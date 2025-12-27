Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025

27-12-2025 - 15:51 PM

Car Awards 2025 là hoạt động thường niên do báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức nhằm tổng kết và đưa ra những đánh giá về các mẫu xe đang lưu hành trên thị trường Việt Nam dựa trên sự thẩm định của hội đồng chuyên môn.

Hệ thống giải thưởng năm nay được chia làm ba hạng mục chính. Hạng mục đầu tiên là ô tô của năm theo từng phân khúc, nơi các mẫu xe được chấm điểm dựa trên 40 tiêu chí kỹ thuật thuộc 7 nhóm nội dung khác nhau.

Hạng mục thứ hai là công nghệ điện hóa của năm, tập trung vào các giải pháp trên xe hybrid hoặc xe điện.

Hạng mục cuối cùng là ô tô của năm toàn thị trường, được lựa chọn từ danh sách các mẫu xe đứng đầu các phân khúc hoặc những đại diện tiêu biểu khác.

Để phục vụ công tác chấm điểm, ban tổ chức thực hiện chương trình Car Test để kiểm soát khả năng vận hành thực tế của các dòng xe tham gia bình chọn.

Về điều kiện xét giải, ban tổ chức quy định các phân khúc vinh danh phải có ít nhất ba mẫu xe từ ba thương hiệu khác nhau ra mắt trong năm.

Dựa trên tiêu chí này, có tám phân khúc đáp ứng đủ điều kiện bao gồm xe gầm thấp cỡ B, xe gầm cao cỡ B, xe gầm cao cỡ C, xe gầm cao cỡ D, phân khúc xe MPV phổ thông, xe sang gầm cao cỡ nhỏ, xe sang gầm thấp cỡ trung và xe thể thao.

Đặc biệt, tại giải thương năm nay dòng xe năng lượng mới (EV, hybrid) thắng lớn. 6/10 giải thưởng được trao cho các mẫu xe này.

Các mẫu xe đoạt giải năm nay:

1. Ô tô của năm theo từng phân khúc

- Gầm thấp cỡ B: Skoda Slavia

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 1.

- Gầm cao cỡ B: Honda HR-V

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 2.

- Gầm cao cỡ C: Subaru Forester

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 3.

- Gầm cao cỡ D: Lynk&Co 08

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 4.

- MPV phổ thông: Vinfast Limo Green

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 5.

- Xe sang gầm cao cỡ nhỏ: Porsche Macan EV

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 6.

- Xe sang gầm thấp cỡ trung: Volvo S90

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 7.

- Xe thể thao: Porsche 911

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 8.

- Công nghệ điện hoá của năm: Lynk & co EM-P

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 9.

- Ô tô của năm toàn thị trường: Honda HR-V

Các mẫu xe năng lượng mới thắng lớn ở Car Award 2025 - Ảnh 10.

Các mẫu xe được vinh danh đã trải qua quy trình đánh giá từ các nhà báo chuyên trách và các chuyên gia trong ngành công nghiệp ôtô.

Bên cạnh lễ trao giải, sự kiện triển lãm ô tô Vietnam Mobility Show 2025 cũng được tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 26 đến 28/12. Triển lãm ghi nhận sự tham gia của mười ba thương hiệu xe máy và ôtô cùng các đơn vị phụ kiện. Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan có thể lái thử hơn 60 mẫu xe khác nhau và tiếp cận các khu vực giải trí phụ trợ.

Từ xây dựng nhà máy đến liên tục ra mắt các mẫu xe mới, Omoda & Jaecoo muốn bán 10.000 tại Việt Nam năm 2026 - thách thức là gì?

Đức Minh

