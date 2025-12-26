Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

14 sản phẩm bị Apple "khai tử" trong năm nay, có mẫu iPhone quen mặt

26-12-2025 - 09:01 AM | Thị trường

Nhiều mẫu iPhone, iPad quen mặt đã nói lời chia tay trong năm nay.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn Apple mạnh tay tái cấu trúc danh mục sản phẩm. Song song việc trình làng thế hệ thiết bị mới như iPhone 17, AirPods Pro 3 hay MacBook Air M4, hãng công nghệ Mỹ đồng thời chấm dứt vòng đời của nhiều model vốn từng được ưa chuộng trên thị trường. Tổng cộng có 14 sản phẩm nói lời chia tay trong năm nay.

iPhone: Dòng Pro cũ và phiên bản Plus dừng bước

Thay đổi rõ rệt nhất diễn ra ở nhóm iPhone. Apple ngừng bán tới 5 mẫu, trong đó có hai thiết bị cao cấp iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, bộ đôi flagship nổi bật với màn hình 6,9 inch, chip A18 Pro và pin lớn. Việc loại bỏ không gây nhiều bất ngờ khi công ty luôn ưu tiên duy trì dòng Pro của thế hệ mới nhất.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Đáng chú ý hơn, toàn bộ dòng iPhone Plus chính thức biến mất. Dòng sản phẩm này từng đóng vai trò lựa chọn màn hình lớn với mức giá mềm hơn bản Pro. Ngôi vị được chuyển cho mẫu iPhone Air, mẫu iPhone có thiết kế siêu mỏng, nhẹ, tập trung thời trang hơn sức mạnh phần cứng.

iPad 10 ngừng bán, iPad 11 lên thay

iPad thế hệ 10

Ở mảng máy tính bảng, Apple dừng kinh doanh iPad 10 (2022). Mẫu thay thế là iPad 11 dùng chip A16 với hiệu năng CPU, GPU và pin tốt hơn, đồng thời trở thành thiết bị duy nhất trong phân khúc hỗ trợ Apple Intelligence. Quyết định này được xem là cách Apple tinh gọn dòng sản phẩm, tránh trùng lặp cấu hình.

Apple Watch thay thế đồng loạt Series 10, SE 2 và Ultra 2

Apple Watch Ultra

Danh mục Apple Watch cũng trải qua đợt chuyển giao lớn. Series 10 nhường chỗ cho Series 11 với kính Ion-X phủ gốm chống trầy, pin cải thiện và kết nối 5G. Bản SE thế hệ 2 dừng bán để đặt chỗ cho SE 3. Riêng dòng Ultra, phiên bản Ultra 2 bị khai tử nhằm mở đường cho Ultra 3 sở hữu chip S10 mạnh hơn, màn hình lớn, sáng hơn cùng khả năng sạc nhanh.

MacBook và Mac Studio chuyển sang thế hệ mới

MacBook Air M2

Trong nhóm máy tính, MacBook Air dùng chip M2 và M3 đều bị rút khỏi thị trường ngay khi bản M4 ra mắt. Giữ giá lần lượt 999 USD (13 inch) và 1.199 USD (15 inch), nhưng hiệu năng vượt trội giúp MacBook Air M4 trở thành lựa chọn chủ lực. Tương tự, Mac Studio trang bị M2 Max và M2 Ultra bị loại bỏ. Thế hệ mới được tái cấu trúc với M4 Max giữ vai trò tiêu chuẩn, còn M3 Ultra trở thành bản cao cấp.

Phụ kiện: AirPods Pro 2 kết thúc vòng đời

AirPods Pro 2

Ở mảng âm thanh, AirPods Pro 2 chính thức ngừng bán khi AirPods Pro 3 lên kệ từ tháng 9 với giá không đổi 249 USD. Tai nghe mới được nâng cấp mạnh về chống ồn, pin và thiết kế tips.

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
apple, iPhone

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Honda, Yamaha bán xe điện kiểu gì thế?

Honda, Yamaha bán xe điện kiểu gì thế? Nổi bật

Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm

Nga, Lào đua nhau đưa một mặt hàng giá rẻ vào Việt Nam: Chi hơn 2 tỷ USD mua hàng, nước ta tiêu thụ hơn 10 triệu tấn mỗi năm Nổi bật

Khách Tây sốc nặng khi biết giá tô phở ở Việt Nam, chỉ biết thốt lên "Không thể nào!"

Khách Tây sốc nặng khi biết giá tô phở ở Việt Nam, chỉ biết thốt lên "Không thể nào!"

08:30 , 26/12/2025
BM WINDOWS ra mắt BM LIVING – nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến

BM WINDOWS ra mắt BM LIVING – nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến

08:00 , 26/12/2025
Smartphone Trung Quốc làm điều chưa từng có – Mỹ, Nhật, Hàn nhìn thấy đều chỉ biết lắc đầu

Smartphone Trung Quốc làm điều chưa từng có – Mỹ, Nhật, Hàn nhìn thấy đều chỉ biết lắc đầu

07:45 , 26/12/2025
Phát minh chưa từng có của công ty Mỹ: tạo ra siêu vật liệu thay thế sắt thép, có thể làm rung chuyển ngành xây dựng và giao thông vận tải

Phát minh chưa từng có của công ty Mỹ: tạo ra siêu vật liệu thay thế sắt thép, có thể làm rung chuyển ngành xây dựng và giao thông vận tải

07:30 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên