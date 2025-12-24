Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 24-12: Việt Nam là nguồn cung cà phê số 1 cho Tây Ban Nha

24-12-2025 - 09:00 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay tăng tiếp trong một phiên sắc xanh là chủ đạo, cà phê Việt được yêu thích tại nhiều thị trường

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 24-12 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 1,35%-1,49%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ biến động nhẹ dưới 0,5% (cả tăng và giảm).

Robusta tăng mạnh

Cụ thể, giá Robusta tham chiếu giao tháng 3-2026 tăng 56 USD/tấn, lên 3.824 USD/tấn; kỳ hạn giao ngay tháng 1-2026 tăng đến 104 USD/tấn, lên 3.970 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 10 USD/tấn, còn 7.650 USD/tấn; ở các kỳ hạn giao xa hơn giá đều tăng nhưng mức tăng dưới 0,5%.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước kỳ vọng sẽ tăng tiếp từ mức 92.700 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê trong nước đã tăng suốt từ cuối tuần đến nay, mỗi phiên tăng từ 1.000 – 1.300 đồng/kg do sức mua tăng mạnh. Các đại lý, doanh nghiệp đến hạn giao hàng buộc phải mua vào chứ không thể chờ thêm.

Giá cà phê hôm nay 24 - 12: Việt Nam dẫn đầu cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Giá cà phê tăng trở lại

Tây Ban Nha chi hơn nửa tỉ USD nhập cà phê Việt

Thời gian qua, các thị trường chính đều tăng nhập khẩu cà phê. Điều này giúp cà phê Việt Nam tăng thị phần ở nhiều nước.

Trong đó, Tây Ban Nha là thị trường nhập cà phê lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Đức, Ý).

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng năm 2025, Tây Ban Nha nhập khẩu cà phê từ thế giới đạt 283,4 ngàn tấn, trị giá 1,97 tỉ USD, giảm 1% về lượng nhưng tăng 47,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian này, Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha (xếp trên Brazil và Đức) với khoảng 33% thị phần, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê Việt vừa làm một điều 35 năm chưa từng có


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

