Thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng, nhiều hãng smartphone, PC xem xét tăng giá sản phẩm

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn bộ nhớ đang trở nên trầm trọng hơn trên tất cả các lĩnh vực - từ máy chủ, PC cho đến thiết bị di động. Nguyên nhân là do các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung Electronics và SK Hynix đang mở rộng dây chuyền sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ cho trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như bộ nhớ băng thông cao (HBM), khiến lượng cung DRAM thông thường bị giảm/

Theo dự báo, giá DRAM tiết kiệm điện dành cho thiết bị di động sẽ tăng 43% trong quý IV năm nay so với quý trước do nguồn cung khan hiếm. Trước đà tăng giá DRAM, các hãng smartphone và PV đang bắt đầu xem xét tăng giá sản phẩm.

Giá tất cả các loại DRAM phổ thông đều đã tăng từ giữa năm nay.

Theo báo cáo về ngành công nghiệp bán dẫn vào ngày 10/11, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce đã nâng dự báo tăng giá DRAM ở tất cả các mảng sử dụng (so với quý trước) thêm một lần nữa sau khi vừa điều chỉnh vào tháng trước – điều hiếm khi xảy ra. Việc này được cho là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng nghiêm trọng trong các lĩnh vực server, PC và di động, buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán.

Trong đó, DRAM tiết kiệm điện cho thiết bị di động (LPDDR) được ghi nhận có mức tăng giá cao nhất. Mức dự báo tăng giá trước đó cho LPDDR4 (dùng cho các mẫu điện thoại phổ thông) và LPDDR5 (dùng cho các dòng cao cấp) lần lượt là 18-23% và 20-25%, nay đều được nâng lên 38-43%.

TrendForce cho biết một số nhà sản xuất bộ nhớ đã tạm ngừng báo giá do lượng đơn đặt hàng đổ về quá lớn, đặc biệt khi các hãng smartphone đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới vào đầu năm sau trong bối cảnh nguồn cung không đủ.

Dự báo giá DRAM cho PC cũng được nâng từ 18-23% lên 25-30%, trong khi giá DRAM cho máy chủ, vốn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nguồn cung, được dự báo sẽ tăng 28-33%. Thị trường NAND flash cũng được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá mỗi quý cho đến quý IV năm sau.

Giá bộ nhớ NAND flash cũng dự báo tăng trong giai đoạn cuối năm.

Các hãng sản xuất thiết bị hoàn chỉnh như Táo khuyết và Samsung đang đặt mua trước (hợp đồng dài hạn) DRAM và NAND flash, thậm chí có công ty đã đặt trước đến năm 2027. Trước áp lực chi phí sản xuất tăng cao, các hãng cũng đang xem xét khả năng tăng giá sản phẩm mới.

Theo một số nguồn tin, Samsung đã bắt đầu xem xét việc tăng giá dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt vào tháng 2 năm sau.