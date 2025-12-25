Toyota là thương hiệu duy nhất làm được một điều, bí quyết lại đến từ một điểm mà nhiều người cứ ngỡ là 'điểm trừ'

Theo Consumer Reports (CR), việc sở hữu một chiếc xe dù mới hay cũ mà thường xuyên hỏng hóc không chỉ gây phiền toái trong thời gian bảo hành mà còn khiến chủ xe tốn kém đáng kể sau đó. Vì vậy, bảng xếp hạng độ tin cậy của CR luôn được quan tâm khi được xem là một địa chỉ tham khảo đáng tin cậy khi một người quyết định mua xe, dù cũ hay mới.

Camry là một minh chứng cho thấy triết lý sản xuất của Toyota đã giúp hãng này thường xuyên đứng trong top thương hiệu đáng tin cậy như thế nào. Ảnh: Toyota

Thương hiệu xe mới đáng tin cậy nhất

Xem xét khoảng 380.000 xe đời từ năm 2000 đến 2025, cùng một số mẫu 2026 được ra mắt đủ sớm để đưa vào khảo sát cho thấy, dù thứ tự có thay đổi, song 5 cái tên đáng tin cậy nhất vẫn là những gương mặt quen thuộc, gồm Toyota, Subaru, Lexus, Honda và BMW. Những hãng này có chung triết lý giúp tăng độ tin cậy, như dùng chung linh kiện giữa các dòng xe và chỉ thay đổi một cách thận trọng, từng bước khi thiết kế lại mẫu xe.

Lexus, Subaru và Toyota dẫn đầu bảng xếp hạng độ tin cậy thương hiệu ô tô của Consumer Reports, trong khi Tesla có bước tiến lớn còn Mazda tụt hạng mạnh. Ảnh: Consumer Reports

Tất nhiên, không hãng nào hoàn toàn tránh được rủi ro khi tung ra một mẫu xe mới. Chẳng hạn, Camry bị giảm điểm trong cuộc khảo sát năm ngoái sau khi bản 2025 ra mắt. Tuy nhiên, hãng đã tiến hành cải thiện, giúp điểm số của Camry năm nay tăng lên đáng kể (từ 56 điểm lên 74 điểm), đồng hạng nhì phân khúc với Honda Accord, chỉ đứng sau một mẫu Toyota khác là Crown. Các mẫu bán tải Tacoma và Tundra cũng đi theo kịch bản tương tự.

Phần còn lại của danh mục sản phẩm Toyota có độ tin cậy từ trung bình trở lên, với 6 mẫu lọt vào top 10 xe đáng tin cậy nhất năm nay. Nhờ sự cải thiện này, cùng với độ tin cậy tốt của Land Cruiser mới và 4Runner thế hệ mới, Toyota đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng CR năm nay.

Lexus dùng chung nhiều nền tảng, hệ truyền động với Toyota. Do đó, không ngạc nhiên khi tất cả các mẫu Lexus đều đạt độ tin cậy từ trung bình trở lên, dẫn đầu là sedan thể thao IS. Ba SUV hạng sang cỡ nhỏ đáng tin cậy nhất là Lexus NX, NX Hybrid và UX. TX dẫn đầu phân khúc SUV hạng sang cỡ trung 3 hàng ghế, còn Lexus RZ là SUV điện hạng sang có độ tin cậy cao nhất.

Subaru tụt một bậc so với năm ngoái, đứng thứ hai trong khảo sát năm nay. Trong khi đó, Tesla là hãng có mức cải thiện lớn nhất trong bảng xếp hạng độ tin cậy thương hiệu của CR, tăng 8 bậc để đứng thứ 9.

Mazda là hãng tụt hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng năm nay, giảm 8 bậc so với năm ngoái. Nguyên nhân nằm ở việc Mazda chọn hướng đi mạo hiểm với nền tảng, động cơ và hộp số mới, cùng hybrid cắm sạc đầu tiên của hãng. Việc CX-5 tạm không được tính điểm do tái thiết kế cũng khiến điểm trung bình thương hiệu Mazda giảm thêm.

Phần lớn xe hybrid - từ sedan, minivan, SUV đến bán tải - đều đạt độ tin cậy từ trung bình trở lên trong khảo sát năm nay. Ảnh: Toyota

Ngoài xếp hạng vấn đề theo thương hiệu, CR còn tiến hành đánh giá độ tin cậy theo dòng xe. Kết quả cho thấy, xe hybrid tỏ ra đáng tin cậy hơn xe điện và xe hybrid cắm sạc.

Phần lớn xe hybrid đều đạt độ tin cậy từ trung bình trở lên trong khảo sát năm nay. Dù phức tạp hơn xe xăng, nhưng những hãng có kinh nghiệm lâu năm như Toyota, Hyundai hay Kia thường có bản hybrid đạt độ tin cậy tương đương hoặc tốt hơn bản xăng.

