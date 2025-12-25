Nền tảng logistics xuyên biên giới của BEST Inc. giành giải thưởng IDC khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Tập đoàn BEST Inc., đơn vị vận hành dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express tại Việt Nam, vừa được vinh danh tại giải thưởng IDC Future Enterprise Awards 2025 khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Doanh nghiệp đã vượt qua hơn 4.000 hồ sơ đề cử để giành giải “Doanh nghiệp Kỹ thuật số Bản địa” (Digital Native Business) cho hạng mục “Nền tảng logistics xuyên biên giới tốt nhất”. Trước đó, BEST Inc. cũng giành giải thưởng tương tự tại thị trường Trung Quốc.

Giải thưởng được trao cho nền tảng BEST Cross-border, giải pháp logistics xuyên biên giới trọn gói do BEST Inc. ra mắt từ năm 2023, nằm trong chiến lược số hóa toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ khép kín, từ đặt hàng, kho bãi, khai báo hải quan, vận chuyển, thông quan đến giao hàng chặng cuối, hướng đến tối ưu hóa chuỗi cung ứng xuyên quốc gia.

Về công nghệ, BEST Cross-border tích hợp các công cụ như nhận dạng hình ảnh bằng AI, theo dõi hành trình tự động và hệ thống giám sát thông minh tại các điểm trung chuyển. Theo BEST Inc., việc ứng dụng công nghệ giúp tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng, tự động phát hiện bất thường và xác minh hồ sơ, qua đó giảm tới 70% lỗi trong quy trình vận hành.

Ở khía cạnh dịch vụ, nền tảng cho phép doanh nghiệp theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, sử dụng hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh và các công cụ tự phục vụ. Tỷ lệ chính xác của hệ thống CSKH đạt 99%, trong khi mức độ hài lòng của khách hàng được ghi nhận ở mức 97%.

Hiện BEST Cross-border đã triển khai tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore, phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp thương mại điện tử. Việc tối ưu tuyến đường và áp dụng định giá thông minh giúp tổng chi phí logistics giảm khoảng 12%, đồng thời tạo thêm hơn 1.200 việc làm tại khu vực.