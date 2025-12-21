Theo số liệu mới nhất vừa được Bộ Công Thương công bố tại hội nghị tổng kết năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tính đến hết năm 2025 dự báo sẽ đạt con số kỷ lục 920 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 17% so với năm trước. Cụ thể, hoạt động xuất khẩu đạt 470 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 65,33 tỷ USD. Hoạt động nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,43%.

Theo đó, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò là đầu tàu. Riêng nửa đầu tháng 12 (1/12-15/12), kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục duy trì đà xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp với mức thặng dư thương mại đạt khoảng 22 tỷ USD, góp phần quan trọng vào việc ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Xuất khẩu là động lực chính giúp thương mại Việt Nam vươn mình.

Về cơ cấu hàng hóa, nhóm hàng công nghiệp chế biến và chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 87 tỷ USD, dẫn đầu danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Bên cạnh đó, ngành dệt may cũng cán đích với con số 46 tỷ USD, giúp Việt Nam đứng vững trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu may mặc lớn nhất thế giới. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cũng đạt nhiều thành tựu với kim ngạch hơn 64 tỷ USD sau 11 tháng, vượt mốc kỷ lục của năm 2024. Động lực chính đến từ các mặt hàng như: gạo, rau quả và thủy sản, đặc biệt là sự tăng tốc của các sản phẩm thế mạnh sang thị trường Trung Quốc và các nước G7.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi kim ngạch sang thị trường này chiếm tới hơn 30% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. Trước đó, theo số liệu 11 tháng năm 2025 được Cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 138,61 tỷ USD, tăng 27,2% và đóng góp gần 50% mức tăng xuất khẩu chung của cả nước.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu linh kiện điện tử chủ lực của Việt Nam.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ tiếp tục là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép và đồ gỗ. Riêng nhóm máy vi tính, linh kiện điện tử tăng tới 80,7%, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Các thị trường truyền thống khác như Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định nhờ việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Bước sang năm 2026, tiềm năng tại các thị trường này vẫn được đánh giá là rất lớn nhờ sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo năm tới cũng sẽ đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn xanh và bền vững. Việc Việt Nam chủ động thích ứng với các quy định về dấu chân carbon và truy xuất nguồn gốc từ sớm sẽ là chìa khóa để giữ vững đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.