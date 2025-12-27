VETC giờ có thêm dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7: 290.000 đồng/năm, phủ sóng 100% xã phường

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vừa đưa vào vận hành Trung tâm cứu hộ giao thông toàn quốc VETC 24/7, đánh dấu bước mở rộng mới trong hệ thống dịch vụ hỗ trợ người tham gia giao thông tại Việt Nam. Theo công bố của doanh nghiệp, trung tâm này được thiết kế để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu cứu hộ phương tiện trên phạm vi toàn quốc, với mạng lưới phủ đến 100% xã, phường.

Thông tin từ VETC cho biết, để triển khai dịch vụ, đơn vị đã đầu tư hơn 200 phương tiện cứu hộ chuyên dụng gồm xe tải nhỏ, xe tải lớn, xe cẩu và xe máy. Các phương tiện này được bố trí linh hoạt tại nhiều khu vực, nhằm đáp ứng các tình huống sự cố khác nhau phát sinh trong quá trình lưu thông. Bên cạnh lực lượng tự vận hành, VETC cũng ký kết hợp tác với hơn 300 đối tác liên kết, bao gồm các đơn vị cứu hộ độc lập và hệ thống gara sửa chữa đã được thẩm định năng lực.

Khi tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, Trung tâm cứu hộ VETC 24/7 sẽ thực hiện điều phối phương tiện hoặc đối tác phù hợp nhất dựa trên vị trí, loại sự cố và điều kiện giao thông thực tế. Việc điều phối được thực hiện thông qua hệ thống quản lý tập trung, cho phép theo dõi lộ trình và thời gian xử lý của từng ca cứu hộ.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7 hiện được cung cấp dưới hình thức gói dịch vụ với mức phí 299.000 đồng mỗi năm , áp dụng cho xe ô tô dưới 16 chỗ và xe tải có tải trọng dưới 2,5 tấn. Với gói này, người dùng được sử dụng dịch vụ không giới hạn số lần trong năm. Trong các trường hợp tai nạn, xe hết pin, đổ nhầm nhiên liệu hoặc gặp sự cố không thể tiếp tục di chuyển, khách hàng được hỗ trợ cẩu và kéo miễn phí trong phạm vi 100km đầu tiên; quãng đường vượt quá sẽ được tính phí theo quy định.

Ngoài dịch vụ cẩu kéo, gói cứu hộ còn bao gồm các hỗ trợ kỹ thuật cơ bản như kích bình ắc quy khi xe không khởi động được, thay lốp dự phòng hoặc cung cấp nhiên liệu khẩn cấp tại chỗ. Theo VETC, các phương án xử lý và chi phí phát sinh (nếu có) đều được thông báo trước cho khách hàng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Toàn bộ hoạt động đăng ký và sử dụng dịch vụ được tích hợp trên ứng dụng di động của VETC. Người dùng có thể chủ động mua gói cứu hộ, gửi yêu cầu hỗ trợ và theo dõi tình trạng xử lý sự cố thông qua nền tảng này. VETC cho biết hệ thống quản lý cứu hộ được xây dựng để giám sát theo thời gian thực, giúp đơn vị kiểm soát chất lượng dịch vụ và thời gian phản hồi.

Về năng lực vận hành, ngoài đội xe cứu hộ tự có, VETC đã hình thành lực lượng cơ động gồm hơn 20 xe ván trượt chuyên dụng, 5 xe cẩu kéo hạng nặng và khoảng 30 xe sửa chữa lưu động. Mạng lưới này được bổ trợ bởi gần 300 đối tác chiến lược phân bố tại các tỉnh, thành trên cả nước, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận nhanh với các điểm xảy ra sự cố, kể cả ở khu vực xa trung tâm.

Theo đại diện VETC, việc đưa Trung tâm cứu hộ giao thông toàn quốc vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ ngày càng tăng của người tham gia giao thông, trong bối cảnh số lượng phương tiện cá nhân tiếp tục gia tăng và yêu cầu về dịch vụ hậu cần, cứu hộ ngày càng cao.