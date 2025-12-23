Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây đích thị là 'mỏ kim cương' của Việt Nam: Thu về hơn 100 tỷ USD một năm - Mỹ, Trung Quốc là khách ruột nhiều năm

23-12-2025 - 06:01 AM | Thị trường

Nhiều cường quốc như Trung Quốc, Mỹ, EU đua nhau nhập mặt hàng này từ Việt Nam.

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam thu về hơn 100 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc là khách ruột nhiều năm, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong nửa đầu tháng 12, kim ngạch nhóm hàng này đạt gần 5 tỷ USD; tính chung từ đầu năm đến nay đã vượt 101,9 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một nhóm hàng của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD.

Quy mô vượt trội này không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu của ngành điện tử trong xuất khẩu, mà còn phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, với Việt Nam ngày càng trở thành trung tâm sản xuất và lắp ráp quan trọng.

Đóng góp vào mức tăng trưởng mạnh mẽ trên là Mỹ, khi quốc gia này tiếp tục giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tính chung 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 38 tỷ USD, tăng mạnh 80% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 11, mức tăng lên tới 109%.

Đứng sau là thị trường Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 15,2 tỷ USD, tăng hơn 4 tỷ USD so với cùng kỳ. Hồng Kông (TQ) là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3, đạt hơn 9,6 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Một 'mỏ vàng' của Việt Nam thu về hơn 100 tỷ USD: Mỹ, Trung Quốc là khách ruột nhiều năm, nước ta là ông lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 2.

Ngành điện tử Việt Nam nói chung đã và đang khẳng định vị thế là một trong những trụ cột tăng trưởng kinh tế quốc gia, khi đóng góp trên 30% kim ngạch xuất khẩu công nghiệp.

Diễn biến tích cực của xuất khẩu năm nay phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, lãi suất ổn định và chu kỳ xả kho gần kết thúc, các nhà nhập khẩu Mỹ buộc phải quay lại đặt hàng mới và ngành điện tử Việt Nam tiếp tục khẳng định được năng lực cung ứng với các đối tác lớn.

Theo thông tin từ Nhà Trắng và Hải quan Mỹ, nhóm hàng máy vi tính, linh kiện các loại của Việt Nam bị áp thuế 9,1% trong khi mức thuế trung bình các nước bị áp khi xuất khẩu vào Mỹ là 10,2%.

Đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) nhận định: “Từ một nền kinh tế gia công đơn thuần, chúng ta đã chuyển mình thành trung tâm sản xuất thông minh, thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Foxconn…”.

Theo bà Hương, những nhà máy trị giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ USD của các tập đoàn công nghệ lớn từ Hàn Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia đã giúp Việt Nam duy trì kim ngạch xuất khẩu điện tử vượt 100 tỷ USD/năm.

Hiện, ngành điện tử không chỉ tạo việc làm cho hơn 1,5 triệu lao động chất lượng cao, mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển hệ sinh thái linh kiện nội địa hóa lên mức 40 - 50% ở một số phân khúc.

Với vai trò là ngành xuất khẩu chiến lược, ngành điện tử Việt Nam đang chịu tác động mạnh từ những yêu cầu chuyển dịch. Xu hướng “xanh hóa” toàn cầu ngày càng gần với cam kết của các thương hiệu lớn, đơn cử Apple đặt mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2030; LG đặt mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050; Samsung, Panasonic cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 trong khi Sony hướng tới 35% Net Zero vào 2025 và 100% vào 2030.

