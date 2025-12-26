14 sản phẩm bị Apple "khai tử" trong năm nay, có mẫu iPhone quen mặt

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn Apple mạnh tay tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Song song việc trình làng thế hệ thiết bị mới như iPhone 17, AirPods Pro 3 hay MacBook Air M4, hãng công nghệ Mỹ đồng thời chấm dứt vòng đời của nhiều model vốn từng được ưa chuộng trên thị trường. Tổng cộng có 14 sản phẩm nói lời chia tay trong năm nay.

iPhone: Dòng Pro cũ và phiên bản Plus dừng bước

Thay đổi rõ rệt nhất diễn ra ở nhóm iPhone. Apple ngừng bán tới 5 mẫu, trong đó có hai thiết bị cao cấp iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, bộ đôi flagship nổi bật với màn hình 6,9 inch, chip A18 Pro và pin lớn. Việc loại bỏ không gây nhiều bất ngờ khi công ty luôn ưu tiên duy trì dòng Pro của thế hệ mới nhất.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Đáng chú ý hơn, toàn bộ dòng iPhone Plus chính thức biến mất. Dòng sản phẩm này từng đóng vai trò lựa chọn màn hình lớn với mức giá mềm hơn bản Pro. Ngôi vị được chuyển cho mẫu iPhone Air, mẫu iPhone có thiết kế siêu mỏng, nhẹ, tập trung thời trang hơn sức mạnh phần cứng.

iPad 10 ngừng bán, iPad 11 lên thay

iPad thế hệ 10

Ở mảng máy tính bảng, Apple dừng kinh doanh iPad 10 (2022). Mẫu thay thế là iPad 11 dùng chip A16 với hiệu năng CPU, GPU và pin tốt hơn, đồng thời trở thành thiết bị duy nhất trong phân khúc hỗ trợ Apple Intelligence. Quyết định này được xem là cách Apple tinh gọn dòng sản phẩm, tránh trùng lặp cấu hình.

Apple Watch thay thế đồng loạt Series 10, SE 2 và Ultra 2

Apple Watch Ultra

Danh mục Apple Watch cũng trải qua đợt chuyển giao lớn. Series 10 nhường chỗ cho Series 11 với kính Ion-X phủ gốm chống trầy, pin cải thiện và kết nối 5G. Bản SE thế hệ 2 dừng bán để đặt chỗ cho SE 3. Riêng dòng Ultra, phiên bản Ultra 2 bị khai tử nhằm mở đường cho Ultra 3 sở hữu chip S10 mạnh hơn, màn hình lớn, sáng hơn cùng khả năng sạc nhanh.

MacBook và Mac Studio chuyển sang thế hệ mới

MacBook Air M2

Trong nhóm máy tính, MacBook Air dùng chip M2 và M3 đều bị rút khỏi thị trường ngay khi bản M4 ra mắt. Giữ giá lần lượt 999 USD (13 inch) và 1.199 USD (15 inch), nhưng hiệu năng vượt trội giúp MacBook Air M4 trở thành lựa chọn chủ lực. Tương tự, Mac Studio trang bị M2 Max và M2 Ultra bị loại bỏ. Thế hệ mới được tái cấu trúc với M4 Max giữ vai trò tiêu chuẩn, còn M3 Ultra trở thành bản cao cấp.

Phụ kiện: AirPods Pro 2 kết thúc vòng đời

AirPods Pro 2

Ở mảng âm thanh, AirPods Pro 2 chính thức ngừng bán khi AirPods Pro 3 lên kệ từ tháng 9 với giá không đổi 249 USD. Tai nghe mới được nâng cấp mạnh về chống ồn, pin và thiết kế tips.