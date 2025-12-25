Bangladesh đang đẩy mạnh kế hoạch nhập khẩu gạo nhằm củng cố nguồn dự trữ lương thực quốc gia và ổn định giá cả trong nước, trong bối cảnh áp lực kinh tế và ngân sách ngày càng gia tăng. Theo đó, chính phủ Bangladesh đã quyết định quay lại nhập khẩu gạo từ Ấn Độ – đối tác cung ứng truyền thống – sau khi cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố giá cả và khả năng đáp ứng nguồn cung.

Theo tờ The Daily Star, Bangladesh đã thống nhất nhập khẩu 50.000 tấn gạo từ Ấn Độ với mức giá khoảng 355 USD/tấn. Đây được xem là mức giá cạnh tranh đáng kể so với các nguồn cung khác trên thị trường quốc tế. Cụ thể, giá chào bán gạo từ Pakistan được cho là lên tới khoảng 395 USD/tấn cho cùng chủng loại, cao hơn gần 40 USD/tấn so với gạo Ấn Độ.

Với quy mô lô hàng 50.000 tấn, mức chênh lệch giá này giúp Bangladesh tiết kiệm khoảng 2 triệu USD. Các quan chức Bangladesh thừa nhận rằng việc tìm được nguồn cung gạo với mức giá tương tự là rất khó, ngay cả từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Việt Nam, nơi giá gạo được chào bán ở mức trung bình khoảng 475 USD/tấn.

Không chỉ dừng lại ở một lô hàng đơn lẻ, Bangladesh đang xây dựng kế hoạch nhập khẩu gạo dài hạn. Theo các nguồn tin, quốc gia Nam Á này dự kiến nhập khẩu ít nhất 900.000 tấn gạo trong giai đoạn 2025–2026, được chia thành nhiều đợt, mỗi đợt khoảng 50.000 tấn. Mục tiêu của kế hoạch là bổ sung dự trữ chiến lược, đồng thời can thiệp thị trường khi cần thiết để kiểm soát giá gạo trong nước.

Việc Bangladesh gia tăng nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh nguồn cung gạo từ Ấn Độ đang ở mức dồi dào. Theo số liệu chính thức của Chính phủ Ấn Độ, lượng gạo tồn kho tại các kho dự trữ nhà nước đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng 12, sau khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh thu mua vụ lúa mới.

Cụ thể, tính đến ngày 1/12, tổng lượng gạo dự trữ của Ấn Độ, bao gồm cả lúa chưa xay xát, đạt 57,57 triệu tấn – mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này vượt xa mục tiêu dự trữ 7,61 triệu tấn mà chính phủ nước này đặt ra cho thời điểm ngày 1/1 hằng năm, cho thấy dư địa xuất khẩu của Ấn Độ vẫn rất lớn.

Ấn Độ hiện là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo giao dịch toàn cầu. Việc nước này dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo vào tháng 3 năm ngoái đã tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 18,49 triệu tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ dự báo, tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này trong cả năm nay có thể tăng gần 25% so với năm ngoái, lên mức kỷ lục khoảng 22,5 triệu tấn. Diễn biến này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia nhập khẩu như Bangladesh mà còn gia tăng áp lực cạnh tranh lên các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác, bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Pakistan.

Trong bối cảnh đó, việc Bangladesh tăng cường mua gạo từ Ấn Độ được xem là bước đi thực dụng, ưu tiên yếu tố giá cả và nguồn cung ổn định, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giảm áp lực lên nền kinh tế trong thời gian tới.