Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

Sau khi chuẩn bị ra mắt dòng Honor Win tập trung vào hiệu năng tại Trung Quốc, Honor được cho là sẽ tiếp tục tung ra một mẫu máy khác vào tháng 1/2026 mang tên Honor Power 2. Đây là smartphone tầm trung, thiên về pin và hiệu năng, nhưng thứ khiến nó được bàn tán nhiều nhất lại nằm ở… ngoại hình.

Theo hình ảnh rò rỉ được chia sẻ bởi một leaker trên Weibo có tên Panda is Bald, Honor Power 2 sở hữu cụm camera sau ba ống kính với cách sắp xếp và bố cục gần như sao chép iPhone 17 Pro. Thậm chí, màu cam – màu chủ đạo mới của iPhone Pro – cũng xuất hiện trên Power 2. Ngoài ra, máy có thể có thêm các phiên bản màu đen và trắng.

Việc các hãng Trung Quốc “mượn cảm hứng” từ Apple không phải chuyện mới. Xiaomi 17 từng bị nhận xét tương tự, và Honor rõ ràng cũng không đứng ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ sáng tạo thiết kế, Power 2 khó mang lại cảm giác mới mẻ.

Bù lại, cấu hình của Honor Power 2 khá ấn tượng. Máy được cho là dùng MediaTek Dimensity 8500, đi kèm 12 GB RAM, chạy Android 16 với Magic OS 10. Điểm nhấn lớn nhất là viên pin dung lượng 10.080 mAh – con số hiếm thấy trên smartphone phổ thông, hướng đến người dùng cần pin “trâu” để chơi game hoặc sử dụng cường độ cao.

Về màn hình, Honor Power 2 dự kiến sở hữu tấm nền OLED 6,79 inch, độ phân giải 1.5K, camera selfie 16 MP. Ở mặt sau, camera chính có độ phân giải 50 MP, đủ dùng trong phân khúc.

Tóm lại, Honor Power 2 là một chiếc smartphone khá “dị” theo cách riêng: ngoại hình iPhone Pro, nhưng pin kiểu power bank. Với người dùng ưu tiên thời lượng pin và hiệu năng tầm trung, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với những ai tìm kiếm sự khác biệt trong thiết kế, Power 2 có lẽ sẽ không để lại nhiều cảm xúc.