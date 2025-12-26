Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc bất ngờ nhập nhiều

26-12-2025 - 09:18 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay nóng ở thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc tăng mua mạnh mẽ trở lại

Đêm qua và rạng sáng nay 26-12, các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới nghỉ lễ Giáng sinh nên chưa có giá mới.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh hơn thế giới

Giá cà phê thế giới tạm thời vẫn ở mức 3.858 USD/tấn với Robusta và 7.640 USD/tấn đối với Arabica cho cùng kỳ hạn giao tháng 3-2026.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước mới nhất ở mức bình quân 96.700 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg so với phiên trước đó.

Tính từ ngày 20-12 đến nay, giá cà phê trong nước liên tục tăng, mỗi ngày thêm từ 1.000 – 2.400 đồng/kg, tổng mức tăng đạt 7.500 đồng/kg trong khi giá trên sàn quy đổi tăng chỉ khoảng 5.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước tăng nóng hơn giá thế giới do nhu cầu mua cao của các doanh nghiệp xuất khẩu để giao hàng cho các đơn hàng đã ký.

Hơn nữa, so với lúc giá đỉnh, giá cà phê hiện đã giảm đến 30%, thuận lợi hơn nhiều cho bên mua.

Giá cà phê hôm nay 26-12: Trong nước tăng nóng, Trung Quốc tăng mua mạnh mẽ - Ảnh 1.

Trung Quốc tăng mua cà phê Việt

Trung Quốc vừa gom cà phê Việt Nam mạnh

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, Trung Quốc được xem là thị trường mới nổi của ngành cà phê khi giới trẻ đang chuyển từ văn hóa uống trà sang cà phê.

Số liệu hải quan cho thấy, trong tháng 11-2025, Trung Quốc đã nhập 4.832 tấn cà phê, tăng đến 96% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập 44.633 tấn cà phê, trị giá 223,5 triệu USD – là thị trường nhập khẩu lớn thứ 10 của cà phê Việt Nam.

Theo nhiều doanh nghiệp, hiện nhu cầu của khách Trung Quốc về cà phê rất lớn nhưng thủ tục để xuất khẩu chính ngạch khá phức tạp nên còn ít doanh nghiệp có giấy phép xuất khẩu.

Tương lai, khi số lượng doanh nghiệp được cấp phép nhiều hơn, sản lượng xuất khẩu có thể bùng nổ.

Khi công bố đầu tư 10.000 ha cà phê, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, cũng nêu lý do vì thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao, các đối tác Trung Quốc khuyên trồng khi quỹ đất của Hoàng Anh Gia Lai rất tốt cho cây cà phê.

Giá cà phê hôm nay 24-12: Việt Nam là nguồn cung cà phê số 1 cho Tây Ban Nha

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

