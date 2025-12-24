Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chỉ hơn một tháng trước, giá heo hơi phổ biến ở mức 45.000 - 48.000 đồng/kg, thậm chí tại một số địa phương miền Tây còn xuống thấp, chỉ 43.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các khu vực đã lên 68.000 đồng/kg, nhiều nơi chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Giá tăng rất nhanh

Giá heo hơi tăng cao vào dịp cuối năm nên không ít hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lựa chọn giữ heo lại, tiếp tục nuôi chờ giá tăng thêm. Bên cạnh đó, thương lái cũng tổ chức thu mua heo đạt trọng lượng từ 90 - 100 kg để nuôi vỗ béo, kỳ vọng kiếm lời cả triệu đồng mỗi con. Những động thái này càng làm nguồn cung ngắn hạn trở nên khan hiếm hơn.

Tại chợ đầu mối nông sản TP HCM, giá heo mảnh cũng tăng tương ứng với đà tăng của heo hơi. Nếu trong tháng 11, giá heo mảnh chỉ dao động 56.000 - 60.000 đồng/kg thì nay đã lên 74.000 - 80.000 đồng/kg, tức tăng thêm khoảng 18.000 - 20.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng ghi nhận mức tăng trên 20.000 đồng/kg so với trước.

Ban quản lý chợ đầu mối cho biết đang vào giai đoạn cao điểm cuối năm nên xu hướng chung của giá heo là tăng chứ khó giảm. Nhiều thương lái muốn "đẩy" giá lên tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vài ngày trước, khi giá bị đẩy lên quá nhanh, sức tiêu thụ lập tức chững lại, buộc thương lái phải điều chỉnh giảm nhẹ để tránh mất khách.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Lê Kim Huệ (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) cho biết giá thịt heo đã tăng liên tục suốt tháng qua và gần đây tăng thêm khoảng 30.000 đồng/kg. "Giá thịt nạc gần 150.000 đồng/kg, nên gia đình tôi phải chuyển sang mua cá, gà, tránh chi tiêu bị đội lên quá cao" - chị Huệ nói.

Trong khi đó, bà Hân (ngụ phường Bình Trưng, TP HCM) chia sẻ trước đây thường đi chợ mua thịt cá, nay chuyển sang mua ở siêu thị nhiều hơn vì giá thịt heo trong siêu thị tăng chậm, thậm chí có mặt hàng như xương, giò vẫn chưa điều chỉnh giá.

Khảo sát tại các chợ lẻ ở TP HCM như Bà Chiểu, Thị Nghè, Đo Đạc, giá thịt heo đang ở mức cao, như: giò heo bán 120.000 - 140.000 đồng/kg, thịt đùi 120.000 - 130.000 đồng/kg, thịt nạc 140.000 - 145.000 đồng/kg, còn ba rọi và sườn non lên 170.000 - 180.000 đồng/kg, tùy chợ.

Bà Hồng, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Thị Nghè, cho biết các sạp đang "dòm ngó" nhau khi điều chỉnh giá. "Nếu tăng mạnh quá sẽ mất khách nên phải tăng từ từ để giữ mối" - bà Hồng nói. Còn chị Thu, bán thịt tại chợ Đo Đạc, cho hay chợ đầu mối vừa thông báo tăng thêm 8.000 đồng/kg, vì vậy giá thịt heo bán lẻ thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục tăng.

Trong khi đó, các hộ nuôi heo ở Đồng Nai cho biết thương lái đang tìm mọi cách đặt cọc sớm, chấp nhận mua với giá cao hơn các công ty 1.000 - 2.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng giá heo hơi sẽ còn tiếp tục đi lên trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng dịp Tết ngày càng cận kề.

Thương lái đang thu gom heo để vỗ béo lên tới 130 - 140 kg/con mới cho xuất chuồng

Nguy cơ khi nuôi vỗ béo

Theo ông Nguyễn Văn Đoàn, một hộ chăn nuôi heo tại xã Gia Kiệm (Đồng Nai), nguyên nhân chính khiến giá heo đột ngột tăng mạnh là do các cơ sở chăn nuôi "ghim hàng", chưa chịu bán ra. "Trước đây, heo thương phẩm chỉ cần đạt trọng lượng 100 - 110 kg/con là có thể xuất chuồng. Nhưng nay, người nuôi không còn bán vội mà chờ giá lên cao mới xuất bán" - ông Đoàn nói. Việc giữ heo lại khiến số lượng heo đạt trọng lượng lớn tăng lên đáng kể, phổ biến ở mức 120 - 130 kg/con, góp phần làm nguồn cung ngắn hạn bị thu hẹp.

