Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

26-12-2025 - 21:48 PM | Thị trường

Honor Power 2 – mẫu smartphone tầm trung hiệu năng cao sắp ra mắt – đang gây chú ý không phải vì cấu hình, mà vì thiết kế giống iPhone 17 Pro đến mức khó nhầm lẫn.

Sau khi chuẩn bị ra mắt dòng Honor Win tập trung vào hiệu năng tại Trung Quốc, Honor được cho là sẽ tiếp tục tung ra một mẫu máy khác vào tháng 1/2026 mang tên Honor Power 2. Đây là smartphone tầm trung, thiên về pin và hiệu năng, nhưng thứ khiến nó được bàn tán nhiều nhất lại nằm ở… ngoại hình.

Theo hình ảnh rò rỉ được chia sẻ bởi một leaker trên Weibo có tên Panda is Bald, Honor Power 2 sở hữu cụm camera sau ba ống kính với cách sắp xếp và bố cục gần như sao chép iPhone 17 Pro. Thậm chí, màu cam – màu chủ đạo mới của iPhone Pro – cũng xuất hiện trên Power 2. Ngoài ra, máy có thể có thêm các phiên bản màu đen và trắng.

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh- Ảnh 1.

Việc các hãng Trung Quốc “mượn cảm hứng” từ Apple không phải chuyện mới. Xiaomi 17 từng bị nhận xét tương tự, và Honor rõ ràng cũng không đứng ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ sáng tạo thiết kế, Power 2 khó mang lại cảm giác mới mẻ.

Bù lại, cấu hình của Honor Power 2 khá ấn tượng. Máy được cho là dùng MediaTek Dimensity 8500, đi kèm 12 GB RAM, chạy Android 16 với Magic OS 10. Điểm nhấn lớn nhất là viên pin dung lượng 10.080 mAh – con số hiếm thấy trên smartphone phổ thông, hướng đến người dùng cần pin “trâu” để chơi game hoặc sử dụng cường độ cao.

Về màn hình, Honor Power 2 dự kiến sở hữu tấm nền OLED 6,79 inch, độ phân giải 1.5K, camera selfie 16 MP. Ở mặt sau, camera chính có độ phân giải 50 MP, đủ dùng trong phân khúc.

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh- Ảnh 2.

Tóm lại, Honor Power 2 là một chiếc smartphone khá “dị” theo cách riêng: ngoại hình iPhone Pro, nhưng pin kiểu power bank. Với người dùng ưu tiên thời lượng pin và hiệu năng tầm trung, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với những ai tìm kiếm sự khác biệt trong thiết kế, Power 2 có lẽ sẽ không để lại nhiều cảm xúc.

14 sản phẩm bị Apple "khai tử" trong năm nay, có mẫu iPhone quen mặt

Theo Bình Minh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm

Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Việt Nam còn đang khởi động trạm đổi pin xe máy, quốc gia này đã khai trương trạm đổi pin xe tải hạng nặng: Quy trình mất đúng 5 phút, 5 năm nữa bao phủ toàn tuyến đường bộ

Việt Nam còn đang khởi động trạm đổi pin xe máy, quốc gia này đã khai trương trạm đổi pin xe tải hạng nặng: Quy trình mất đúng 5 phút, 5 năm nữa bao phủ toàn tuyến đường bộ Nổi bật

Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam thắt chặt hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột năm 2026

Thế Giới Di Động và HONOR Việt Nam thắt chặt hợp tác, tập trung vào 3 trụ cột năm 2026

19:30 , 26/12/2025
9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy

9 loại mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi, tiêu hủy

18:56 , 26/12/2025
Cảnh báo nóng khi đặt phòng khách sạn dịp Tết

Cảnh báo nóng khi đặt phòng khách sạn dịp Tết

18:27 , 26/12/2025
Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ đầu năm 2026

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ đầu năm 2026

18:26 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên