BM WINDOWS ra mắt BM LIVING – nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến

BM WINDOWS – bảo chứng chất lượng cho thương hiệu mới

BM LIVING – kế thừa từ nền tảng uy tín của BM WINDOWS

BM WINDOWS là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực nhôm kính, đã tham gia triển khai nhiều công trình lớn như cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và các dự án căn hộ cao tầng. Với thế mạnh về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe và năng lực thi công đồng bộ, BM WINDOWS từng bước khẳng định vị thế trong ngành nhôm kính tại Việt Nam và bước đầu tham gia khẳng định thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh thị trường dự án, BM WINDOWS nhận thấy một nhu cầu ngày càng rõ rệt từ phân khúc khách hàng cá nhân: mong muốn sở hữu các sản phẩm cửa chất lượng cao, đạt chuẩn công trình nhưng với cách tiếp cận đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chính từ nhu cầu đó, BM LIVING ra đời như một chiếc cầu nối của BM WINDOWS, đưa chuẩn mực chất lượng vốn quen thuộc ở các công trình lớn đến gần hơn với từng không gian sống của khách hàng cá nhân và hộ gia đình.

BM LIVING by BM WINDOWS – khi cửa nhôm kính tham gia vào nền tảng online

BM LIVING by BM WINDOWS được định vị là nền tảng mua sắm nhôm kính trực tuyến, nơi người dùng có thể chủ động lựa chọn sản phẩm mà không cần trải qua quy trình phức tạp. Đây cũng là thương hiệu tiên phong đưa mô hình mua sắm nhôm kính "online hóa" một cách bài bản tại Việt Nam.

Thông qua website, khách hàng có thể: lựa chọn các mẫu cửa phù hợp với nhu cầu sử dụng; tùy chọn kích thước tiêu chuẩn, màu sắc và một số thông số cơ bản; xem thông tin kỹ thuật và giá bán được hiển thị rõ ràng; so sánh và lựa chọn giải pháp phù hợp với ngân sách.

Quy trình được thiết kế tối giản, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm nhôm kính chất lượng cao chỉ với vài thao tác, đúng với tinh thần "mua sắm tiện lợi chỉ qua một chạm".

Ba giá trị cốt lõi của BM LIVING: Chuẩn mực – Tiện lợi – Hiệu quả

BM Living giúp bạn an tâm từ quyết định đầu tiên đến trải nghiệm sản phẩm lâu dài

BM LIVING kế thừa trực tiếp triết lý sản phẩm của BM WINDOWS, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với người tiêu dùng hiện đại.

Chuẩn mực là giá trị cốt lõi đầu tiên. Các sản phẩm trên nền tảng BM LIVING đều được phát triển dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật của BM WINDOWS, đảm bảo độ bền, độ an toàn và sự đồng bộ trong từng chi tiết. Điều này giúp người dùng cá nhân có thể tiếp cận sản phẩm đạt chuẩn công trình.

Tiện lợi là yếu tố được BM LIVING đặt lên hàng đầu. Thay vì phải tìm kiếm nhiều đơn vị cung cấp, chờ báo giá hoặc trao đổi qua nhiều khâu trung gian, người dùng có thể tự mình xem thông tin, lựa chọn sản phẩm và nắm rõ chi phí ngay từ đầu. Trải nghiệm mua sắm trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Hiệu quả được thể hiện ở khả năng tối ưu công năng và ngân sách. Các giải pháp trên nền tảng BM LIVING được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng như cửa phòng khách, phòng ngủ, cửa ban công,.... Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn đúng sản phẩm, đúng mục đích sử dụng, tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng mới trong lĩnh vực nhôm kính

Chủ động và tiện lợi trong việc lựa chọn loại cửa phù hợp với công năng sử dụng và chi phí hợp lý

Thị trường cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, chủ động và cá nhân hóa trong trải nghiệm mua sắm. Nhiều ngành hàng đã chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng online, nhưng nhôm kính vẫn là lĩnh vực còn nhiều rào cản. BM LIVING được xem là lời đáp cho khoảng trống này, khi đưa một nhóm sản phẩm mang tính kỹ thuật cao lên môi trường số, đồng thời đơn giản hóa quy trình cho khách hàng.

Việc số hóa trải nghiệm mua sắm nhôm kính không chỉ giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp thị trường trên.

Giải pháp cho không gian sống hiện đại

BM LIVING hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ chủ nhà, chủ căn hộ, đến kiến trúc sư và nhà thầu. Danh mục sản phẩm bao gồm cửa đi mở quay, cửa đi lùa, cửa sổ hất, cửa sổ mở quay, ô kính cố định và các phụ kiện đồng bộ, phù hợp cho nhiều loại hình không gian như căn hộ, nhà ở riêng lẻ.

Với sự kế thừa từ BM WINDOWS, BM LIVING không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến sự an tâm về chất lượng và tính ứng dụng lâu dài.

Tầm nhìn phát triển của BM LIVING

Trong thời gian tới, BM Windows định hướng phát triển BM Living trở thành nền tảng mua sắm nhôm kính hàng đầu, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, cải tiến trải nghiệm người dùng và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ lựa chọn, tư vấn và lắp đặt hiệu quả hơn.

BM LIVING được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa tiêu chuẩn công trình và nhu cầu thực tế của người dùng cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống tại Việt Nam.

Trải nghiệm BM LIVING by BM WINDOWS

BM LIVING by BM WINDOWS hiện đã chính thức đi vào hoạt động. Người dùng có thể tìm hiểu và trải nghiệm mua sắm tại website đồng thời theo dõi fanpage chính thức của BM Living ( https://www.facebook.com/bmliving.vn) để cập nhật thêm các xu hướng và giải pháp nhôm kính mới.

BM LIVING – Nâng tầm chuẩn sống hiện đại