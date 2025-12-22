Sau 1 tuần 'mắt thần' AI giám sát, điều tiết giao thông Hà Nội: 100% nút giao có hiện tượng này

Theo Cục cảnh sát giao thông (CCSGT), Sau 7 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Công an TP Hà Nội ghi nhận những kết quả rất khả quan khi lưu lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ giảm rõ rệt và ý thức người dân có chuyển biến tích cực.

Qua đánh giá thực tế từ ngày 12/12/2025 đến 19/12/2025 trên các trục đường huyết mạch như Trần Phú, Trần Hưng Đạo hay Giải Phóng, 100% nút giao dùng AI ghi nhận lưu lượng xe tăng từ 4% đến trên 18%, qua đó đạt được hiệu quả tích cực trong việc giảm thiểu ủn tắc.

Các nút giao thông thoáng hơn trong giờ cao điểm, ý thực của người tham gia giao thông được cải thiện.

Cụ thể, nút giao Trần Phú – Hoàng Diệu có mức tăng ấn tượng nhất với trên 18%; các nút Trần Hưng Đạo – Bà Triệu và Trần Hưng Đạo – Quang Trung tăng khoảng 15–16%; trong khi đó trục Phố Huế – Hàng Bài cũng tăng từ 13–14%. Ngay cả tại những điểm nóng phức tạp như Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng hay Giải Phóng – Trường Chinh, hệ thống vẫn vận hành rất tin cậy với mức cải thiện ổn định từ 6–11%, giúp giao thông luôn được duy trì thông suốt ngay cả trong khung giờ cao điểm.

Trung tâm điều khiển giao thông Công an TP Hà Nội.

Hiện nay, Trung tâm điều khiển giao thông Công an TP Hà Nội đã đi vào vận hành với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, bao gồm 1.837 camera các loại tích hợp đồng bộ các phân hệ giám sát và xử lý vi phạm. Điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống này là tính năng điều khiển đèn tín hiệu tự động và linh hoạt theo lưu lượng xe thực tế, thay vì chạy theo chu kỳ cố định như trước đây. Sự đổi mới về công nghệ đã giúp tối ưu hóa năng lực thông hành, hạn chế xung đột giao thông và giảm thiểu đáng kể tình trạng ùn tắc.

Các trường hợp vi phạm luật giao thông bị mắt thần AI phát hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan về vận hành, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người dân có ý thức tham gia giao thông chưa cao. Trong khoảng thời gian từ 12h00 ngày 20/12 đến 12h00 ngày 21/12, camera AI thí điểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã ghi nhận 49 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 71 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ.

Trong khi đó, các vi phạm về đi ngược chiều tại nút giao này và lỗi đi sai làn đường tại đường Lê Văn Lương đều ghi nhận 00 trường hợp. Hiện nay, toàn bộ thông tin vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.