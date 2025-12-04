Báo Hàn Quốc: Các hãng PC hoàn toàn bất lực trước khủng hoảng RAM, dự kiến tăng giá ít nhất 20% trong năm 2026

Khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề lên ngành PC. Theo báo cáo từ ZDNet Korea, dẫn nguồn từ một thành viên giấu tên trong chuỗi cung ứng, phần lớn các hãng PC hiện nay chỉ duy trì được mức giá cũ nhờ lượng hàng tồn kho từ những quý trước. Điều này khiến người dùng chưa cảm nhận rõ tác động trên laptop hay PC hoàn chỉnh, nhưng thực tế là các nhà sản xuất đang chịu lỗ để giữ giá.

Nguồn tin cho biết chỉ cần chi phí sản xuất tăng thêm vài cent cũng khiến các hãng phải điều chỉnh, nên khi chi phí linh kiện tăng hàng chục USD, việc thua lỗ là không tránh khỏi. Đặc biệt, giá bộ xử lý, pin laptop, RAM và SSD đều đã tăng mạnh, buộc các hãng phải tăng ít nhất 20% giá bán cho các sản phẩm ra mắt trong năm 2026, đồng thời nhanh chóng ngừng sản xuất các model hiện tại.

Một nhà máy sản xuất chip nhớ của SK Hynix

Lý do chính là Samsung và SK Hynix — hai nhà sản xuất DRAM lớn nhất — đang dồn phần lớn năng lực cho phân khúc AI, bao gồm HBM và LPDDR. Điều này khiến nguồn DRAM dành cho thị trường PC ngày càng hạn chế, và nếu các hãng muốn được ưu tiên phân bổ, họ sẽ phải chấp nhận mức giá hợp đồng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, ngay cả khi các OEM có tiền, các nhà sản xuất DRAM vẫn ưu tiên “tối đa hóa lợi nhuận”, dẫn tới phần lớn sản lượng bị hút sang lĩnh vực AI.

Nguồn tin cũng cảnh báo rằng người dùng — đặc biệt là game thủ — nên chuẩn bị tinh thần cho đợt tăng giá khoảng 20% trên toàn bộ sản phẩm thế hệ mới. Điều này phù hợp với nhiều tin đồn trước đó về giá GPU thế hệ tiếp theo sẽ tăng trong các quý tới. Các thiết bị chạy Intel Panther Lake hay AMD Gorgon Point dự kiến sẽ có giá cao hơn đáng kể, vì ASUS, Acer hay Lenovo đều không còn đủ tồn kho giá thấp để bù lỗ như hiện nay.

Ngay cả chuyện mở rộng sản xuất DRAM cũng không đơn giản. Samsung và SK Hynix đều lo ngại rủi ro “dư cung” nếu mở rộng quá nhanh, nên họ vẫn giữ thái độ thận trọng. Điều này đồng nghĩa ngành PC sẽ tiếp tục chịu thiếu hụt và bị siết nguồn cung RAM trong thời gian dài.

Tất cả dấu hiệu đều cho thấy: xây dựng một bộ PC trong năm 2026 sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều so với hiện tại. Nếu tình hình không thay đổi, đây có thể trở thành một trong những giai đoạn tăng giá kéo dài nhất của ngành phần cứng PC.