Xanh SM bắt tay Momo

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị vận hành nền tảng Xanh SM tại Việt Nam, vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm kết nối các giải pháp di chuyển điện với hệ sinh thái thanh toán số.

Thỏa thuận được đánh giá là bước mở rộng hợp tác giữa hai nền tảng công nghệ nội địa trong bối cảnh thị trường dịch vụ đô thị số đang tăng trưởng nhanh.

Theo công bố, các hoạt động hợp tác dự kiến triển khai từ năm 2026, tập trung vào việc kết nối nền tảng, mở rộng các giải pháp tài chính và phát triển các sản phẩm tích hợp trong hệ sinh thái số. Một trong những nội dung đáng chú ý là dịch vụ đặt xe điện Xanh SM dự kiến sẽ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng MoMo , qua đó cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ di chuyển ngay trong cùng một nền tảng thanh toán.

Việc tích hợp này được kỳ vọng giúp đơn giản hóa quy trình đặt xe và thanh toán, đồng thời mở rộng thêm điểm tiếp cận khách hàng cho Xanh SM thông qua hệ sinh thái có quy mô hàng chục triệu người dùng của MoMo. Ở chiều ngược lại, MoMo bổ sung thêm một nhóm dịch vụ thiết yếu trong hệ sinh thái tiêu dùng số, bên cạnh các mảng thanh toán, tài chính và du lịch hiện có.

Bên cạnh hình thức thanh toán bằng ví MoMo đã được triển khai, hai bên cho biết sẽ mở rộng thêm lựa chọn thanh toán thông qua Ví Trả Sau, một giải pháp tín dụng tiêu dùng do các đối tác tài chính của MoMo cung cấp. Mô hình “sử dụng trước, thanh toán sau” được xem là công cụ hỗ trợ chi tiêu linh hoạt, đặc biệt với nhóm người dùng có tần suất di chuyển cao tại các đô thị lớn.

Ngoài ra, MoMo và Xanh SM cũng dự kiến phối hợp xây dựng các trải nghiệm liền mạch cho người dùng có nhu cầu di chuyển nhiều chặng, như kết nối dịch vụ đặt vé máy bay với các chặng di chuyển đầu – cuối bằng xe điện, hoặc các gói đưa đón sân bay. Các chương trình ưu đãi chung cũng sẽ được triển khai nhằm khuyến khích người dùng lựa chọn các hình thức di chuyển ít phát thải.

Trong bối cảnh giao thông điện và thanh toán số đang dần trở thành một phần của hạ tầng đô thị mới, việc kết nối giữa các nền tảng công nghệ nội địa như MoMo và Xanh SM cho thấy xu hướng các doanh nghiệp Việt mở rộng hệ sinh thái theo chiều sâu, không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ riêng lẻ mà hướng tới những trải nghiệm tích hợp, thuận tiện hơn cho người dùng đô thị.