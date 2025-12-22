Chuyện gì thế này: Toyota Vios giảm giá sốc, Mazda CX-5 "phá giá" phân khúc SUV cỡ C

Tháng 12/2025 chứng kiến màn chạy đua doanh số khốc liệt nhất trong năm của thị trường ô tô Việt Nam. Với hàng loạt chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và giảm giá trực tiếp hàng trăm triệu đồng.

Phân khúc sedan: Toyota Vios và Honda City đối đầu trực diện

Ở phân khúc xe hạng B, hai "ông lớn" Nhật Bản là Toyota và Honda đang tạo ra sức ép khủng khiếp. Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế "sedan quốc dân" khi được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết từ 458 - 545 triệu đồng, khách hàng hiện có thể tiết kiệm trực tiếp từ 46 - 54 triệu đồng. Mức giá thực tế chỉ còn khoảng 402 - 491 triệu đồng giúp Vios trở nên cực kỳ dễ tiếp cận đối với các gia đình trẻ và nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Không đứng ngoài cuộc, Honda City cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, giúp người mua tiết kiệm từ 50 - 57 triệu đồng. Thậm chí, mẫu xe "đàn anh" Civic phiên bản e:HEV RS (VIN 2024) còn được Honda mạnh tay giảm tới 100 triệu đồng để dọn kho, tạo nên làn sóng quan tâm lớn trong nhóm khách hàng yêu thích xe hybrid.

Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế "sedan quốc dân" khi được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Mazda CX-5 "phá giá" phân khúc SUV cỡ C

Điểm nóng nhất trên thị trường hiện nay chính là Mazda CX-5. Trong nỗ lực duy trì ngôi vương doanh số, Mazda Việt Nam đã đưa mức giá phiên bản Deluxe xuống chỉ còn 704 triệu đồng. Tuy nhiên, tại các đại lý, giá giao dịch thực tế thậm chí còn "sốc" hơn khi chạm ngưỡng 690 triệu đồng – mức giá vốn thường chỉ dành cho các dòng SUV cỡ B.

Động thái này của Mazda không chỉ gây áp lực lên các đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory hay Hyundai Tucson mà còn trực tiếp đe dọa thị phần của các mẫu xe nhỏ hơn như Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce. Giới chuyên gia nhận định, việc duy trì giá thấp là chiến lược khôn ngoan của Thaco để giữ vững thị phần trước khi tung ra thế hệ mới vào cuối năm sau.

Xe đa dụng (MPV) và Bán tải: Mitsubishi và Ford giữ vững phong độ

Phân khúc MPV vẫn là sân chơi riêng của Mitsubishi Xpander. Với mức hỗ trợ 100% trước bạ tương đương 60 - 70 triệu đồng, Xpander tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu sau khi đã bán ra hơn 15.000 xe trong 10 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các dòng xe khác của Mitsubishi như Xforce và Attrage cũng đồng loạt hưởng ưu đãi tương tự.

Ở nhóm xe bán tải, Ford Ranger vẫn chứng tỏ sức mạnh của "vua doanh số". Ngoại trừ bản XL, tất cả các phiên bản Ranger đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 59 - 78 triệu đồng. Đây là động thái cần thiết để Ford bảo vệ ngôi vương trước sự vươn lên của Mitsubishi Triton thế hệ mới.

Ford Ranger được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Hyundai và làn sóng giảm giá tiền mặt cực lớn

Khác với các hãng xe Nhật tập trung vào lệ phí trước bạ, Hyundai chọn cách giảm giá trực tiếp vào giá bán lẻ với con số cực kỳ ấn tượng:

Hyundai Accent: Giảm 64 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe: Giảm 180 triệu đồng.

Hyundai Palisade: Giảm "khủng" nhất lên tới 200 triệu đồng.

Cách tiếp cận này giúp giá xe Hyundai trở nên minh bạch và hấp dẫn ngay lập tức đối với những khách hàng ưu tiên giá trị thực tế của tài sản.

Những "tân binh" và làn gió mới từ xe nhập khẩu

Thị trường cuối năm còn trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của các mẫu xe mới ra mắt. Suzuki Fronx dù mới xuất hiện nhưng đã ngay lập tức gia nhập cuộc đua với mức giảm 60 triệu đồng cho bản GLX. Trong khi đó, mẫu SUV Trung Quốc Omoda C5 gây bất ngờ khi giảm giá thực tế xuống còn 485 triệu đồng – ngang ngửa các mẫu xe cỡ A, tạo ra lựa chọn mới lạ cho người dùng thích trải nghiệm công nghệ.

Omoda C5 giảm giá mạnh tay.

Thậm chí, ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry cũng lập kỷ lục giảm giá khi mức hỗ trợ 100% trước bạ tương đương 122 - 153 triệu đồng tùy phiên bản, đưa mẫu xe sang trọng này về mức giá hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua.

Cuộc chiến giá cả cuối năm 2025 không chỉ là nỗ lực giải phóng hàng tồn mà còn là chiến lược bảo vệ thị phần quyết liệt của các hãng xe trước biến động của kinh tế. Với người tiêu dùng, đây chính là "đại tiệc" mua sắm khi quyền thương lượng đang nằm trong tay khách hàng.