Năm nay, Ford F-150 Hybrid, Kia Carnival Hybrid và Toyota Grand Highlander Hybrid dẫn đầu độ tin cậy trong các phân khúc. Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid và Subaru Forester Hybrid cũng đạt kết quả rất tốt. Chỉ Hyundai Sonata Hybrid và Lincoln Nautilus Hybrid có độ tin cậy dưới trung bình.

Ngược lại, xe điện và hybrid cắm sạc cho kết quả phức tạp hơn. Trong 26 mẫu xe được xếp hạng năm nay, 13 mẫu kém tin cậy nhất là xe điện hoặc hybrid cắm sạc, không có mẫu hybrid nào nằm trong danh sách này. Kia là ví dụ điển hình: mẫu đáng tin cậy nhất là Carnival Hybrid 2025, trong khi EV9 là mẫu kém nhất. Nhìn chung, bản hybrid cắm sạc thường kém tin cậy hơn bản xăng hoặc hybrid của cùng một mẫu xe.

Thương hiệu xe cũ đáng tin cậy nhất

Toyota và Lexus là hai thương hiệu hiếm hoi giữ phong độ cao ở cả xe mới lẫn xe đã qua sử dụng. Dựa trên dữ liệu khảo sát hơn 140.000 xe đời 2016 - 2021, Lexus và Toyota giữ hai vị trí dẫn đầu nhóm thương hiệu xe cũ đáng tin cậy nhất, với khoảng cách khá lớn so với hãng đứng thứ ba là Mazda.

Ở chiều ngược lại, Ram, Jeep và Tesla là những thương hiệu có độ tin cậy thấp nhất trong nhóm xe cũ.

Lexus và Toyota dẫn đầu với khoảng cách rõ rệt so với hãng xếp thứ ba là Mazda. Cả ba thương hiệu này đều duy trì mức độ tin cậy từ trung bình trở lên trong nhiều năm. Ảnh: Consumer Reports

Lý giải về điều này, ông Steven Elek, trưởng bộ phận phân tích dữ liệu ô tô của Consumer Reports, Lexus và Toyota có chung chiến lược phát triển sản phẩm thận trọng, cải tiến dần qua từng thế hệ thay vì thay đổi toàn diện trong một lần.

Trong khi đó, một số hãng lại không duy trì được phong độ trong cả một thế hệ xe. Chẳng hạn, Chevrolet Equinox trong suốt vòng đời một thế hệ, chỉ một số năm sản xuất đạt độ tin cậy trên trung bình. Trong khi đó, cả thế hệ Chevrolet Silverado giai đoạn 2014 - 2018 đều bị đánh giá dưới mức trung bình.

Theo CR, bảng xếp hạng độ tin cậy xe cũ thường khác với bảng xếp hạng xe mới do xe mới dựa trên dữ liệu 3 năm gần nhất, còn xe cũ 5 - 10 năm tuổi thường thuộc thế hệ cũ, không còn dùng chung nền tảng hay linh kiện với xe đang bán hiện nay, nên có thể kéo điểm khá lớn.

Thông thường, thế hệ mới sẽ có độ tin cậy thấp hơn do công nghệ mới còn chưa ổn định. Nhưng nếu chỉnh sửa, cập nhật một cách thận trọng cho những phiên bản sau đó sẽ giúp cải thiện độ tin cậy lên đáng kể. Ảnh: Mazda

Mazda là một ví dụ cho trường hợp này. Trong bảng xếp hạng xe cũ, Mazda đứng thứ ba về độ tin cậy, nhưng ở bảng xếp hạng xe mới, hãng chỉ đứng thứ 14. CR cho rằng nguyên nhân đến từ việc Mazda chuyển sang phát triển các mẫu SUV hoàn toàn mới như CX-70 và CX-90, bao gồm cả phiên bản hybrid sạc ngoài, khiến độ ổn định chưa cao.

Những thương hiệu "nuôi xe" rẻ nhất

Phân tích mới của Consumer Reports còn cho thấy chi phí sở hữu ô tô có thể chênh lệch tới hàng nghìn USD giữa các thương hiệu trong vòng 10 năm. Theo đó, Buick, Lincoln và Toyota là những hãng có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất, còn các thương hiệu xe sang châu Âu đứng đầu danh sách tốn kém, bao gồm cả Audi, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche và Volvo.

Ảnh: Consumer Reports

Việc hai thương hiệu Mỹ đứng đầu bảng chi phí nuôi xe Điều này không quá bất ngờ, bởi linh kiện của các hãng xe Mỹ thường rẻ hơn khi cần sửa chữa, và lợi thế này cũng áp dụng cho các thương hiệu cao cấp của họ

Đáng chú ý, khoảng cách về chi phí nuôi xe giữa các thương hiệu có thể đặc biệt lớn. Chẳng hạn, chi phí sửa chữa bảo dưỡng 10 năm của Toyota chỉ tương đương 1/3 so với Land Rover.

Việc hiểu rõ chi phí bảo dưỡng và sửa chữa theo từng thương hiệu sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc lập ngân sách, đồng thời đưa ra quyết định mua xe phù hợp hơn với khả năng tài chính, đặc biệt với những ai có ý định sử dụng xe lâu dài hoặc mua xe sang đã qua sử dụng.