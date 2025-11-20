Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast VF6 thống trị tuyệt đối, Mitsubishi Xforce trở lại đường đua doanh số

VinFast VF6 thống trị tuyệt đối, Mitsubishi Xforce trở lại đường đua doanh số

Thị trường SUV cỡ B tại Việt Nam, một trong những phân khúc sôi động và cạnh tranh nhất, đang được tái định hình bởi một cuộc đua tam mã giữa xe điện và hai mẫu xe Nhật Bản.

Mitsubishi Xforce đã có màn thể hiện ấn tượng trong tháng 10, đạt mốc doanh số cao nhất từ đầu năm với 1.854 chiếc được bàn giao. Mức tăng trưởng này là kết quả của việc điều chỉnh chiến lược bán hàng, tung ưu đãi giúp Xforce tạm thời vượt lên trên đối thủ trực tiếp là Toyota Yaris Cross.

Trong khi đó, Yaris Cross cũng không hề kém cạnh khi đạt 1.833 xe. Sự chênh lệch chỉ vài chục chiếc cho thấy màn đua tranh giữa hai mẫu xe Nhật Bản này diễn ra ở mức độ sát sao như thế nào.

Nếu tính lũy kế, Yaris Cross vẫn đang giữ lợi thế dẫn đầu nhóm xe xăng khi bán nhiều hơn Xforce khoảng 1.600 xe tính đến hết tháng 10. Áp lực đặt lên Mitsubishi là rất lớn để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong hai tháng cuối năm nhằm tranh giành vị trí dẫn đầu trong nhóm xe động cơ đối trong.

Bên cạnh cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai mẫu SUV cỡ B động cơ đốt trong, sự thống trị của VinFast VF 6 là một điểm nhấn không thể phủ nhận. Mẫu xe thuần điện này của nhà VinFast đã vững vàng ở vị trí số một toàn phân khúc với 2.524 xe bán ra trong tháng 10.

Với khoảng cách doanh số tích lũy lên tới hơn 5.000 xe so với đối thủ xếp sau, VF 6 gần như nắm chắc suất trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn phân khúc trong năm 2025.

Sự thành công của VF 6 không chỉ thay đổi bảng xếp hạng mà còn cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với xe điện. Điều này thể hiện ở điểm tăng trưởng mạnh mẽ của cả phân khúc SUV cỡ B (tăng 46% so với cùng kỳ năm 2024) chủ yếu đến từ doanh số của VF 6. Trong khi đó, nhóm xe động cơ đốt trong chỉ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 2%.

Sự dịch chuyển doanh số sang các mẫu xe mới và xe điện đã tạo ra một áp lực lớn lên các mẫu xe từng giữ vị trí dẫn dắt thị trường.

Các "cựu vương" một thời như Hyundai Creta và Kia Seltos đang dần mất đi sức hút. Dù Creta vẫn là mẫu xe Hàn bán tốt nhất, khoảng cách doanh số lũy kế giữa Creta với Xforce (vị trí thứ ba) đã nới rộng hơn 3.700 xe.

Điều này báo hiệu rằng, cục diện phân khúc đã thay đổi. Thay vì cuộc chiến của các thương hiệu Hàn Quốc như trước, thị trường hiện chứng kiến màn đua tranh giữa công nghệ điện hóa (VF 6) và sự trở lại của các thương hiệu Nhật Bản (Yaris Cross, Xforce).

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á?

Đức Minh

