200–300 km, xe vẫn cho cảm giác thoải mái.

Đặc biệt, VF 8 vào cua ổn, tay lái nhẹ, độ phản hồi chính xác. Nếu từng lái xe xăng lâu năm, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Trước đây, người dùng hay lo về việc sạc xe điện. Với anh thì sao?

Lúc đầu tôi cũng lo thật. Nhưng dùng rồi mới thấy không hề phức tạp. Tôi sạc ở nhà hoặc ở trạm công cộng, trung bình một tuần chỉ sạc một lần, buổi tối cắm – sáng dậy đầy.

VinFast giờ phủ trạm khắp nơi. Ngay quanh nhà tôi ở Hà Đông có 3 trạm, quê tôi ở cách Hà Nội 30 km cũng có. Lần nào đi xa, tôi chỉ cần check bản đồ là thấy trạm sạc ngay trên cung đường. Chuyến đi xa nhất của tôi là đến Hà Tĩnh, trên quãng đường đi có vô số trạm sạc mà toàn trạm công suất lớn. Tha hồ lựa chọn. *cười*

Tôi coi sạc xe như sạc điện thoại – cứ về nhà cắm vào là xong, chẳng phải lo canh giờ hay canh trạm như trước.

Được biết đây là chiếc VinFast VF 8 thứ hai của anh. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về câu chuyện này?

Đúng là như vậy. Năm 2023, tôi nhận bàn giao chiếc VF 8 đầu tiên. Sang đến năm 2024, do có điều kiện nên tôi đã bán chiếc xe cũ để tiếp tục nhận chiếc VF 8 mới.

Chiếc VF 8 đầu tiên được tôi đã chạy được khoảng 10.000 km, trong khi chiếc thứ hai hiện cũng đã chạy được hơn 6.000 km. Việc liên tiếp sở hữu hai chiếc VF 8 trong hai năm phần nào thể hiện niềm tin và sự gắn bó của tôi với thương hiệu ô tô Việt.

Đây là chiếc VinFast VF 8 thứ 2 của anh Tuấn. Ảnh: Tú Anh

Với chiếc VF 8, tôi nhận thấy rõ sự cải thiện rõ rệt về độ hoàn thiện của xe. Ở chiếc xe cũ, tôi phải độ cửa hit vì việc đóng mở cửa quá nặng. Nhưng sang đến chiếc VF 8 thứ hai, tôi chưa phải nâng cấp lên bất cứ một trang bị nào.

Về chi phí vận hành, anh thấy xe điện có thực sự tiết kiệm hơn không?

Rất nhiều. Trước đi xe xăng, mỗi tháng tôi mất tầm 2–3 triệu tiền nhiên liệu. Giờ xe điện thì chi phí gần như không đáng kể.

Tôi từng thuê pin, sau đó chuyển sang mua pin. Khi còn thuê, chi phí điện chỉ bằng 80% tiền xăng, còn nay VinFast lại có chính sách miễn phí sạc, nên còn rẻ hơn nữa. Tính ra, mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 30–35 triệu đồng – số tiền không nhỏ.

Ảnh: Tú Anh

Còn bảo dưỡng thì hầu như không tốn. Xe điện không có dầu máy, không bugi, không dây curoa, không hộp số phức tạp. Từ ngày lấy xe tới giờ, tôi chỉ bảo dưỡng định kỳ, cập nhật phần mềm là xong.

Có điểm gì anh chưa hài lòng sau thời gian sử dụng VinFast VF 8 hay không?

Thực ra những điểm tôi gặp phải đều khá nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến quá trình sử dụng. Do VF 8 là mẫu xe có trọng lượng lớn và dùng bộ mâm – lốp kích thước lớn nên khi đi qua các điểm gồ ghề hoặc góc nhọn, lốp dễ bị tác động hơn. Tôi từng thủng lốp hai lần, nhưng đây cũng là điều có thể gặp ở nhiều mẫu xe dùng lốp mỏng, chứ không riêng VinFast.

Hệ thống treo của VF 8 được tinh chỉnh theo hướng chắc chắn để mang lại cảm giác ổn định ở dải tốc cao – điều tôi đánh giá rất tốt trên cao tốc. Khi đi vào đường xấu có thể cảm nhận hơi cứng, nhưng nhìn chung đây là đánh đổi hợp lý giữa độ êm và độ đầm. Nếu sau này hãng tinh chỉnh mềm hơn một chút thì sẽ còn tốt hơn nữa.

Tầm nhìn trước đôi khi bị hạn chế do thiết kế đầu xe cao – cũng là đặc trưng của nhiều mẫu SUV hiện đại. Camera 360 của xe đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày; đôi lúc chưa sắc nét trong điều kiện thiếu sáng nhưng kết hợp thêm kinh nghiệm lái thì hoàn toàn không gặp khó khăn.

VF 8 được quảng cáo có nhiều tính năng thông minh. Anh có hay sử dụng không?

Thật ra thì tôi ít dùng. Trợ lý ảo, ra lệnh giọng nói hay điều hòa tự động đều có, nhưng tôi quen thao tác thủ công. Người trẻ chắc thích hơn.

Tôi đánh giá cao việc xe hoạt động ổn định, phản hồi nhanh, ít lỗi phần mềm. Với người dùng trung niên như tôi, đó mới là điều quan trọng. Xe điện mà chạy mượt, không vướng lỗi, là đủ hài lòng rồi.

Về hậu mãi và chăm sóc khách hàng, anh đánh giá thế nào?

Tôi làm ngân hàng, nên rất để ý đến dịch vụ. Phải nói là VinFast chăm khách rất tốt. Khi xe tôi gặp sự cố cảm biến, gọi tổng đài là có kỹ thuật đến ngay. Thái độ nhân viên chu đáo, xử lý nhanh, không vòng vo.

Hãng còn chủ động gọi điện hỏi thăm định kỳ, mời cập nhật phần mềm. So với những hãng tôi từng dùng, đây là điểm khác biệt lớn.

Sau hơn một năm, anh có nghĩ rằng mình đã chọn đúng?

Rất đúng. Ngày trước ai cũng sợ xe điện: sợ sạc, sợ hỏng pin, sợ lỗi phần mềm. Nhưng thực tế khác xa. Xe điện không ồn, không khói, không phải bảo dưỡng nhiều, lại tiết kiệm chi phí. Quan trọng là cảm giác lái – nhẹ, bốc và yên tĩnh – khiến tôi thấy thoải mái hơn hẳn.

Ảnh: Tú Anh

Tôi từng lái đủ loại xe xăng, nhưng giờ mà quay lại chắc… không nổi nữa. Một khi đã quen cảm giác êm như VF 8, thì rất khó để “nghe lại tiếng máy nổ” mỗi sáng.

Nếu được đưa ra lời khuyên cho người đang phân vân giữa xe xăng và xe điện, anh sẽ nói gì?

Tôi sẽ nói: “Cứ thử đi”. Xe điện không phải là trào lưu nhất thời, mà là sự thay đổi thật sự trong cách di chuyển. Hạ tầng sạc giờ đã khác xa 2 năm trước, chính sách hỗ trợ cũng rõ ràng hơn.

Đặc biệt, với người sống ở đô thị, chạy quãng ngắn mỗi ngày, thì xe điện cực kỳ hợp lý. Tiết kiệm, sạch, và tiện lợi. Dùng rồi mới thấy – nhiều nỗi lo trước kia hoàn toàn không có thật.