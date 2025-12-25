Đây là chuỗi bán lẻ đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC

FPT Shop, hệ thống bán lẻ công nghệ thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), vừa được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power tại kho tổng Long An. Đây là chứng chỉ quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, ghi nhận nỗ lực chuẩn hóa quy trình vận hành trong lĩnh vực PC lắp ráp của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh máy tính cá nhân ngày càng được sử dụng rộng rãi cho học tập, làm việc và các hoạt động chuyên môn, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến cấu hình và giá bán mà còn chú trọng đến độ ổn định, an toàn và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Việc đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho thấy hoạt động lắp ráp PC E-Power của FPT Shop đã đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kiểm soát chất lượng, quản lý quy trình và cải tiến liên tục theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo FPT Shop, kho tổng Long An đóng vai trò trung tâm trong hệ thống vận hành, nơi triển khai hoạt động lắp ráp PC E-Power theo quy trình khép kín, từ tiếp nhận linh kiện, lắp ráp, kiểm tra đến hoàn thiện sản phẩm. Việc chủ động lắp ráp giúp doanh nghiệp linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng trên toàn hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh tiêu chuẩn ISO, PC E-Power cũng đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam, bao gồm quy định về tương thích điện từ, an toàn điện và dán nhãn năng lượng. Các tiêu chuẩn này góp phần đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước.

Song song với việc chuẩn hóa chất lượng, FPT Shop triển khai chính sách bảo hành 3-1-1 dành cho PC E-Power, với thời gian bảo hành tổng thể ba năm và đổi mới linh kiện trong năm đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Thông qua việc kết hợp giữa chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và các hoạt động cộng đồng, FPT Shop kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường PC tại Việt Nam.