Trụ cột mới xe thuần điện dẫn dắt thị trường ô tô Việt

Theo số liệu báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô trong nước tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc sau giai đoạn quý III trầm lắng. Cụ thể, VAMA cho biết tổng doanh số toàn thị trường tháng 10 đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng liền trước và đạt đỉnh từ đầu năm.

Trong khi đó, Hyundai Thành Công công bố doanh số bán ô tô trong tháng 10 tại Việt Nam đạt 5.260 xe , tăng 22,4% so với tháng 9/2025. Với sự tăng trưởng từ cả xe du lịch lẫn xe thương mại, hãng xe Hàn Quốc đang cho thấy xu hướng hút khách trở lại khi bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm.

Tuy nhiên, gây ấn tượng hơn cả lại là nhóm xe thuần điện. Theo đó, VinFast vừa lập kỷ lục mới về lượng xe bán ra trong tháng một tháng tại Việt Nam, khi đã bàn giao tới tay người tiêu dùng thêm 20.380 ô tô điện các loại trong tháng 10/2025.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao 124.264 xe điện trên toàn quốc, tiếp tục duy trì vị trí hãng xe dẫn đầu về doanh số toàn thị trường.

Cộng chung số liệu của VAMA, Hyundai Thành Công và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 ước tính đã tiêu thụ hơn 400.000 ô tô các loại. Đáng chú ý, xe điện chiếm tỷ trọng lên tới khoảng 30% trên tổng số.

Con số cho thấy mảng xe thuần điện nước ta đang ngày càng phát triển, từng bước vươn lên trở thành loại phương tiện dẫn dắt thị trường ô tô trong nước. Mặt khác, doanh số xe điện tăng cao cũng phản ánh thị hiếu người dùng trong nước đang có sự chuyển dịch, ngày càng nghiêng về các dòng xe thân thiện với môi trường.

Điều này cũng thể hiện ở bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất tháng. Cụ thể, có tới 5 mẫu xe trong top 10 mẫu xe doanh số cao nhất tháng 10 là xe thuần điện đến từ VinFast, trong đó có 4 xe dẫn đầu bảng gồm VF 3, VF 5, Limo Green và Herio Green.

Kết quả này có được nhờ nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm và đặc biệt là các chương trình khuyến mãi giúp người dùng có thể tiếp cận xe điện với giá hợp lý nhất. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc cũng là yếu tố quan trọng để giúp VinFast thu hút được thêm nhiều khách hàng mới.

Trong khi thị trường xe điện hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi thương hiệu nội địa VinFast, nhiều hãng nước ngoài cũng đang có động thái tăng tốc. Vào giữa năm nay, Ford và Geely lần lượt mở bán những mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc để phục vụ khách hàng.

Gần đây có thêm Omoda & Jaecoo bắt đầu lắp đặt trạm sạc tại đại lý để chuẩn bị bán xe thuần điện trong tương lai. Cụ thể, hãng này có kế hoạch ra mắt 11 mẫu xe mới tại Việt Nam trong năm 2026, trong đó bao gồm 4 xe có phiên bản thuần điện. Ngoài ra, hãng xe châu Âu Skoda cũng có kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam từ năm tới.

Bên cạnh xe thuần điện, mảng xe hybrid cũng đang có những bước tiến đáng chú ý. Trong tháng 10 vừa qua, VAMA ghi nhận 1.397 chiếc xe hybrid được bán ra, tăng nhẹ 2%.

Kết quả góp phần nâng doanh số xe hybrid từ đầu năm lên thành 11.182 xe, tăng trưởng mạnh 58% so với cùng kỳ 2024. Thị phần của mảng này tính trong VAMA cũng đang mở rộng, tăng từ 2,7% lên thành 3,8% trong cùng kỳ.

Về thương hiệu, các hãng xe Nhật như Toyota, Honda hay Suzuki đang có ưu thế và dẫn đầu ở mảng xe hybrid. Trong đó, Toyota có doanh số cao nhất trong phân khúc nhờ các mẫu xe chủ lực như Innova Cross HEV (2.398 xe), Corolla Cross HEV (2.398 xe), Camry HEV (1.128 xe) và Yaris Cross HEV (589 xe).

Honda Việt Nam cũng ghi nhận những con số khả quan với 1.736 xe CR-V e:HEV và 212 xe Civic e:HEV bán ra từ đầu năm, trong khi Suzuki đã bán được hơn 2.000 xe XL7 Hybrid.

Việc các mẫu hybrid đạt doanh số ổn định cho thấy bên cạnh xe điện, người tiêu dùng cũng có xu hướng lựa chọn các mẫu xe lai xăng-điện, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà không bị ràng buộc bởi hạ tầng sạc. Đây cũng chính là lý do cả Toyota và Honda đều đã quyết định lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Điều này có nghĩa, giá bán cũng như biểu giá tính thuế trước bạ của các dòng xe HEV sẽ giảm đáng kể từ năm 2026, từ đó thu hẹp sự chênh lệch về giá bán so với phiên bản máy xăng cùng dòng. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản hybrid và máy xăng của các dòng xe phổ thông như Toyota Yaris Cross hay Corolla Cross đang có giá chênh nhau khoảng 100 triệu đồng.

Chính sách mới hứa hẹn giúp người dùng tiết kiệm được hàng chục cho tới cả trăm triệu đồng khi mua xe hybrid. Mức giảm sẽ tùy chủng loại và dòng xe. Giá bán dễ tiếp cận hơn chắc chắn là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thúc đẩy nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng xe hybrid, từ đó giảm ô nhiễm môi trường và góp phần thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam.