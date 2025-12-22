Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí mật giấu kín trong 40 bao tải trên xe ô tô đậu ven đường

22-12-2025 - 20:31 PM | Thị trường

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 bao tải chứa nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối được giấu kín trên thùng xe ô tô.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Sơn La, cho biết tối 21-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đội số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Bí mật “chết người” dấu kín trong 40 bao tải trên xe ô tô - Ảnh 1.

Toàn bộ 2,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối được giấu kín trong bao tải để trên thùng xe ô tô. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 26C-070.33, do H.Đ.L. (SN 1989, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) điều khiển đang dừng đỗ tại khu vực quốc lộ 6, thuộc tổ 5, phường Chiềng Sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 40 bao tải dứa, bên trong chứa nội tạng động vật các loại với tổng trọng lượng lên tới 2,3 tấn. Toàn bộ số nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không được bảo quản theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại cơ quan công an, tài xế H.Đ.T. khai nhận số nội tạng trên được thu gom từ nhiều nguồn mua bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tập kết với số lượng lớn và vận chuyển về tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

