Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 27-12: Châu Phi đua tăng thị phần

27-12-2025 - 09:12 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chững lại, trừ Arabica trên sàn New York - Mỹ, trong bối cảnh sản lượng cà phê xuất khẩu từ châu Phi gia tăng

Đêm qua - rạng sáng nay 27-12 (giờ Việt Nam), sàn London – Anh tiếp tục nghỉ lễ nên cà phê Robusta không có giá mới. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng từ 1,21% - 1,48%.

Như vậy, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta vẫn giữ ở mức 3.858 USD/tấn; còn Arabica tăng 110 USD/tấn trong phiên giao dịch vừa qua, lên 7.720 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến sẽ ít điều chỉnh từ mức bình quân 96.700 đồng/kg. Hôm qua, giá cà phê một số nơi đứng yên nhưng cũng có nơi giảm nhẹ sau khi đã tăng suốt 1 tuần.

Giá cà phê hôm nay 27 - 12: Châu Phi gia tăng thị phần cà phê toàn cầu - Ảnh 2.

Cà phê ở mặt bằng giá cao trong 2 vụ qua

Hai vụ qua, giá cà phê tăng nóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng nên diện tích được mở rộng ở khắp thế giới.

Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê của châu Phi vụ qua đã đạt mức kỷ lục 1,18 triệu tấn. Trong đó, Ethiopia và Uganda chiếm gần 80% tổng khối lượng.

Cụ thể, xuất khẩu của Ethiopia tăng 27,3%, đạt 442.200 tấn; trong khi Uganda ghi nhận mức tăng 29,6%, lên 495.600 tấn trong vụ qua.

Hiện châu Phi chiếm 11,6% sản lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu và đặt mục tiêu nâng lên 20% vào năm 2030 với những sáng kiến mở rộng sản xuất tại Tanzania và nhiều quốc gia khác.

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc bất ngờ nhập nhiều


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương

Không phải sầu riêng, đây mới là mỏ vàng của Việt Nam được Trung Quốc và châu Á tranh nhau mua: Thu về hơn 1 tỷ USD, nước ta cùng Thái Lan cạnh tranh ngôi vương Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: Nhập khẩu gạo tăng gấp 100 lần, hàng nội địa ‘bão chồng bão’

Buồn của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới: Nhập khẩu gạo tăng gấp 100 lần, hàng nội địa ‘bão chồng bão’ Nổi bật

VETC giờ có thêm dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7: 290.000 đồng/năm, phủ sóng 100% xã phường

VETC giờ có thêm dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7: 290.000 đồng/năm, phủ sóng 100% xã phường

09:11 , 27/12/2025
Hà Nội quy định màu nền riêng, gắn mã QR tích hợp cho xe điện

Hà Nội quy định màu nền riêng, gắn mã QR tích hợp cho xe điện

08:31 , 27/12/2025
Nhận tin tình báo, cơ quan chức năng thu giữ một lô hàng 3,2 tấn gạo nhập lậu được giấu tinh vi trong các bao xi măng

Nhận tin tình báo, cơ quan chức năng thu giữ một lô hàng 3,2 tấn gạo nhập lậu được giấu tinh vi trong các bao xi măng

07:22 , 27/12/2025
Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

Hãng Trung Quốc sắp ra mắt điện thoại trông giống hệt iPhone 17 Pro Max nhưng pin tận... 10.000mAh

21:48 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên