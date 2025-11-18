Lynk & Co 01 - Thiết kế cá tính, công suất vượt trội và nền tảng Volvo

Lynk & Co 01 từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2024 đã gây chú ý trong phân khúc khi mang đến một làn gió mới về thiết kế và triết lý sản phẩm.

Ngoại hình của 01 khác lạ với cụm đèn pha tách đôi, đèn định vị ban ngày lấy cảm hứng từ "Cực quang" đặt cao, cùng lưới tản nhiệt kiểu ma trận.

Ngoại thất Lynk & Co 01.

Dải đèn hậu LED kéo dài qua thân xe tạo. Tổng thể, 01 toát lên vẻ ngoài đậm chất châu Âu do được phát triển trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture), dùng chung với một số mẫu xe Volvo, đảm bảo cấu trúc thân xe chắc chắn và khả năng vận hành ổn định.

Về mặt công nghệ, 01 sở hữu phần nội thất xe được thiết kế tối giản nhưng sang trọng, tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm lớn và bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Hệ thống giải trí thông minh được tích hợp, hỗ trợ các tính năng kết nối tiên tiến như Apple Carplay và Android Auto không dây.

Khoang nội thất của xe.

Đáng chú ý, Lynk & Co 01 được trang bị gói an toàn chủ động ADAS toàn diện với 23 tính năng, tiêu biểu như ga tự động thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo va chạm…vv

Dưới nắp ca-pô, Lynk & Co 01 sở hữu phần sức mạnh lớn nhất trong phân khúc SUV-C thuần xăng. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa lên tới 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Thông số này giúp 01 mang đến trải nghiệm lái xe đầy phấn khích, khả năng tăng tốc ấn tượng và linh hoạt trong mọi điều kiện vận hành.

Ford Territory - Phong cách Mỹ, nội thất rộng và cảm giác lái đầm chắc

Ngoại thất của Territory cũng gây ấn tượng với thiết kế đầu xe bề thế và hiện đại, cùng dải đèn LED chạy ban ngày hình móc câu mảnh mai đặt cao. Tổng thể xe mang lại cảm giác vững chãi và đáng tin cậy.

Vẻ ngoài mạnh mẽ phù hợp với nhiều lứa tuổi của mẫu xe đến từ nhà Ford.

Bên trong, Territory chú trọng vào sự thoải mái và trải nghiệm công nghệ. Xe sở hữu cặp màn hình kép lớn, tích hợp nhiều chức năng giải trí và điều khiển. Thiết kế ghế da cao cấp, có khả năng làm mát, là một điểm cộng lớn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam. Ford đã tối ưu hóa không gian cabin, mang lại sự rộng rãi và thoải mái hàng đầu phân khúc cho cả người lái và hành khách.

Nội thất hiện đại của Territory.

Với động cơ xăng tăng áp EcoBoost 1.5L nổi tiếng của hãng, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cung cấp cho mẫu xe này công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm.

Tuy không thể đạt đến con số 218 mã lực như Lynk & Co 01, nhưng đó là đủ để giúp mẫu xe này di chuyển nhẹ nhàng trong phố và có những pha bứt tốc lanh lẹ ở trên cao tốc.

Đặc biệt, vì là động cơ 1.5 nên nó mang lại tiết kiệm nhiên liệu hơn khi so với các mẫu xe khác. Kết hợp với đó là cảm giác lái đầm chắc, đúng chất Ford, điều mà nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng

Territory cũng được trang bị gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái Co-Pilot 360, đảm bảo sự an tâm trên mọi hành trình.

Hyundai Tucson - Đột phá thiết kế, đa dạng tùy chọn động cơ

Nếu 01 nổi bật với khối động cơ mạnh mẽ, còn Territory sở hữu không gian nội thất rộng nhất phân khúc, vậy thì Hyundai Tucson lại trung hòa được cả 2 yếu tố đó.

Thế hệ mới của mẫu xe này đã gặt hái nhiều thành công lớn nhờ sự thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế, áp dụng triết lý "Sensuous Sportiness".

Thế hệ mới của Tucson sở hữu thiết kế cơ bắp, mạnh mẽ.

Ngoại thất của Tucson nổi bật với cụm đèn định vị ban ngày hình đôi cánh, ẩn mình vào lưới tản nhiệt và chỉ hiện lên khi xe hoạt động. Các đường gân dập nổi sắc nét trên thân xe và vòm bánh xe vuông vức mang đến cái nhìn cơ bắp, hiện đại và trẻ trung.

Khoang nội thất của Tucson cũng được thiết kế lại hoàn toàn, tập trung vào sự tiện nghi và không gian. Xe sử dụng màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số được đặt liền mạch 12,3 inch, mang lại cảm giác công nghệ cao.

Khoang nội thất với cụm mạn hình đôi cong, hướng đến người lái.

Hyundai Tucson còn có lợi thế về sự đa dạng trong tùy chọn động cơ. Ngoài phiên bản động cơ xăng 2.0L tiêu chuẩn (công suất 156 mã lực), khách hàng còn có thể lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ tăng áp 1.6L T-GDI (công suất 180 mã lực) hoặc động cơ Diesel Smartstream 2.0L, đi kèm các tùy chọn dẫn FWD hoặc dẫn động 4 bánh (AWD) toàn thời gian.

Sự linh hoạt này giúp Tucson dễ dàng đáp ứng các nhu cầu vận hành và ngân sách khác nhau của người tiêu dùng Việt Nam.

Nhìn tổng thể, cả 3 mẫu xe đều có những điểm mạnh nhất định. Lynk & Co 01 dành cho những khách hàng tìm kiếm công suất mạnh mẽ vượt trội, thiết kế khác biệt, và công nghệ an toàn tiên phong dựa trên nền tảng của Volvo.

Hyundai Tucson là lựa chọn an toàn cho những ai ưu tiên sự cân bằng, thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và động cơ mạnh mẽ nhiều tùy chọn.

Ford Territory là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích cảm giác lái đầm chắc, sự tiện nghi vượt trội trong cabin và động cơ EcoBoost đã được khẳng định về độ tin cậy.

Việc lựa chọn mẫu xe nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân và mục đích sử dụng. Khách hàng nên cân nhắc trải nghiệm lái thử cả ba mẫu xe để đưa ra quyết định phù hợp nhất với phong cách và ngân sách của mình.



