Xe máy điện Honda về giá 17 triệu, sẽ cạnh tranh với đối thủ nào?

Theo thông tin từ một số HEAD, mẫu xe máy điện Honda ICON e: đang được giảm giá tới 10 triệu đồng. Như vậy, giá xe thực tế hiện chỉ còn khoảng xấp xỉ 17 triệu đồng. Có đại lý còn hỗ trợ cả lệ phí trước bạ đăng ký xe.

Việc Honda ICON e: giảm giá giúp người tiêu dùng có thêm 1 sự lựa chọn chất lượng, nhưng đồng thời cũng đẩy mẫu xe này vào thế đối đầu với một vài “ông kẹ”.

VinFast Evo Grand Lite

Ở tầm giá 17 triệu đồng, VinFast Evo Grand Lite hiện là đối thủ nặng ký nhất xét về cả thương hiệu lẫn hạ tầng. Mẫu xe máy điện này đang được niêm yết với mức giá xấp xỉ 18 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí pin và ưu đãi.

Mẫu xe máy điện đến từ nhà VinFast đang là đối thủ nặng ký nhất của Honda ICON e:.

Về thông số kỹ thuật, Evo Grand Lite sử dụng động cơ In-hub với công suất 1.500W. Xe đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 49 km/h để phù hợp với quy định không cần bằng lái.

Điểm ưu thế lớn nhất của dòng xe máy điện này nằm ở hệ thống pin LFP công suất 3,5 kWh, giúp xe có thể di chuyển quãng đường lý thuyết lên tới hơn 200 km sau mỗi lần sạc đầy. VinFast cung cấp cho người dùng hai lựa chọn là thuê pin theo gói linh hoạt hoặc mua đứt pin với chi phí bổ sung.

Về Thiết kế, Evo Grand Lite mang phong cách hiện đại với 5 tùy chọn màu sắc. Mẫu xe được trang bị hệ thống đèn LED và khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn IP67, giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện ngập nước nhẹ.

Yadea Odora S1

Ở một phân khúc nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ, Yadea Odora S1 cũng là cái tên đang cạnh tranh trực tiếp với Honda ICON e: trong khoảng giá từ 17 đến 18 triệu đồng.

Yadea Odora S1 có ngoại hình khá mềm mại, phù hợp với phái nữ.

Mẫu xe máy điện của Yadea sử dụng động cơ độc quyền GTR với công suất 600W nhưng có khả năng tối ưu hóa hiệu suất để đạt tốc độ tối đa khoảng 45 km/h. Khác với các dòng xe sử dụng pin Lithium, Odora S1 thường được trang bị ắc quy Graphene TTFAR có độ bền cao. Xe có khả năng di chuyển quãng đường khoảng 80 km mỗi lần sạc.

Odora S1 được thiết kế với những đường nét bo tròn mềm mại, phù hợp với đối tượng khách hàng nữ giới hoặc học sinh. Xe sở hữu các tính năng tiện ích như đèn LED toàn xe, màn hình điện tử và hệ thống phanh đĩa an toàn phía trước.

Hiện tại, Yadea phân phối dòng xe máy điện này với nhiều phiên bản màu sắc như trắng, đen và các màu nhám.

Espero Enigma

Một đối thủ đáng chú ý khác vừa gia nhập thị trường là Espero Enigma 2025, mẫu xe đang được chào bán với mức giá từ 16,5 đến 17,5 triệu đồng.

Đây là dòng xe máy điện tập trung vào yếu tố công nghệ và khả năng vận hành trong tầm giá rẻ. Enigma 2025 được trang bị động cơ công suất 1.200W, hỗ trợ xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h. Mẫu xe này sử dụng hệ thống ắc quy 60V-20Ah, quãng đường di chuyển trung bình từ 70 đến 80 km cho mỗi chu kỳ sạc.

Mẫu xe máy điện này có khối động cơ mạnh hàng đầu trong tầm giá.

Điểm nhấn của Enigma 2025 nằm ở các tính năng hiện đại như chìa khóa thông minh, hệ thống báo động chống trộm và màn hình điều khiển đa sắc.

Về ngoại hình, xe máy điện Enigma có thiết kế góc cạnh và cá tính, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Xe được trang bị hệ thống giảm xóc thủy lực giúp cải thiện đáng kể độ êm ái khi di chuyển trên các địa hình không bằng phẳng. Hiện tại, nhà sản xuất đang cung cấp các phiên bản đa dạng màu sắc như kem bơ, hồng trà sữa, xanh ngọc trai…vv

Pega Aura S

Cuối cùng, Pega Aura S vẫn giữ vững vị thế là một trong những mẫu xe có chi phí sở hữu dễ tiếp cận khi mức giá thực tế dao động quanh ngưỡng 16 triệu đồng.

Xe sở hữu động cơ công suất 1.200W và cho phép xe vận hành ổn định ở dải tốc độ từ 40 đến 50 km/h. Tương tự như các mẫu xe máy điện phổ thông, Aura S sử dụng ắc quy khô với khả năng di chuyển tối đa khoảng 70 km mỗi lần sạc đầy.

Thiết kế trung tính là một trong những điểm mạnh của mẫu xe này.

Lợi thế cạnh tranh của Pega Aura S đến từ thiết kế trung tính, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Hệ thống phanh đĩa của xe được trang bị cả phía trước và phía sau, đây là một tính năng an toàn đáng giá trong tầm giá dưới 18 triệu đồng. Pega hiện cung cấp các phiên bản xe máy điện Aura S với sự tinh chỉnh nhẹ về tem xe và màu sắc qua các năm để duy trì sức hút.

Dù không sở hữu những công nghệ pin tiên tiến như Honda hay VinFast, nhưng mức chi phí đầu tư ban đầu thấp và linh kiện thay thế dễ tìm vẫn giúp Aura S là một lựa chọn kinh tế đối với người tiêu dùng ưu tiên giá thành.