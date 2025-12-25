Sóng gió mới đến với Nga, 185 triệu thùng dầu gặp nguy

Ảnh minh họa

Nga đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ dầu thô khi lượng hàng tồn trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi tăng mạnh, phản ánh nhu cầu suy yếu và áp lực ngày càng lớn từ các biện pháp trừng phạt thương mại, theo Reuters.

Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy, lượng dầu thô của Nga được lưu trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi đã tăng khoảng 48% kể từ cuối tháng 8, lên mức xấp xỉ 185 triệu thùng. Nhiều lô hàng không tìm được người mua cuối cùng và phải neo đậu hàng tháng trời ngoài khơi các thị trường tiêu thụ chính.

Trong bốn tuần tính đến ngày 21/12, khối lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đạt trung bình 3,87 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 200.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2023.

Sự gia tăng xuất khẩu một phần bắt nguồn từ hoạt động lọc dầu trong nước suy yếu. Hiện sản lượng tại các nhà máy lọc dầu của Nga vẫn thấp hơn mức bình thường theo mùa, buộc Moscow phải đẩy thêm dầu thô ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, phần lớn lượng dầu này không đến được tay người mua. Reuters cho biết, nhiều tàu chở dầu Nga đang chờ đợi ngoài khơi trong thời gian dài do các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc bán hàng mà không phải chấp nhận mức chiết khấu sâu. Hiện có ít nhất 20 tàu chở dầu của Nga đang neo đậu gần các cảng của Trung Quốc và Ấn Độ nhưng chưa được phép dỡ hàng.

Áp lực dư cung đã đẩy giá dầu Nga xuống mức thấp kéo dài. Dầu Urals – loại dầu chủ lực của Nga – đã giảm tuần thứ 12 liên tiếp và hiện giao dịch quanh mức 33–34 USD/thùng, chỉ bằng gần một nửa so với giá dầu Brent, đang ở mức 61–62 USD/thùng. So với đỉnh đạt được vào giữa tháng 7, giá dầu Urals đã giảm khoảng 40%, tương đương 25 USD mỗi thùng.

Không chỉ Urals, giá dầu ESPO xuất khẩu từ vùng Viễn Đông của Nga cũng sụt giảm mạnh, ước tính giảm khoảng 30% trong cùng giai đoạn.

Bối cảnh thị trường trở nên khó khăn hơn khi Mỹ gia tăng áp lực đối với các quốc gia mua dầu Nga. Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, trong đó nhắm trực tiếp vào việc New Delhi tiếp tục mua dầu thô của Nga – nguồn thu quan trọng cho ngân sách Điện Kremlin và hoạt động quân sự tại Ukraine.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đặt Nga trước bài toán ngày càng phức tạp: xuất khẩu nhiều hơn nhưng bán khó hơn, trong khi giá giảm sâu làm xói mòn đáng kể nguồn thu từ năng lượng – trụ cột của nền kinh tế nước này.