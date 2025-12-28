Ảnh minh họa

Campuchia đã xuất khẩu 801.643 tấn gạo xay xát ra thị trường quốc tế trong 11 tháng đầu năm 2025, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái (575.562 tấn), theo thông cáo báo chí của Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) công bố hôm 25/12.

Doanh thu từ xuất khẩu gạo xay xát của Campuchia trong giai đoạn này đạt 526,47 triệu USD, tăng 27% so với 413,9 triệu USD cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng có 65 công ty xuất khẩu gạo của Campuchia sang 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường nhập khẩu chính.

Về cơ cấu sản phẩm, 65,15% lượng gạo xuất khẩu là gạo thơm, 16,07% là gạo tấm, 14,79% là gạo trắng, 2,07% là gạo đồ, 1,46% là gạo hữu cơ và 0,46% là các loại gạo khác.

Ông Penn Sovicheat, Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Người phát ngôn, cho biết các hiệp định thương mại như RCEP và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc đã tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu nông sản của Campuchia, đặc biệt là gạo và các loại trái cây chất lượng cao như chuối, xoài, nhãn, tiêu và sầu riêng. Các sản phẩm này được xuất khẩu sang Trung Quốc với mức thuế quan ưu đãi, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Gần đây, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã tổ chức một cuộc họp làm việc với một đoàn doanh nghiệp từ Philippines để xem xét tiềm năng mua gạo trực tiếp từ Campuchia. Cuộc họp do Bộ trưởng Dith Tina chủ trì và diễn ra trong sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp giữa các bộ nông nghiệp của cả hai nước.

Đoàn đại biểu Philippines do ông Joseph Rudolf Lo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Food Terminal Incorporated, dẫn đầu. Công ty này đang tìm kiếm các phương án để trực tiếp thu mua gạo Campuchia cho thị trường Philippines, tạo thêm một kênh xuất khẩu cho nông dân Campuchia.

Trong năm 2025, Campuchia tiếp tục khẳng định vị thế gạo thơm cao cấp của mình khi thương hiệu “Angkor Jasmine” giành danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” lần thứ bảy liên tiếp tại Hội nghị Gạo Thế giới 2025, tổ chức tại Phnom Penh từ ngày 7 đến 9/11. Các chuyên gia đánh giá cao gạo thơm Campuchia nhờ hương thơm đặc trưng, độ mềm mại và hương vị, những yếu tố luôn gây ấn tượng với ban giám khảo quốc tế và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) cảnh báo các nhà xuất khẩu gạo lớn đang cạnh tranh bằng cách giảm giá mạnh để duy trì thị phần và giải phóng hàng tồn kho. Trong bối cảnh dư cung, các doanh nghiệp cắt giảm sản lượng sớm có thể chiếm ưu thế, trong khi những nhà xuất khẩu cắt giảm muộn hơn có nguy cơ chịu mức giá giảm mạnh hơn, dẫn đến rủi ro giá gạo giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.