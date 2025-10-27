Loạt xe hybrid chạy đua giảm giá dịp cuối năm

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn sôi động cuối năm, hàng loạt phân khúc đều đang được giảm giá để tăng sức hút với khách hàng. Nhóm xe hybrid cũng không ngoại lệ khi có nhiều mã đang được ưu đãi hàng chục triệu đồng.

Đi đầu trong phân khúc xe xanh này là Toyota . Theo đó, hãng này không chỉ phân phối nhiều mẫu xe hybrid nhất tại Việt Nam mà còn thường xuyên áp dụng khuyến mãi với hai mẫu chủ lực là Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV.

Trong tháng 10 này, Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV tiếp tục được hỗ trợ 50% phí trước bạ với mức giảm tương đương khoảng 46-48,5 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá khởi điểm của hai mẫu SUV hybrid này có thể được đưa xuống còn lần lượt 716,5 và 859 triệu đồng.

Ngoài ra, Toyota còn thêm vào danh sách khuyến mãi tháng này mẫu sedan cỡ D Camry. Với ưu đãi 50% phí trước bạ, giá sau ưu đãi của hai phiên bản Camry hybrid có thể được giảm từ 1,46-1,53 tỷ xuống còn 1,333-1,453 tỷ đồng.

Với Honda , thương hiệu này đang có chương trình hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 99 triệu đồng cho mẫu Civic e:HEV RS giá 999 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2024, còn tồn kho tại đại lý.

Bên cạnh đó, mẫu Honda HR-V e:HEV RS mới ra mắt hồi tháng 4 cũng được giảm 50% phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng. Nhờ đó, giá của mẫu SUV hybrid cỡ B này được đưa xuống còn khoảng 825,5 triệu đồng.

Một hãng xe Nhật khác cũng đang đẩy mạnh xe hybrid là Suzuki. Trong đó, mẫu XL7 Hybrid đang được giảm 100% phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị ưu đãi tương đương 70 triệu đồng. Như vậy sau khi áp dụng giảm giá, người tiêu dùng có thể mua mẫu MPV này với giá 529-539 triệu đồng.

Mẫu xe mới nhất là Fronx có 2 phiên bản hybrid cũng được ưu đãi với giá trị 20-25 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 579-624 triệu đồng. Nhưng khác với Toyota hay Honda, xe hybrid của Suzuki chỉ dùng công nghệ mild-hybrid với mô-tơ điện nhỏ chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể vận hành độc lập.

Ở nhóm xe Hàn, mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival HEV có giá 1,799-1,879 tỷ đồng đang có ưu đãi chính hãng trị giá 20 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu Sorento Hybrid bản 1.6L Premium giá 1,149 tỷ được giảm khoảng 10 triệu đồng.

Khảo sát tại một đại lý tại Hà Nội, mẫu Kia Sorento PHEV bản 1.6L Premium có giá niêm yết 1,399 tỷ đồng đang được giảm tới 150 triệu đồng. Ưu đãi này giúp đưa giá xe xuống còn 1,249 tỷ đồng nhưng chỉ áp dụng cho xe sản xuất từ năm 2023, chỉ còn một chiếc và thuộc mẫu cũ trước khi nâng cấp (facelift).

Nếu so sánh với mức giá niêm yết 1,659 tỷ ở thời điểm mới ra mắt cuối năm 2022, giá bán của Sorento PHEV 1.6L Premium đã giảm tới 410 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua là các hãng xe Trung Quốc. Cụ thể, mẫu Jaecoo J7 PHEV đang được giảm 80% phí trước bạ để đưa giá thực tế xuống còn khoảng 889 triệu đồng.

Hãng xe Trung Quốc GWM đang bán mẫu Haval H6 Hybrid kèm khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với tổng giá trị lên tới 120 triệu đồng.

Giá sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ C này được đưa xuống còn khoảng 740 triệu đồng, giảm mạnh so với mức niêm yết 1,096 tỷ đồng khi ra mắt Việt Nam hồi tháng 8/2023. Trong khi đó, mẫu Haval Jolion Hybrid nhỏ hơn đang được chào bán với giá ưu đãi 625-675 triệu đồng, tức được giảm 40-44 triệu đồng.

Nhìn chung, những chương trình giảm giá từ hãng và đại lý đang giúp các mẫu xe hybrid có giá dễ tiếp cận hơn. Trước đó, loại xe này thường có giá bán cao hơn so với xe xăng cùng dòng, chưa đủ sức hấp dẫn với người tiêu dùng.

Bên cạnh ưu đãi về giá, các hãng cũng ngày càng đưa nhiều sản phẩm hybrid về Việt Nam, từ đó đem đến cho khách hàng trong nước nhiều lựa chọn hơn. Hai yếu tố về giá bán và mẫu mã được cải thiện góp phần lớn thúc đẩy doanh số xe hybrid tại Việt Nam.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các hãng thành viên đã bán ra thị trường tổng cộng 9.785 chiếc xe hybrid trong 3 quý đầu năm 2025,

Con số này tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái (5.652 xe), cho thấy nhu cầu và sự đón nhận của người tiêu dùng trong nước đối với dòng xe xăng lai điện này ngày càng tăng.