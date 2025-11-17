Mùa mưa bão đã qua, bên cạnh việc tập trung xử lý hậu quả ngập nước, các tài xế cần đặc biệt lưu tâm đến việc cát và bùn đất bám dày đặc dưới gầm xe. Lớp bụi bẩn này chính là thủ phạm âm thầm đẩy nhanh quá trình mục rữa và làm suy yếu hệ thống treo của phương tiện.

Lớp cát bùn nếu không được làm sạch triệt để sẽ trở thành nơi giữ ẩm lý tưởng. Độ ẩm duy trì liên tục này thúc đẩy quá trình oxy hóa, gây rỉ sét và ăn mòn nhanh chóng các chi tiết kim loại thuộc khung gầm. Chỉ sau vài tuần, những bộ phận quan trọng như thanh giằng, gối đỡ cao su, cùm phanh hay trục truyền động (trục láp) đã có thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Bùn bẩn bám sâu bên trong gầm xe có thể gây rỉ sét, làm hỏng hệ thống treo.

Hơn thế nữa, khi các hạt cát mịn lọt vào kẽ hở giữa các chi tiết chuyển động, ví dụ như phuộc nhún, rotuyn, bạc đạn hoặc các khớp cao su giảm chấn, chúng đóng vai trò như "giấy nhám" siêu nhỏ. Sự ma sát này bào mòn dần bề mặt kim loại và cao su qua mỗi lần xe vận hành.

Hệ quả là phương tiện bắt đầu phát ra âm thanh lạ, xuất hiện rung lắc hoặc mất đi sự êm ái vốn có, buộc người dùng phải thay thế phụ tùng sớm hơn nhiều so với tuổi thọ thiết kế.

Do đó, sau bất kỳ đợt mưa bão lớn nào, việc rửa gầm xe bằng vòi nước áp lực cao là một bước không thể bỏ qua. Hãy tập trung làm sạch đặc biệt vào các khu vực khuất như phía trong bánh xe, hốc bánh và các thanh giằng chịu lực. Tốt nhất, nên đưa xe đến các garage uy tín có cầu nâng chuyên dụng để đảm bảo toàn bộ cát và bùn đất được loại bỏ hoàn toàn.

Sau bão các chủ xe cần rửa xe, kiểm tra kỹ các vị trí như gầm xe, cửa gió...

Một trong những khu vực mà người lái xe hay lãng quên nhất chính là hốc hút gió đặt ngay phía trước kính chắn gió, vị trí dẫn không khí vào hệ thống điều hòa. Sau bão, khu vực này thường bị tắc nghẽn bởi lá cây rụng, cành nhỏ, rác hay bùn đọng. Khi đường hút gió bị bít kín, hệ thống điều hòa sẽ không còn lưu thông khí hiệu quả, dẫn đến tình trạng gió yếu, làm mát kém hoặc phát sinh mùi ẩm mốc khó chịu.

Nghiêm trọng hơn, nếu nước mưa cuốn theo lá mục và rác lọt sâu vào quạt gió hoặc két dàn lạnh, chúng có thể gây kẹt cánh quạt. Điều này không chỉ tạo ra tiếng ồn lớn mà còn có nguy cơ làm cháy mô-tơ quạt gió do quá tải. Ngoài ra, trong khoang động cơ, các tấm tản nhiệt (két nước và két điều hòa) cũng dễ dàng bị rác mắc vào. Sự tắc nghẽn này cản trở luồng khí làm mát, dẫn đến tình trạng động cơ dễ bị quá nhiệt khi xe vận hành dưới trời nắng nóng.

Để chủ động phòng ngừa, bạn cần mở nắp capo kiểm tra định kỳ khu vực két tản nhiệt, khe gió và hốc hút gió, sau đó dùng vòi nước áp lực vừa phải để vệ sinh. Trong trường hợp phát hiện rác bị kẹt quá sâu, tuyệt đối không nên dùng que hay vật nhọn để khều vì có thể làm hỏng lá nhôm tản nhiệt mỏng manh. Thay vào đó, hãy mang xe đến xưởng dịch vụ để được kỹ thuật viên xử lý đúng quy trình.

Thêm vào đó, sau mưa bão, độ ẩm trong không khí tăng cao và hơi nước có thể ngưng đọng tại nhiều vị trí kín trong khoang máy. Khi hơi ẩm kết hợp với bụi bẩn và cát mịn, nó dễ dàng gây ra hiện tượng oxy hóa tại các đầu cos điện, chân giắc nối và các cảm biến. Hậu quả tức thì có thể là xe bị báo lỗi không rõ nguyên nhân, đèn kiểm tra động cơ (check engine) sáng, hoặc xe khó khởi động sau vài ngày.

Đặc biệt, đối với những xe đã từng di chuyển qua các vùng ngập sâu, nước và cát có thể xâm nhập vào hộp cầu chì hoặc hệ thống dây điện đặt ở vị trí thấp, dẫn đến nguy cơ chập mạch hoặc rò rỉ điện về lâu dài. Vì lý do này, sau khi rửa sạch xe, bạn nên dùng khí nén để xịt khô toàn bộ khoang máy và sử dụng dung dịch chuyên dụng để làm sạch và bảo vệ các tiếp điểm điện.

Ảnh minh họa.

Cát, lá cây hay rác chỉ là những chi tiết nhỏ bé, nhưng khi chúng tích tụ không được xử lý kịp thời, chúng có thể dẫn đến hậu quả lớn như rỉ sét khung gầm, cháy mô-tơ quạt, giảm sút hiệu suất làm mát, và hỏng hóc hệ thống treo. Điều đáng lưu ý là những hư hại này thường diễn ra âm thầm, kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, khiến người dùng khó phát hiện cho đến khi chiếc xe bắt đầu biểu hiện sự xuống cấp rõ rệt.

Do đó, sau mỗi đợt mưa bão, đừng chỉ dừng lại ở việc kiểm tra mức độ ngập nước. Hãy dành thời gian để vệ sinh kỹ lưỡng từng khe gió, hốc bánh và khoang động cơ. Một buổi bảo dưỡng nhỏ sau bão chính là khoản đầu tư thông minh, giúp bạn tiết kiệm được hàng chục triệu đồng chi phí sửa chữa lớn trong tương lai và quan trọng hơn, đảm bảo chiếc "xế cưng" của bạn luôn vận hành bền bỉ và an toàn trên mọi nẻo đường.