Tương tự, ông Trần Thanh Hòa, chăn nuôi heo tại Đồng Nai, cũng xác nhận gần đây có hiện tượng thương lái và các đầu mối thu mua heo trọng lượng 90 - 100 kg để nuôi "gột" - vỗ béo trong thời gian ngắn - nhằm kiếm lời.

Chỉ sau một thời gian ngắn, mỗi con heo có thể mang lại lợi nhuận cả triệu đồng nên hoạt động này diễn ra khá sôi động. Điều này cũng làm thiếu hụt nguồn cung cục bộ, từ đó đẩy giá heo hơi tăng lên.

Theo tính toán từ các trại chăn nuôi, nuôi heo "gột" trong khoảng một tháng có thể giúp heo tăng từ 100 kg lên 130 kg, tương đương mức tăng trung bình khoảng 1 kg/ngày. Với chi phí khoảng 3 kg thức ăn chăn nuôi, tương đương 30.000 đồng, để tạo ra 1 kg thịt có giá bán khoảng 63.000 đồng, người nuôi có thể thu lãi khoảng 33.000 đồng/kg.

Như vậy, với 30 kg thịt tăng thêm, mức chênh lệch mang lại gần 2 triệu đồng/con heo, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thực tế vẫn trên 1 triệu đồng/con. Do heo của các công ty lớn thường xuất chuồng ở mức 90 - 105 kg, đây trở thành nguồn cung "đầu vào" hấp dẫn để thương lái mua về nuôi "gột".

Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cảnh báo việc nuôi heo "gột" tiềm ẩn rủi ro cao. "Chỉ cần heo bỏ ăn hoặc gặp dịch bệnh trong giai đoạn nuôi vỗ béo thì người nuôi buộc phải bán tháo với giá rẻ, xem như lỗ nặng" - ông nói.

Theo ông Đoán, giá heo có thể còn tăng nhưng khó tăng mạnh, bởi nguồn cung tại thị trường phía Nam vẫn đủ đáp ứng nhu cầu. Lượng heo nuôi "gột" có thể giúp tổng sản lượng tăng thêm khoảng 10% - 15%, góp phần làm dịu áp lực tăng giá. "Các công ty chăn nuôi cũng không muốn giá heo tăng quá cao vì sẽ tạo điều kiện cho thịt heo nhập khẩu giá rẻ tràn vào, cạnh tranh trực tiếp với nguồn trong nước" - ông Đoán nhận định.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cũng cho rằng giá heo hơi khó có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới, do nguy cơ thịt heo đông lạnh nhập khẩu, kể cả heo giá rẻ từ Campuchia, có thể xâm nhập thị trường. "Một phần nguyên nhân khiến giá heo tăng hiện nay là do các công ty đang thu mua thịt heo nguyên liệu để phục vụ chế biến hàng Tết. Sang tháng tới, khi các doanh nghiệp chế biến ngưng nhập nguyên liệu, giá heo hơi sẽ dần ổn định trở lại" - ông Huy nói.

50.000 đồng/kg là có lãi Ông Phạm Đức Bình, Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Thanh Bình, cho biết khu vực miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa bão vừa qua nên giá heo ở những khu vực này có khả năng tiếp tục tăng. Ngược lại, tại phía Nam, nguồn cung vẫn tương đối dồi dào nên giá khó neo cao. Theo ông Bình, với mức giá hiện nay, các công ty chăn nuôi đã đạt lợi nhuận lớn. "Chỉ cần giá heo khoảng 50.000 đồng/kg là đã có lãi đáng kể. Với những doanh nghiệp có chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn đến chăn nuôi, giá thành chỉ khoảng 43.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán hiện nay tại phía Nam đã đạt 61.000 - 63.000 đồng/kg, mức lãi là vượt mong đợi" - ông Bình nhận định.



