Lexus IS 2026 tăng giá bán: Là bản facelift nhưng nội thất hoàn toàn mới, loại bỏ máy 2.0 từng mở bán tại Việt Nam

Lexus vừa chính thức công bố giá bán và thông số chi tiết cho dòng IS đời 2026. Dù được hãng giới thiệu có nhiều nâng cấp về công nghệ và kiểu dáng, thực tế đây vẫn là bản facelift (nâng cấp nhẹ) lần thứ 3 của thế hệ hiện tại thay vì một bước sang trang hoàn toàn mới.

Thay đổi gây tranh cãi nhất trên Lexus IS 2026 là việc hãng xe Nhật khai tử hai tùy chọn động cơ cực kỳ phổ biến trước đây là bản IS 300 (máy 2.0L tăng áp) và bản IS 500 (máy V8 5.0L). Giờ đây, khách hàng chỉ còn duy nhất lựa chọn động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên trên bản IS 350, sản sinh công suất 311 mã lực và mô-men xoắn 380Nm. Bản dẫn động cầu sau sẽ đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản dẫn động bốn bánh vẫn sử dụng hộp số 6 cấp cũ.

Tại Việt Nam, Lexus IS thế hệ này từng được phân hối chính hãng với cấu hình động cơ 2.0L tăng áp và máy hybrid 2.5L trước khi ngừng bán vào giữa năm 2024.

Lexus IS 2026 được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất.

Về vận hành, cả hai phiên bản F Sport Design và F Sport đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Khách hàng cũng có thể tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hệ thống AWD này sử dụng bộ vi sai trung tâm bánh răng hành tinh kết hợp cùng ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử, mặc định phân bổ mô-men xoắn theo tỷ lệ 30:70 và có khả năng chia đều 50:50 khi xe đi vào vùng trơn trượt. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là cấu hình AWD sẽ đi kèm vi sai mở, trong khi chỉ bản F Sport cầu sau mới được trang bị vi sai chống trượt Torsen.

Việc thu gọn danh mục động cơ khiến giá khởi điểm của xe tăng mạnh. Cụ thể Lexus IS 2026 hiện có giá từ 46.795 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng), đắt hơn gần 5.000 USD (131 triệu đồng) so với bản tiêu chuẩn của đời 2025 vốn dùng máy 2.0L.

Dù là bản facelift nhưng Lexus nâng cấp toàn bộ khoang nội thất bao gồm thiết kế và trang bị. Màn hình trung tâm lên kích thước 12,3 inch, bổ sung sạc không dây và dàn âm thanh 10 loa.

Thiết kế khoang nội thất là điểm thay đổi lớn nhất so với phiên bản IS cũ.

Gói an toàn Lexus Safety System+ trên IS 2026 cũng được nâng cấp lên phiên bản 3.0 thay cho bản 2.5 với nhiều tính năng hỗ trợ lái chủ động hơn. Hệ thống mới được mở rộng thêm các tình huống nhận diện và can thiệp chủ động, nổi bật là tính năng phát hiện xe máy, nhận diện người đi bộ khi xe rẽ phải và hỗ trợ lái xe chủ động (Proactive Driving Assist).

Lexus cũng tung ra phiên bản giới hạn mang tên "Special Appearance Package" với số lượng chỉ 350 chiếc. Bản này sở hữu màu sơn trắng nhám Hakugin Matte White độc quyền, mâm BBS 19 inch sơn đen và nội thất phối hai tông màu trắng-đen tương phản.

