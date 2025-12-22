Mất điện hàng loạt, taxi tự lái ở Mỹ dừng giữa đường, nhốt khách bên trong không cho ra

Xe tự lái đứng im khi hệ thống hạ tầng giao thông ngừng hoạt động

Tối thứ Bảy, một sự cố mất điện lớn đã ảnh hưởng đến gần 1 phần 3 thành phố San Francisco. Khi hệ thống đèn tín hiệu giao thông đồng loạt ngừng hoạt động, nhiều xe tự lái của Waymo đang lưu thông trên đường đã buộc phải dừng lại ngay tại các giao lộ và vạch sang đường.

Hình ảnh và video do người dân ghi lại cho thấy các xe Waymo đỗ chéo ở ngã tư, bật đèn cảnh báo và không thể tiếp tục di chuyển. Tình trạng này nhanh chóng gây ra ùn tắc nghiêm trọng khi các phương tiện khác phải tìm cách né tránh hoặc quay đầu giữa những giao lộ không còn đèn tín hiệu. Trong nhiều đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, tiếng còi xe vang lên liên tục khi các làn đường bị chặn hoàn toàn.

Một số người đi đường cho biết họ nhìn thấy nhiều xe Waymo xếp hàng ngay trước cùng một ngã tư, cho thấy hệ thống tự lái gặp khó khăn khi phải xử lý tình huống giao thông không có sự hỗ trợ của hạ tầng điện. Thậm chí, nhiều người dùng mạng xã hội còn khẳng định khách hàng bên trong không thoát ra ngoài do xe không có cơ chế tự động mở cửa khi gặp sự cố.

Waymo tạm dừng dịch vụ, phối hợp với chính quyền thành phố

Trước tình hình trên, Waymo xác nhận đã tạm thời đình chỉ dịch vụ gọi xe tự lái tại khu vực Vịnh San Francisco từ khoảng 8 giờ tối thứ Bảy. Người phát ngôn của hãng cho biết việc dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa ổn định do mất điện trên diện rộng.

Waymo khẳng định các đội kỹ thuật của hãng đang làm việc chặt chẽ với chính quyền thành phố để theo dõi tình trạng hạ tầng, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể sớm đưa dịch vụ hoạt động trở lại khi điều kiện cho phép. Thời điểm khôi phục cụ thể chưa được công bố.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc xe tự lái hoàn toàn “đứng hình” khi mất điện. Một số ý kiến cho rằng các hệ thống này dường như chưa được huấn luyện đầy đủ cho kịch bản đèn giao thông ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Nguyên nhân mất điện và tác động lan rộng

Theo các báo cáo địa phương, sự cố mất điện bắt nguồn từ một trục trặc tại trạm biến áp ở khu vực giao lộ giữa đường 8th Street và Mission Street vào sáng cùng ngày. Trong suốt thời gian xảy ra sự cố, khoảng 125.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 11 giờ 30 tối, công ty điện lực Pacific Gas & Electric cho biết đã khôi phục điện cho khoảng 95.000 khách hàng, trong khi vẫn còn khoảng 35.000 điểm chưa có điện và các đội sửa chữa tiếp tục làm việc xuyên đêm. Nhà cung cấp điện xác nhận không ghi nhận thương vong nào liên quan đến sự cố.

Sự việc lần này một lần nữa đặt ra câu hỏi về khả năng thích ứng của xe tự lái trong các tình huống hạ tầng đô thị gặp sự cố lớn, đặc biệt tại những thành phố đông đúc nơi giao thông phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện và tín hiệu điều khiển.