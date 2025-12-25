Động lực nào giúp xuất nhập khẩu cán mốc kỷ lục 900 tỷ USD?

Ngày 25/12, Cục Hải quan - Bộ Tài chính tổ chức sự kiện ghi nhận tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD và Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phương hướng công tác năm 2026.

Tại sự kiện, đại diện Cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm ngưỡng 900 tỷ USD trong những ngày cuối tháng 12 và cả năm nay dự kiến đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng gần 17% so với năm trước.

Đóng góp cho thương mại cả nước, nhập khẩu ước tính đạt 449,4 tỷ USD, tăng 18%; xuất khẩu ước đạt 470,5 tỷ USD, tăng 15,9%.

Với kết quả này, Việt Nam chính thức gia nhập nhóm khoảng 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế là nền kinh tế có độ mở cao và gắn chặt với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong cơ cấu xuất nhập khẩu năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm trên 85% tổng kim ngạch xuất khẩu, với kim ngạch ước đạt 400 tỷ USD. Các mặt hàng công nghệ cao như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại; máy móc, thiết bị tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, đóng góp phần lớn mức tăng xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 44,4 tỷ USD, tăng 14,1%.

Các đại biểu bấm nút chúc mừng sự kiện xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam cán mốc 900 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu chủ yếu tập trung vào máy móc, linh kiện, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa xuất khẩu và đầu tư.

Điểm đáng chú ý vai trò áp đảo của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối FDI ước đạt 663 tỷ USD, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 70% tổng kim ngạch cả nước và đóng góp gần như toàn bộ mức tăng trưởng. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng trưởng chậm hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và giảm dần sự phụ thuộc.

Song song với tăng trưởng thương mại, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu, với mức thặng dư dự kiến trên 21 tỷ USD trong năm 2025. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam xuất siêu, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố dự trữ ngoại hối.

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Mỹ là đối tác xếp thứ 2 của Việt Nam với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Riêng hai thị trường này đã chiếm gần một nửa kim ngạch thương mại của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho rằng, để đạt được mốc 900 tỷ USD, yếu tố then chốt là việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Đây cũng là kết quả nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai các giải pháp tích cực nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu của bộ, ngành và đơn vị có liên quan trong việc xây dựng và thực thi các chiến lược phát triển thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do của doanh nghiệp…