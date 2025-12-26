Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Smartphone Trung Quốc làm điều chưa từng có – Mỹ, Nhật, Hàn nhìn thấy đều chỉ biết lắc đầu

26-12-2025 - 07:45 AM | Thị trường

Phân tích cấu tạo trên một số mẫu smartphone Trung Quốc gần đây cho cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ các linh kiện nội địa sau các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đã nâng tỷ lệ linh kiện nội địa trong các điện thoại thông minh mới của mình lên gần 60% theo giá trị, theo một phân tích cấu tạo mới đây. Rõ ràng, nước này đang liên tục đạt được những bước tiến trong sản xuất bộ xử lý trung tâm và chip nhớ trước các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Với sự trợ giúp của chuyên gia phân tích cấu tạo Fomalhaut Techno Solutions từ Nhật Bản, Nikkei đã tháo rời hai mẫu điện thoại cao cấp của Huawei, Mate 70 Pro, ra mắt năm 2024, và Pura 80 Pro, ra mắt đầu năm nay, và phân tích chi phí linh kiện của chúng.

Tỷ lệ mua sắm theo quốc gia hoặc khu vực được tính toán dựa trên tổng chi phí ước tính của các linh kiện, và kết quả được so sánh với các mẫu điện thoại trong những năm trước.

Huawei đã tăng tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Trung Quốc trên mẫu Mate 70 Pro lên 57%. Ước tính tổng chi phí linh kiện của Pura 80 Pro là 380 USD, với tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Trung Quốc ổn định ở mức 57%.

Đối với các điện thoại thông minh Huawei có giá tương đương được ra mắt vào năm 2020, tỷ lệ linh kiện trong nước chỉ là 19%, tăng lên 32% vào năm 2023. Tỷ lệ linh kiện từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã giảm hơn 20 điểm phần trăm từ năm 2023 đến năm 2024.

Việc tháo dỡ cho thấy sự chuyển hướng sang sử dụng linh kiện trong nước của Huawei tập trung vào các linh kiện đắt tiền hơn như CPU và bộ nhớ.

Điểm khởi đầu cho việc mở rộng mua sắm linh kiện nội địa là các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Năm 2019, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấm các công ty Mỹ tham gia vào lĩnh vực linh kiện điện tử và phần mềm giao dịch với Huawei.

Đột nhiên gặp khó khăn trong việc mua sắm linh kiện, Huawei đã nhanh chóng xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Đối với hệ thống chip tích hợp nhiều chất bán dẫn của Pura 80 Pro, Huawei đã sử dụng chipset Kirin 9020 do công ty con HiSilicon thiết kế.

Tỷ lệ sử dụng linh kiện nội địa trên smartphone Huawei ngày càng tăng trong những năm gần đây.

"Vẫn còn khoảng cách hơn 5 năm," Akira Minamikawa, giám đốc tư vấn cấp cao tại công ty nghiên cứu Omdia, cho biết. Satoru Oyama, người đứng đầu công ty tư vấn bán dẫn Grossberg của Nhật Bản, nói rằng "các công ty Trung Quốc có khả năng thiết kế, nhưng họ phải đối mặt với những thách thức trong sản xuất hàng loạt."

Đối với DRAM, Huawei đã chuyển từ sản phẩm nhập khẩu sang sản phẩm của ChangXin Memory Technologies. Đối với bộ nhớ flash NAND, họ đã chuyển sang sản phẩm của Yangtze Memory Technologies. Huawei đã chuyển sang sử dụng sản phẩm của Tập đoàn Công nghệ BOE cho màn hình OLED, ước tính có giá hơn 64 đô la mỗi đơn vị.

"Các linh kiện chính hầu như hoàn toàn được sản xuất tại Trung Quốc, đưa công ty tiến gần đến việc tự sản xuất hoàn toàn trong nước", ông Minatake Kashio, Giám đốc điều hành của Fomalhaut, cho biết.

Nhằm bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, chính phủ Trung Quốc đang thu hút các nhà nghiên cứu Trung Quốc và nước ngoài có kinh nghiệm ở các quốc gia khác đến các trường đại học hàng đầu trong nước thông qua tài trợ nghiên cứu.

Theo công ty nghiên cứu TechInsights của Canada, tỷ lệ tự cung tự cấp chất bán dẫn của Trung Quốc đạt 23,3% vào năm 2023, tăng 8,4 điểm phần trăm trong 10 năm.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

