Phát hiện mỏ dầu 152 triệu thùng cùng mỏ khí quy mô lớn tại quốc gia có trữ lượng top 12 toàn cầu

Hoa Kỳ đang đứng trước một bước ngoặt đáng chú ý trong tiến trình phát triển năng lượng, khi các đánh giá địa chất mới cho thấy tiềm năng dầu khí chưa được khai thác vẫn còn rất lớn ngay tại những khu vực đã được khai thác suốt hơn một thế kỷ. Những tiến bộ trong công nghệ khoan và phương pháp phân tích hiện đại đang giúp “mở khóa” các nguồn tài nguyên hydrocarbon từng bị coi là không khả thi về mặt kinh tế, đặc biệt tại khu vực Vịnh Mexico.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), các đánh giá gần đây đã xác định một lượng đáng kể dầu và khí tự nhiên chưa được phát hiện trong hệ tầng Haynesville – một trong những tầng địa chất sản xuất năng lượng quan trọng nhất dọc theo Vịnh Mexico. Cụ thể, USGS ước tính trữ lượng tài nguyên chưa được phát hiện nhưng có thể khai thác về mặt kỹ thuật tại khu vực này lên tới trung bình khoảng 47,9 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên và 152 triệu thùng dầu.

Phát biểu với Rigzone, ông Ned Mamula, Giám đốc USGS, cho biết các kết quả đánh giá mới cho thấy “những nguồn tài nguyên chưa được phát hiện đáng kể” tại hệ tầng Haynesville. Theo ông, nền kinh tế và lối sống của người Mỹ phụ thuộc lớn vào năng lượng, trong khi các đánh giá dầu khí của USGS đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra những nguồn tài nguyên mà ngành công nghiệp vẫn chưa khai thác.

“Trong trường hợp này, chúng tôi đánh giá rằng hệ tầng Haynesville tại khu vực Vịnh Mexico vẫn còn tiềm năng rất lớn về dầu khí chưa được phát hiện,” ông Mamula nhấn mạnh.

Trong bản thông tin đăng tải trên trang web chính thức, USGS cho biết việc ước tính trữ lượng được thực hiện thông qua phương pháp đánh giá dựa trên địa chất, tập trung vào các tầng chứa nằm trong vùng biển nội địa của Hoa Kỳ và các bang thuộc lưu vực Vịnh Mexico. Cách tiếp cận này cho phép phân biệt rõ giữa tài nguyên có thể khai thác về mặt kỹ thuật và những nguồn tài nguyên chỉ khả thi khi xét đến điều kiện kinh tế, thị trường.

USGS cũng lưu ý rằng kể từ khi mỏ cát dầu gần Haynesville, bang Louisiana, được phát hiện vào năm 1921, khu vực này đã sản xuất tổng cộng khoảng 49,1 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên. Lượng khí này tương đương với mức tiêu thụ khí đốt của Hoa Kỳ trong khoảng 18 tháng theo tốc độ sử dụng hiện nay, cho thấy vai trò lịch sử đặc biệt quan trọng của hệ tầng Haynesville đối với an ninh năng lượng quốc gia.

“Vùng bờ biển Vịnh Mexico từ lâu đã là khu vực sản xuất năng lượng trọng yếu nhờ hệ thống dầu khí đẳng cấp thế giới cùng mạng lưới cơ sở hạ tầng thăm dò, khai thác rộng khắp,” USGS nhận định. Đánh giá lần này chỉ giới hạn trong hệ tầng Haynesville – vốn chỉ là một phần của tổng thể nguồn tài nguyên dầu khí trên đất liền khu vực Vịnh Mexico.

Theo USGS, hơn 11.000 giếng đã được khoan vào hệ tầng Haynesville, trong đó có hàng nghìn giếng được triển khai kể từ lần đánh giá gần nhất vào năm 2017. Điều này đòi hỏi phải cập nhật và đánh giá lại quy mô các nguồn tài nguyên chưa được phát hiện, trong bối cảnh công nghệ khai thác không ngừng được cải thiện.

Xét về mặt địa lý, dù phạm vi đánh giá trải dài từ khu vực biên giới Texas – Mexico đến vùng cán chảo Florida, mật độ tài nguyên được xác định cao nhất tập trung dọc theo hành lang Texas – Louisiana. Đây là khu vực hội tụ đầy đủ cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm vận hành và chuỗi cung ứng, qua đó tạo ra lợi thế rõ rệt về chi phí và hiệu quả kinh tế trong khai thác dầu khí.

Những phát hiện mới cho thấy, ngay cả tại các khu vực sản xuất đã trưởng thành, tiềm năng năng lượng của Mỹ vẫn chưa được khai thác hết, mở ra dư địa quan trọng cho chiến lược an ninh năng lượng trong những thập kỷ tới.